Vertex ermöglichtweltweit zertifizierte Integration mit Marktplatzplattform Mirakl

Integration von Vertex bietet Kunden von Mirakl, die Online-Marktplätze betreiben, eine unternehmensweite Automatisierung der indirekten Steuern.

KING OF PRUSSIA, Pennsylvania, Dec. 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ:VERX) („Vertex“ oder das „Unternehmen“), ein globaler Anbieter von Steuertechnologielösungen, und Mirakl, der weltweit führende Anbieter von Plattform-Business-Innovationen, gaben heute die zertifizierte Integration von Vertex® O Series® und der Mirakl Marketplace Platform bekannt. Die Lösung fügt sich nahtlos in die Mirakl-Plattform ein und automatisiert die Aktualisierung von Steuersätzen und -regeln sowie die Ermittlung und Berechnung von Umsatz-, - und Mehrwertsteuer, sowie Sales & Use Tax bei Marktplatztransaktionen.



Zu den Vorteilen der zertifizierten Integration gehören Verbesserungen bei der Genauigkeit und Konsistenz der Steuerermittlung und -berechnung für jede einzelne Position jeder Transaktion, wodurch das Risiko der Einhaltung von Vorschriften für Marktplatzbetreiber und Verkäufer weiter verringert wird. Durch die Integration können Unternehmen, die auf Mirakl basierende Online-Plattformen betreiben, die branchenführende, globale End-to-End-Steuer- und Compliance-Technologie von Vertex in vollem Umfang nutzen.

Nach Angaben von Gartner werden bis 2025 80 % der B2B-Verkaufsinteraktionen zwischen Anbietern und Käufern über digitale Kanäle abgewickelt. Mit diesem Wachstum geht die Herausforderung für Marktplatzbetreiber und Verkäufer weltweit einher, die unterschiedlichen Steuer- und Compliance-Vorschriften zu verstehen und bei jedem Verkauf einzuhalten. Zu den Variablen, die sich auf die steuerliche Komplexität auswirken, gehören der Ursprung und der Bestimmungsort der Artikel, die Beurteilung der Steuerpflicht, die anwendbaren Steuersätze und -vorschriften sowie die festgelegte Verantwortung für die Erhebung und Abführung der Steuern für bestimmte Artikel in einer Bestellung.

„Da der Umfang und die Komplexität der Steuer- und Compliance-Anforderungen für Marktplatzbetreiber weltweit weiter zunehmen, ist die Möglichkeit, die Steuerermittlung zu rationalisieren und Reibungsverluste für Marktplatzbetreiber und ihre Verkäufer zu beseitigen, von entscheidender Bedeutung“, so Chris Jones, Chief Commercial Officer bei Vertex. „Diese Zertifizierung gibt den Kunden die Gewissheit, dass unabhängig davon, welche Transaktionssysteme sie jetzt oder in Zukunft einsetzen, die Lösungen von Vertex ihre sich entwickelnden Anforderungen erfüllen und sich anpassen, um eine konsistente Leistung zu bieten.“

„Die Ausweitung eines Marktplatzes auf einen neuen Markt bringt ein unerschlossenes Käuferpublikum und höhere Umsätze mit sich – aber auch neue Komplexitäten bei der Einhaltung von Steuervorschriften“, so Andy Barker, Executive Vice President, Financial Services, bei Mirakl. „Mit Mirakl und Vertex müssen Steuern kein Hindernis für das Wachstum der Plattform sein. Jetzt können Unternehmen die zertifizierte Integration von Vertex nutzen, um die Einhaltung von Steuervorschriften zu optimieren und ihre Mirakl-gestützten Plattformen nahtlos zu betreiben, so dass sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: ihren Kunden einen höheren Mehrwert zu bieten.“

Die Integration von Vertex wurde getestet und validiert, um den strengen Sicherheits- und Leistungsstandards von Mirakl gerecht zu werden, so dass die Kunden darauf vertrauen können, dass die Integration in die Mirakl Marketplace Platform wie erwartet funktioniert.

Über Vertex

Vertex ist ein weltweit führender Anbieter von Software und Lösungen für indirekte Steuern. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die zuverlässigste Steuertechnologie bereitzustellen, mit der globale Unternehmen Transaktionen durchführen, Vorschriften einhalten und mit Zuversicht wachsen können. Vertex bietet branchenspezifische Lösungen für die wichtigsten Bereiche der indirekten Steuern, einschließlich Umsatzsteuer, Verbrauchssteuer, Mehrwertsteuer und Lohnsteuer. Vertex hat seinen Hauptsitz in Nordamerika und betreibt Niederlassungen in Südamerika und Europa. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreut Unternehmen auf der ganzen Welt.

Über Mirakl

Mirakl ist der weltweit führende Anbieter von Innovationen im Plattformgeschäft. Das Lösungsangebot von Mirakl bietet Unternehmen eine transformative Möglichkeit, ihr Online-Geschäft deutlich zu steigern und effizienter zu gestalten. Seit 2012 leistet Mirakl Pionierarbeit in der Plattformökonomie und unterstützt Einzelhandels- und B2B-Unternehmen mit der fortschrittlichsten, sichersten und skalierbarsten Technologie bei der Digitalisierung und Erweiterung des Produktsortiments durch Marktplätze und Streckengeschäfte, der Effizienzsteigerung bei der Verwaltung von Lieferantenkatalogen und Zahlungen, der Personalisierung des Einkaufserlebnisses und der Gewinnsteigerung durch Handelsmedien. Mehr als 400 branchenführende Unternehmen weltweit vertrauen auf Mirakl, darunter Macy‘s, Decathlon, Kroger, Airbus, Toyota Material Handling, Sonepar und Yves Rocher. Weitere Informationen: www.mirakl.com

Copyright © 2023 Vertex, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken, können sich jederzeit ändern und stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Die Produktausrichtung und potenzielle Roadmap-Informationen stellen keine Garantie dar, dürfen nicht in einen Vertrag aufgenommen werden und begründen keine Verpflichtung zur Lieferung von Material, Code oder Funktionen. Diese Informationen dürfen nicht als Grundlage für Kauf-, Rechts- oder Steuerentscheidungen herangezogen werden. Die Entwicklung, Freigabe und der Zeitplan für die beschriebenen Merkmale oder Funktionen der Produkte von Vertex liegen im alleinigen Ermessen von Vertex, Inc. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die nicht auf historischen Tatsachen beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die in den von Vertex bei der U.S. Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereichten Unterlagen beschrieben sind und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. Vertex warnt die Leser davor, sich in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, zu deren Aktualisierung Vertex nicht verpflichtet ist.

