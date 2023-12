BeGreen wzmacnia swoją obecność w Polsce

Robert Trzaskowski - new Managing Director at BeGreen - Polska Robert Trzaskowski - new Managing Director at BeGreen - Polska BeGreen Solar park in Denmark

WARSAW, POLAND, December 18, 2023 / EINPresswire.com / -- Po wielu latach aktywności na rynku energetyki odnawialnej w Polsce, duński deweloper projektów fotowoltaicznych, BeGreen, podejmuje kolejny krok w celu ugruntowania swojej obecności na polskim rynku energetycznym.Konsekwentnie umacniając swoją pozycję w sektorze OZE, BeGreen, deweloper portfela projektów o łącznej mocy 6 GW, będący filią norweskiego potentata energetycznego Equinor, planuje kontynuować swój rozwój na polskim rynku energetycznym. Robert Trzaskowski, doświadczony menedżer projektów OZE, staje na czele BeGreen Poland jako Dyrektor Zarządzający.Dzięki bogatej historii produkcji rolnej w Danii i w Polsce, oraz dużej liczbie projektów fotowoltaicznych obecnie rozwijanych w Polsce, BeGreen jest doskonale przygotowany do zmiany polskiego krajobrazu energetycznego.- BeGreen ma unikalne podejście do rozwoju projektów OZE, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju 360 stopni jako podstawą prowadzenia biznesu. Kierowanie działalnością BeGreen w Polsce to dla mnie wielkie wyzwanie a jednocześnie wyróżnienie. - mówi Robert Trzaskowski.Pasja Roberta Trzaskowskiego do energetyki słonecznej i wiatrowej doskonale współgra ze strategią i ambicjami BeGreen w branży OZE, co wydaje się doskonałym dopasowaniem. Anders Dolmer, CEO BeGreen, z radością wita Roberta Trzaskowskiego w zespole:- Dołączenie Roberta jako Dyrektora Zarządzającego w Polsce to dla nas dar. Posiada on dużo doświadczenia w sektorze odnawialnym w Polsce, i jesteśmy bardzo zaszczyceni, że możemy korzystać z jego rozległego doświadczenia i wiedzy.Wzmocnienie działalności BeGreen w Polsce to kluczowy krok w ramach ogólnej strategii biznesowej. Robert Trzaskowski będzie odpowiadać za stworzenie nowego zespołu w Polsce, rozpoczynając od uruchomienia biura w Warszawie już 1 stycznia 2024 r.Equinor, będący właścicielem BeGreen od stycznia 2023 r., uważa ten krok za istotny wkład w umacnianie swojej pozycji w sektorze odnawialnych źródeł energii w Europie Północnej.Country Manager Equinor w Polsce, Michał Jerzy Kołodziejczyk, mówi:- Z radością przyjmujemy plany BeGreen w zakresie rozszerzenia działalności w Polsce, która jest ważnym rynkiem dla Equinor. To kolejne rozszerzenie naszej już szerokiej oferty dla energetyki w Polsce, obejmującej dostawy gazu przez Baltic Pipe, wielkoskalowe projekty farm wiatrowych offshore oraz projekty onshore realizowane przez naszą spółkę zależną Wento.Kontakt:Line Leonhard, Dyrektor ds. Komunikacji w BeGreen:lal@begreen.dk lub +45 2999 4069Fakty o Robercie Trzaskowskim:- Robert posiada tytuł magistra inżynierii fizyki Politechniki Warszawskiej oraz tytuł MBA, a obecnie pracuje nad doktoratem w tematyce Agro PV.- Robert wnosi do BeGreen 10 lat doświadczenia w rozwoju projektów energetyki wiatrowej, 4 lata doświadczenia w branży ciepłowniczej, 2 lata doświadczenia na rynku biomasy i biogazu, oraz 2 lata w branży PV.- Ostatnio zajmował stanowisko Country Managera w Polsce na rzecz Grupy UNITe.Fakty o BeGreen:- BeGreen założono w Danii przez grupę Bregentved w 2017 r. z celem zbudowania pierwszej niesubsydiowanej wielkoskalowej farmy fotowoltaicznej w Danii, co udało się po raz pierwszy w 2019 r.- BeGreen został przejęty przez norweskiego potentata energetycznego, Equinor, w styczniu 2023 r. i jest teraz w pełni spółką zależną Equinora.- Do tej pory BeGreen rozwinął i wybudował 9 dużych farm fotowoltaicznych w Danii, a wiele innych jest w trakcie realizacji zarówno w Danii, Szwecji, jak i teraz również w Polsce.- BeGreen ma biura w Haslev i Kopenhadze (Dania), w Göteborgu (Szwecja). Od 1 stycznia 2024 r. BeGreen planuje otworzyć biura w Warszawie (Polska) i Berlinie (Niemcy).Fakty o Equinor w Polsce:- Equinor jest obecny w Polsce od ponad 30 lat i posiada portfel projektów OZE zarówno na morzu, jak i na lądzie.- Firma jest partnerem Polenergii w projektach farm wiatrowych na morzu Bałtyk I, II i III o łącznej mocy do 3 GW.- Poprzez spółkę zależną Wento, Equinor posiada około 200 MW projektów fotowoltaicznych i farm wiatrowych onshore, w eksploatacji lub na etapie budowy.- Od początku 2023 roku Equinor dostarcza także do 2,4 miliarda metrów sześciennych (mld m3) gazu ziemnego rocznie z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego za pośrednictwem Baltic Pipe w ramach 10-letniego kontraktu.- Ofertę handlową Equinor w Polsce uzupełnia spółka zajmująca się obrotem energią Danske Commodities, której właścicielem jest Equinor.