معرض "IPS " للعقار 2024 يسلط الضوء على ازدهار السوق العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي
EINPresswire.com/ -- يشهد سوق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي نموًا غير مسبوق، ويعد معرض IPS للعقار 2024 والذي تقام فعاليات دورته العشرين في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 27 إلى 29 فبراير 2024، المنصة الاستثنائيّة لعرض فرص التطوير العقاري في منطقة الخليج أمام المستثمرين العالميين لاستكشاف السوق المزدهرة والفرص الاستثمارية المتاحة.
وتشير التوقعات إلى استمرارية تصاعد نمو السوق العقارية في منطقة الخليج، حيث من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 4.43 تريليون دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2023، وفقًا لتقرير Statista . ويشير نفس التقرير إلى هيمنة العقارات السكنية على سوق دول مجلس التعاون الخليجي بحجم متوقع أن تبلغ قيمته 2.98 تريليون دولار أمريكي، مع معدل نمو سنوي ثابت بنسبة 2.65% خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بقيمة قد تصل إلى 5.05 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2028.
وفقًا لتقرير آخر شامل صادر عن كامكو إنفست بلغت قيمة معاملات بيع العقارات في كافة دول مجلس التعاون الخليجي إلى 143.1 مليار دولار أمريكي في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2022، وتجاوزت بذلك إجمالي القيمة المتحققة خلال عام 2021 والتي بلغت 136.9 مليار دولار، ما يعكس الأداء القوي للقطاعات العقارية الفرعية في المنطقة.
ولعبت دبي وأبوظبي دوراً محورياً، حيث ساهمتا بأكثر من 48% من إجمالي قيمة المعاملات العقارية في المنطقة بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، على التوالي. وفي الوقت نفسه، ساهمت المملكة العربية السعودية بما نسبته 35.6% من إجمالي القيمة تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ما عزز المسار التصاعدي للمنطقة.
كما سلط تقرير كامكو الضوء على زيادة بنسبة 81% في قيمة المعاملات العقارية في دبي، وارتفع متوسط قيمة المعاملات في المملكة العربية السعودية ودبي بنسبة 35.5% و12.2% على التوالي، مما يشير إلى ارتفاع طلب المستخدم النهائي والإقبال القوي على الاستثمار.
يوفر معرض IPS للعقار منصة مثالية للمستثمرين والمطورين والمتخصصين في هذا المجال للتعمق في سوق العقارات المزدهر في دول مجلس التعاون الخليجي. بهدف التواصل وتبادل الرؤى والخبرات والتجارب واستكشاف خيارات استثمارية مربحة في المشهد العقاري المتطور في منطقة الخليج.
وتشهد النسخة ال 20 من المعرض تنظيم باقة من الفعاليات تحت11 نشاطاً رئيسياً على مدار العام، تشمل معرض آي بي إس، مؤتمر آي بي إس، جوائز آي بي إس، مدن آي بي إس المستقبلية، تواصل مع آي بي إس ، آي بي إس والمالية، آي بي إس والمرأة ، آي بي إس والشباب، استوديو آي بي إس ،آي بي إس بروبتيك ، آي بي إس وأعمال التصميم والديكور.
تسهم الفعاليات في تعزيز فرص التعاون المشترك وعقد اتفاقيات وشراكات جديدة، وتعزيز الصلات والعلاقات المختلفة بين المشاركين الفاعلين داخل السوق العقارية، لتعزيز الروابط بين أصحاب المصلحة في سوق العقارات من مختلف دول منطقة مجلس التعاون الخليجي.
يستقطب المعرض عارضين من أكثر من 140 دولة حول العالم إلى جانب دولة الإمارات، أبرزها المملكة المتحدة واسبانيا وتركيا والهند والباكستان والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان وجمهورية مصر العربية.
