联拓生物宣布公司首席执行官离任

上海和新泽西州普林斯顿, Dec. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 联拓生物（纳斯达克股票代码：LIAN），一家致力于为中国和其他主要亚洲市场的患者提供创新药物的生物技术公司，于今日宣布公司首席执行官王轶喆博士已从联拓生物离任，以寻求其他机会。



鉴于其离任，联拓生物董事会已任命Perceptive Advisors首席投资官、联拓生物董事会成员Adam Stone担任临时首席执行官。

联拓生物董事会执行董事长Konstantin Poukalov表示，“在轶喆的领导下，联拓生物建立了一个全面的跨境药物开发平台，将多个项目推进至关键的三期实验，开发了旨在最大限度地帮助患者获得创新药的商业化基础设施，并执行了变革性的战略交易。我感谢轶喆对联拓生物做出的诸多贡献，并期待与他在未来的事业中合作。”

联拓生物董事会将继续代表联拓生物及其股东的最佳利益，并评估公司的战略选择。董事会预计将在2024年第一季度通报正在进行的战略评审的最新情况。

关于联拓生物

联拓生物(LianBio)是一家跨国生物技术公司，其使命是为中国和亚洲患者带来颠覆性药物。通过与全球高度创新的生物制药公司合作，联拓生物正在推进其多样化的临床候选药物产品管线,有可能推动肿瘤、眼科和炎症疾病等不同适应症的新治疗标准。联拓生物正在建立国际化的基础设施，从而将公司定位为首选的合作对象，并为合作伙伴提供进入中国和其他亚洲市场的平台。 如需了解更多信息，请访问www.lianbio.com。

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