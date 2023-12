Julegaver i sidste øjeblik: Her er de sikreste gavehits

Juletravlhed i Magasin på Kongens Nytorv

Det er ved at være sidste udkald for at få julegaverne i hus. Magasins Gaveshoppere har samlet de bedste sidste øjebliks-gaver, der ikke springer budgettet.

KøBENHAVN, DANMARK, December 22, 2023 / EINPresswire.com / -- Rigtig mange danskere sætter lige nu slutspurten ind i jagten på årets sidste julegaver, og det kan være svært at finde de helt rigtige gaver, der ikke skal byttes, når tiden er knap. Magasins Gaveshoppere har samlet de bedste tips til nemme julegave-hits, der ikke koster en formue og som de fleste vil blive glade for.Mange kommer til at pakke strømper opSpørger man Anna Poulsen og Merethe Strarup, der begge er Personlige Shoppere og Gaveshoppere i Magasin, er strømper en yderst populær gave, som både er praktisk og et fashion-statement vi kommer til at se meget mere til det kommende år:”Strømperne til at spille en ret stor rolle i modebilledet det kommende år. Hvor det for år tilbage var super kikset med synlige strømper i sko og sandaler, ser vi dem nu få en fremtrædende rolle, hvor strømper i glimmer, mesh, flotte farver og med flæser skal vises frem. Og så er det bare en overkommelig julegave, og alle bruger jo strømper,” forklarer Anna.Anna bliver bakket op af tal fra Magasin, der viser at mere end 120.000 par strømper forlod forretningen i julen sidste år, og prognoserne for i år ser ud til at slå den rekord.Mænd køber – stadig - julegaverne i sidste øjeblikI 11. time er der ofte mange mænd, der skal have købt årets julegaver, og her råder Gaveshopperne til, at man går efter noget uden en størrelse, da det tit medfører at gaven kommer retur efter jul:”Størrelser er bare svært uanset om det er lingeri, tøj eller sko. I stedet kan man gå efter en fin beauty-gaveæske eller måske et lækkert tørklæde. Det er noget de fleste kan bruge. Det kan også være at modtageren interesserer sig for noget bestemt, som fx vin eller madlavning eller måske ville blive glad for en god bog,” fortæller Merethe.Salget af bøger seksdobles i Magasin i juleperioden, og mange danskere kan se frem til at finde en bog under juletræet.Sådan giver man gaver der glæderIfølge Gaveshopperne er det allervigtigste omkring det at give en gave, at man har gjort sig umage. At der er lagt tid og omtanke i det man køber er langt mere essentielt end hvad det eksempelvis har kostet.”En god køkkenkniv kan godt bringe lige så store smil frem som en dyr parfume. Hvis man har gjort sig nogle tanker om, hvorfor man køber gaven og måske også på, hvilke behov det kan opfylde hos modtageren eller måske endda hvilke dagligdags udfordringer den kan løse, er det vores erfaring, at gaven er et hit,” fortæller Anna og Merethe og slutter:”Går man helt i panik eller er det et minut i lukketid kan man altid gå med et gavekort. Det bliver de fleste altså også rigtig glade for, selvom det nok ikke er det mest opfindsomme. Og så kan det printes ud og pakkes pænt ind, hvis forretningerne har lukket.”Som noget helt nyt kan julegaverne købes på Magasin.dk helt frem til kl. 15.00 den 23. december, og hentes inden for tre timer i en fysisk Magasin forretning.