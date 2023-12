"AGGRESSIONI" La Strada Per Vivere Senza Paure di Roberto De Rosa

libro aggressioni di roberto de rosa Libro Aggressioni Roberto De Rosa

È uscito in questi giorni "AGGRESSIONI" di Roberto De Rosa. Un libro che ci mostra la via d’uscita da questa orrenda piaga sociale.

ITALIA, December 19, 2023 / EINPresswire.com / -- È con grande entusiasmo che annunciamo l'uscita del nuovo libro "AGGRESSIONI La strada per Vivere Senza Paure" scritto dall'autore italiano Roberto De Rosa. Il libro affronta un tema di grande rilevanza sociale e offre una prospettiva unica e profonda su una problematica ancora troppo presente nella nostra società. Oltre ad essere una guida preziosa per tutti coloro che hanno vissuto o stanno vivendo situazioni di violenza offre un percorso di speranza e di rinascita.Con una scrittura coinvolgente e una ricerca approfondita, l'autore esplora le radici della violenza e delle aggressioni, analizza le cause e le conseguenze di questi atti e ci offre strumenti concreti per superarla. Il libro offre una visione completa e realistica di una realtà spesso ignorata o minimizzata, affronta tutti i temi della violenza e ci fornisce una prospettiva unica e illuminante.Le pagine di questo libro non sono solo frutto di una ricerca approfondita, ma sono soprattutto il risultato di un percorso di vita dell'autore stesso che ha deciso di condividere le sue esperienze personali al fine di aiutare chi si trova in situazioni simili a trovare la forza e il coraggio per uscirne fuori."Aggressioni" non è solo un libro sulla violenza, ma è anche un invito alla riflessione e all'azione. L'autore, con grande sensibilità e coraggio, invita i lettori a non rimanere in silenzio di fronte a questa problematica, ma a diventare attori del cambiamento e a lottare per una società più giusta e pacifica.Invitiamo tutti a leggerlo e a condividerlo, perché solo attraverso la conoscenza e la consapevolezza possiamo sperare di porre fine a questa triste realtà."Aggressioni: La strada per vivere senza paure" è un libro che non solo informa, ma che ispira e dà speranza. È un invito a non rimanere passivamente ad aspettare gli eventi, ma a percorrere la strada per trovare la soluzione ad un bisogno divenuto oramai indispensabile come quello della sicurezza. È un messaggio di speranza per tutti coloro che si trovano in una situazione di violenza, dimostrando che è possibile uscirne e costruire una vita migliore.Il libro è disponibile sul sito: gmrobertoderosa.com per ricevere una copia autografata in originale dall’autore.Oppure su Amazon.Roberto De Rosa è un professionista con oltre 40 anni di esperienza nel campo, prima di iniziare la sua attività d’insegnamento ha trascorso lunghi anni in giro per il mondo a perfezionare le sue conoscenze nell’ambito dell’autoprotezione in situazioni reali e a studiare per plasmare la parte del suo programma d’insegnamento riguardante la preparazione mentale. Dopo aver testato di persona la validità di quanto appreso, lavorando per tanti anni nel campo della sicurezza e dopo gli innumerevoli successi nell’aiutare donne e uomini che subivano violenze o che vivevano l’ansia della consapevolezza che potesse capitare anche a loro, Roberto ha deciso di affiancare all’insegnamento la realizzazione di questo libro, per far comprendere, affrontare e risolvere, a quante più persone possibili, il grave e sempre più attuale problema.Invitiamo tutti coloro che sono interessati a questo importante tema a non perdere l’opportunità di leggere questo libro e di condividerlo con chiunque possa trarne beneficio. Insieme possiamo combattere la violenza e costruire un mondo migliore per tutti.