Qorvo与立讯精密建立战略合作伙伴关系

美国北卡罗来纳州格林斯博罗, Dec. 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的连接和电源解决方案供应商Qorvo® （纳斯达克股票代码：QRVO）今日宣布，已与全球领先的合同制造服务商立讯精密工业有限公司（“立讯精密”，深圳证券交易所股票代码：002475）达成最终协议，立讯精密将收购Qorvo位于中国北京和德州的封装测试工厂。



交易预计将于2024上半年完成，需获得监管部门批准并满足或豁免其他交易交割条件。交易完成后，立讯精密将收购Qorvo两处工厂的业务和资产——包括物业、厂房、设备、以及现有员工团队，以实现业务运营的平稳过渡。Qorvo 将继续在中国保留销售、工程以及客户支持团队，以继续在中国服务客户。

交易完成后，基于新签订的长期供应协议，立讯精密将继续为Qorvo封装和测试产品。北京和德州工厂主要为Qorvo提供高度集成式先进蜂窝产品。立讯精密是全球众多领先电子产品公司信赖的供应商，其将为Qorvo提供无缝且具灵活性的一流产能，并进一步提升其产品供应及生产能力。

Qorvo总裁兼首席执行官Bob Bruggeworth表示： “多年以来，北京和德州工厂一直是我们发展历程以及全球制造网络的重要组成部分。经过几年的深思熟虑，我们找到了理想的合作伙伴继续通过北京和德州工厂为我们的客户提供支持。立讯精密拥有庞大的规模和成熟高产的制造能力，我们坚信这一合作伙伴关系将能够确保业务的连续性和高质量交付，并成为Qorvo全球供应链中重要的战略合作伙伴服务全球客户。”

Qorvo首席财务官Grant Brown表示：“这一交易进一步帮助我们降低资本密集度，助力我们实现长期的毛利率目标，同时保障我们中国客户业务的连续性。”

交易完成之前，北京和德州工厂将继续作为 Qorvo 全球生产网络的一部分运营。交易结束后，Qorvo组装、封装和测试网络将继续包括其在美国、哥斯达黎加和德国的工厂，以及领先的全球外包半导体组装和测试（OSAT）重要合作伙伴。

关于Qorvo

Qorvo（纳斯达克代码:QRVO）提供各种创新半导体解决方案, 致力于让我们的世界更美好。我们结合产品和领先的技术优势、以系统级专业知识和全球性的制造规模，快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 面向全球多个快速增长的细分市场提供解决方案，包括消费电子、智能家居/物联网、汽车、电动汽车、电池供电设备、网络基础设施和航空航天/国防。访问 cn.qorvo.com，了解我们多元化的创新团队如何连接地球万物，提供无微不至的保护和源源不断的动力。

Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的版权。

本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。

这些前瞻性声明包括但不仅限于：关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明，前瞻性声明并非历史事实，通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别，但部分前瞻性声明表述有所差异。

请注意，本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期，但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。

除非联邦证券法要求，本公司不会更新任何前瞻性声明，或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。

本公司的业务受到各种风险与不确定性的影响，包括季度和年度经营业绩的波动性；对新产品开发并赢得客户订单能力的重度依赖；绝大部分收入对几家大型客户的依赖性；若国防和航空航天业务合同被取消或延迟而导致的收入损失；COVID-19 大流行病的持续影响；对第三方的依赖性；与分销商有关的销售类风险；与公司生产设施运营有关的风险；业务的中断；低下的产品良率；由于客户预期的时间点而导致包括长期供应协议内的库存风险和成本增加；公司无法有效管理或维持与芯片组供应商不断演变的关系；公司在一个竞争高度激烈的行业中能够持续创新的能力；生产设施利用率不足；利率、某些贵金属的定价、公用事业费以及外汇汇率的不利变化；公司的并购和其他战略性投资未能实现财务或战略目标；公司吸引、留任并激励科技人才的能力；针对产品的保修索赔、召回和责任；公司实际税率的变化；国际或美国国内税收立法的颁布，或监管指引的变化；某些子公司有利税收地位的变化；与环境、健康和安全法规以及气候变化相关的风险；国际销售和运营的风险；中国的经济监管；美国政府贸易政策的变化，包括征收关税和出口管制；公司可能无法产生足够的现金来偿还所有债务；公司债务协议所施加的限制；公司对知识产权组合的依赖；对侵犯第三方知识产权的索赔；安全漏洞和其他类似的干扰；公司员工、客户或第三方的个人数据被盗、丢失或滥用以及员工、客户或第三方对个人数据的盗窃、遗失，或滥用；公司股东认为符合其最佳利益的收购和业务合并，可能会被公司管理文件和特拉华州法律中的规定予以阻止；公司普通股价格的波动。

这些内容及其它风险与不确定性因素在我们截至2023年4月1日财年的10-K表年度报告第一部分1A项 "风险因素 "以及Qorvo向美国证券交易委员会提交的后续报告和声明中均有详述，可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。

At Qorvo®

Doug DeLieto

VP, Investor Relations

1.336.678.7968