-انتهى-
المراجع:
https://www.statista.com/outlook/fmo/real-estate/gcc
https://www.khaleejtimes.com/business/uae-drives-gcc-real-estate-deals-surge-to-143-1b
للتواصل:
شيرين المسلمي
مدير العلاقات العامة الإعلامية
00971526998032
هذا يتم إصدار البيان الصحفي من خلال واير نيوزواير
www.arabnewswire.com) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWire™ (www.emailwire.com) – خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية مع نتائج مضمونة
Poornima Tyagi
وتشير التوقعات إلى استمرارية تصاعد نمو السوق العقارية في منطقة الخليج، حيث من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 4.43 تريليون دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2023، وفقًا لتقرير Statista . ويشير نفس التقرير إلى هيمنة العقارات السكنية على سوق دول مجلس التعاون الخليجي بحجم متوقع أن تبلغ قيمته 2.98 تريليون دولار أمريكي، مع معدل نمو سنوي ثابت بنسبة 2.65% خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بقيمة قد تصل إلى 5.05 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2028.
وفقًا لتقرير آخر شامل صادر عن كامكو إنفست بلغت قيمة معاملات بيع العقارات في كافة دول مجلس التعاون الخليجي إلى 143.1 مليار دولار أمريكي في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2022، وتجاوزت بذلك إجمالي القيمة المتحققة خلال عام 2021 والتي بلغت 136.9 مليار دولار، ما يعكس الأداء القوي للقطاعات العقارية الفرعية في المنطقة.
ولعبت دبي وأبوظبي دوراً محورياً، حيث ساهمتا بأكثر من 48% من إجمالي قيمة المعاملات العقارية في المنطقة بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، على التوالي. وفي الوقت نفسه، ساهمت المملكة العربية السعودية بما نسبته 35.6% من إجمالي القيمة تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ما عزز المسار التصاعدي للمنطقة.
كما سلط تقرير كامكو الضوء على زيادة بنسبة 81% في قيمة المعاملات العقارية في دبي، وارتفع متوسط قيمة المعاملات في المملكة العربية السعودية ودبي بنسبة 35.5% و12.2% على التوالي، مما يشير إلى ارتفاع طلب المستخدم النهائي والإقبال القوي على الاستثمار.
يوفر معرض IPS للعقار منصة مثالية للمستثمرين والمطورين والمتخصصين في هذا المجال للتعمق في سوق العقارات المزدهر في دول مجلس التعاون الخليجي. بهدف التواصل وتبادل الرؤى والخبرات والتجارب واستكشاف خيارات استثمارية مربحة في المشهد العقاري المتطور في منطقة الخليج.
وتشهد النسخة ال 20 من المعرض تنظيم باقة من الفعاليات تحت11 نشاطاً رئيسياً على مدار العام، تشمل معرض آي بي إس، مؤتمر آي بي إس، جوائز آي بي إس، مدن آي بي إس المستقبلية، تواصل مع آي بي إس ، آي بي إس والمالية، آي بي إس والمرأة ، آي بي إس والشباب، استوديو آي بي إس ،آي بي إس بروبتيك ، آي بي إس وأعمال التصميم والديكور.
تسهم الفعاليات في تعزيز فرص التعاون المشترك وعقد اتفاقيات وشراكات جديدة، وتعزيز الصلات والعلاقات المختلفة بين المشاركين الفاعلين داخل السوق العقارية، لتعزيز الروابط بين أصحاب المصلحة في سوق العقارات من مختلف دول منطقة مجلس التعاون الخليجي.
يستقطب المعرض عارضين من أكثر من 140 دولة حول العالم إلى جانب دولة الإمارات، أبرزها المملكة المتحدة واسبانيا وتركيا والهند والباكستان والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان وجمهورية مصر العربية.
-انتهى-
المراجع:
https://www.statista.com/outlook/fmo/real-estate/gcc
https://www.khaleejtimes.com/business/uae-drives-gcc-real-estate-deals-surge-to-143-1b
للتواصل:
شيرين المسلمي
مدير العلاقات العامة الإعلامية
00971526998032
هذا يتم إصدار البيان الصحفي من خلال واير نيوزواير
www.arabnewswire.com) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWire™ (www.emailwire.com) – خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية مع نتائج مضمونة
Poornima Tyagi
Strategic Exhibitions & Conferences
email us here