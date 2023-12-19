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Duck Creek Technologies 的再保險雲平台新增倫敦勞合社集成功能

Duck Creek Reinsurance 擴展其市場領先能力，為全球保險公司提供支援

倫敦, Dec. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies，定義財產和意外傷害保險 (P&C) 以及一般保險未來的智能解決方案提供商，宣布支援並整合勞合社向外再保險計劃 (LORS)，為其使用 Duck Creek 再保險的分出再保險客戶提供服務。倫敦勞合社要求其成員制定穩健的向外（分出）再保險戰略，並具備適當的系統、控制、程序和專業知識，以便有效管理向外再保險的購買和回收。憑藉這一最新功能，Duck Creek Reinsurance 將繼續為全球保險公司提供融入世界領先再保險市場所需的工具。

Duck Creek 再保險的 LORS 功能提供 LORS 和 USM 訊息中使用的所有代碼集，使勞合社成員和 Duck Creek 客戶能夠直接連接勞合社技術平台和流程並與之互動。Duck Creek Reinsurance 配備了支援 LORS 向外再保險通知訊息所需的數據結構，該訊息用於向承保人通知新的交易、修訂交易或由經紀人替換的交易，以及用於通知承保人授權、異議和數據變更的承保人響應訊息。Duck Creek 的 LORS 集成還將確認批量處理是否成功或報告錯誤，並自動通知保險公司有關分出的動向和處理狀態。Duck Creek 的再保險 LORS 模塊包括完整的審計跟蹤功能，使保險公司能夠刪除錯誤的預授權項目或項目組，並請求取消已簽署項目的授權。

「Duck Creek 的 LORS 集成表明了我們對倫敦再保險市場的承諾。」Duck Creek Reinsurance 再保險管理部總經理 Julien Victor 表示：「在我們三十多年領先市場的再保險管理能力的基礎上，Duck Creek Reinsurance 正在提供核心功能和創新，以促進我們的再保險客戶實現全球增長。Duck Creek 還參與了勞合社 Blue Print 2 計劃，我們很自豪能夠以基於雲的技術引領市場，支援全球許多最著名的保險公司在倫敦、歐洲、亞太地區、百慕達和美國地區的再保險計劃。」

Duck Creek Reinsurance 是一個基於 SaaS 的雲平台，可連接任何保單或理賠系統、資料倉庫和下游總賬，以跟蹤與再保險合同（條約和臨時合同）、理賠、會計資料、技術資料、輔助資料、財務資料等相關的所有資訊。）Duck Creek Reinsurance 具有內置報告功能，也可連接常用的企業報告解決方案。Duck Creek Reinsurance 是一種靈活的解決方案，專為使用多種貨幣和多種 GAAP 要求的國際組織量身定製。

關於 Duck Creek Technologies
Duck Creek Technologies 是一家定義財產和意外傷害保險 (P&C) 以及一般保險行業未來的智能解決方案提供商。我們是構建現代保險系統的平台，使保險業能夠利用雲計算的強大功能，實現靈活、智能和持續的運營。真實性、目的性和透明度是 Duck Creek 的核心，我們認為保險應該在個人和企業最需要時、在最需要的地方以他們最想要的方式提供。我們的市場領先解決方案可以單獨獲得或作為全套解決方案獲得，所有解決方案均可以透過 Duck Creek OnDemand 獲得。

如需了解更多資訊，請訪問 www.duckcreek.com。關注 Duck Creek 的社交頻道以獲取最新資訊 – LinkedInTwitter

聯絡方式
Drake Manning
drake.manning@duckcreek.com


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