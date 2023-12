Topp reisetrender for norske reisende – Data levert av appen Visited

For reisende som ønsker å reise i 2024: bli inspirert av å se hvor andre reisende har reist eller ønsker å reise, med appen Visited

TORONTO, Dec. 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- reiseappen Visited gjør at brukere kan kartlegge reisene sine, velge steder de har vært eller ønsker å reise til basert på ulike kategorier og lar dem oppdage nye destinasjoner.



Med reise-listefunksjonen kan brukere krysse av for destinasjoner basert på interesser. Reiselistene inkluderer verdens underverker, kulinariske opplevelser, cruisehavner, historiske steder, kunstmuseer, nasjonalparker og kirker. Med over 150 tilpassede reiselister, er det ingen mangel på destinasjoner og steder å oppdage.

Reiseappen Visited har over 2 millioner brukere over hele verden og gir et unikt blikk på reising. Basert på data fra appen, er Norge for øyeblikket rangert som det 36. mest besøkte landet blant globale internasjonale reisende.

For de som besøker Norge er den mest populære måten å besøke på med båt. Oslo er på 33.-plass, mens Bergen er på 64.-plass blant de mest besøkte cruisehavnene blant internasjonale reisende. Norges mest populære reisemål inkluderer naturlige hotspots som fjorder og fossefall, samt arkitektoniske perler som det nye operahuset i Oslo, Borgund stavkirke og Det kongelige slott i Oslo.

Norske reisende er noen av de som reiser mest i verden. Med et gjennomsnitt på 22 besøkte land, sammenlignet med den gjennomsnittlige globale reisende som har et gjennomsnitt på 18 land. De mest ettertraktede reisemålene inkluderer Australia, New Zealand, Japan og Brasil.

Appen Visited har nylig publisert de 10 landene som besøkes mest fra Norge. Listen rangerer følgende topp 5 destinasjoner som besøkes mest blant reisende fra Norge:

1) Sverige

2) Danmark

3) Spania

4) Tyskland

5) Storbritannia

Ikke overraskende kom Sverige og Danmark på topp 5. Det mest overraskende er at Frankrike, som er det mest besøkte landet i verden, kun er rangert på 7.-plass. Det eneste andre landet som er blant de mest besøkte utenfor Europa er USA, som er rangert som det 9. mest besøkte landet.

Hvis du ønsker mer reisestatistikk, kan du laste ned reiserapporten.

Om appen Visited:

Appen Visited lar brukere lage sitt helt eget reisekart, inkludert hvor de har vært og hvor de ønsker å dra, på land-, region- og bynivå. Brukere kan bestille sin egen personlige reisekartplakat, se sin individuelle reisestatistikk og oppdage nye destinasjoner.

Med reiselistefunksjonen kan brukere krysse av for berømte destinasjoner basert på sine interesser. Eksempel på lister inkluderer golfdestinasjoner, skidestinasjoner, kjente strender, med mer.

Appen lar brukere se hvor de kan reise neste gang, basert på antall steder og opplevelser de ønsker å ha på landnivå. Rangering av landene lar brukerne gå til de destinasjonene som har flest steder av interesse for dem.

For å lære mer om appen Visited og dens siste funksjonsoppdatering, kan du besøke https://visitedapp.com.

For å laste ned appen gratis, kan du finne Visited på iOS og Android.

Om selskapet Arriving In High Heels

Selskapet Arriving In High Heels er et selskap for utvikling og markedsføring av mobilapper. Visited er den mest populære appen. For inspirasjon til reisemål, reisestatistikk og de siste reisenyhetene, kan du følge med på Reisebloggen til Visited.

Kontaktinformasjon:

Anna Kayfitz

anna@arrivinginhighheels.com