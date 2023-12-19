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Duck Creek Technologies 的再保险云平台新增伦敦劳合社集成功能

Duck Creek Reinsurance 扩展其市场领先能力，为全球保险公司提供支持

伦敦, Dec. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies，定义财产和意外伤害保险 (P&C) 以及一般保险未来的智能解决方案提供商，宣布支持并整合劳合社向外再保险计划 (LORS)，为其使用 Duck Creek 再保险的分出再保险客户提供服务。伦敦劳合社要求其成员制定稳健的向外（分出）再保险策略，并具备适当的系统、控制、程序和专业知识，以便有效管理向外再保险的购买和回收。凭借这一最新功能，Duck Creek Reinsurance 将继续为全球保险公司提供融入全球领先再保险市场所需的工具。

Duck Creek Reinsurance 的 LORS 功能提供 LORS 和 USM 消息中使用的所有代码集，使劳合社成员和 Duck Creek 客户能够直接连接到劳合社技术平台和流程并与之交互。Duck Creek Reinsurance 配备了支持 LORS 向外再保险通知消息所需的数据结构，以向承保人通知新的交易、修订交易或由经纪人替换的交易，以及用于通知承保人授权、异议和数据变更的承保人响应消息。Duck Creek 的 LORS 集成还将确认批量处理是否成功或报告错误，并自动通知保险公司有关分保的动向和处理状态。Duck Creek Reinsurance 的 LORS 模块包括完整的审计跟踪功能，使保险公司能够删除错误的预授权项目或项目组，并请求取消已签署项目的授权。

“Duck Creek 的 LORS 集成表明了我们对伦敦再保险市场的承诺。”再保险管理部总经理 Julien Victor 表示：“在我们三十多年领先市场的再保险管理能力的基础上，Duck Creek Reinsurance 正在提供核心功能和创新，以促进我们的再保险客户实现全球增长。Duck Creek 还参与了劳合社 Blue Print 2 计划，我们很自豪能够通过基于云的技术引领市场，支持全球许多最著名的保险公司在伦敦、欧洲、亚太地区、百慕大和美国地区的再保险计划。”

Duck Creek Reinsurance 是一个基于 SaaS 的云平台，可连接任何保单或理赔系统、数据仓库和下游总账，以跟踪与再保险合同（条约和临时合同）、理赔、会计数据、技术数据、辅助数据、财务数据等相关的所有信息。Duck Creek Reinsurance 具有内置报告功能，也可连接常用的企业报告解决方案。Duck Creek Reinsurance 是一种灵活的解决方案，专为使用多种货币和多种 GAAP 要求的国际组织量身定制。

关于 Duck Creek Technologies
Duck Creek Technologies 是一家定义财产和意外伤害保险 (P&C) 和一般保险行业未来的智能解决方案提供商。我们是构建现代保险系统的平台，使保险行业能够利用云计算的强大功能，实现灵活、智能和持续的运营。真实性、目的性和透明度是 Duck Creek 的核心，我们认为保险应该在个人和企业最需要时、在最需要的地方以他们最想要的方式提供。我们的市场领先解决方案可独立获取，也可作为一套完整解决方案获取，所有解决方案均可通过 Duck Creek OnDemand 获取。

请访问 www.duckcreek.com 了解更多信息。可在以下社媒渠道关注 Duck Creek，获取最新信息 - LinkedInTwitter

联系方式
Drake Manning
drake.manning@duckcreek.com


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