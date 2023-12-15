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Irdeto 與 Skardin 合作推出顛覆性的 CI Plus 2.0 USB CAM，帶來卓越的觀賞體驗

Irdeto 推出 CI Plus 2.0 USB CAM 代表着一項重大成就，首次將 CI Plus 技術的可用性從最初的歐洲和非洲市場擴展到亞洲

阿姆斯特丹, Dec. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 數碼平台網絡安全領域的全球領導者 Irdeto 欣然宣布，與 Skardin公司合作推出 CI Plus 2.0 USB 條件存取模組 (CI Plus 2.0 USB CAM)，Skardin 是一家著名的消費性電子製造公司，在提供機頂盒和寬頻行業解決方案方面擁有 40 年的歷史。Irdeto 推出 CI Plus 2.0 USB CAM 標誌着一個重要的里程碑，使得曾經僅在歐洲和非洲地區提供的 CI Plus 技術現在可在全球範圍內使用。

Irdeto 的 CI Plus 2.0 USB CAM 基於成熟的 CI Plus 1.4 解決方案，提供 1.4 規範的所有必備功能。它還進一步添加了增強內容保護 (ECP) 支援，專門用於保護符合 MovieLabs 規範的 UHD 內容。因為 CAM 與編解碼器和解像度無關，因此不會產生遺留問題，從而使付費電視營運商能夠引入新的壓縮技術和更高解像度的廣播（例如 UHD），而無需更換 CAM。

CI Plus 2.0 帶來的一項重大創新是新的外形規格，取代了傳統的 PCMCIA 設計。CI Plus 1.4 依賴於全球電視非標準的傳統接口，而 Irdeto 的 CI Plus 2.0 USB CAM 則採用全球通用的 USB 接口，從而解決了這一難題。

將 USB 模組​​插入與電視兼容的 USB 端口後，即可處理加密電視訊號的解密。用戶可以透過電視遙控器輕鬆控制頻道、音量等。此外，它還具有環保和成本效益，功耗比機頂盒低 10 倍。與 PCMCIA CAM 相比，它減少了組件數量，從而減少碳足跡和電子廢物的產生。

在 CI Plus 2.0 電視尚未普及的國家，Skardin 提供白標電視解決方案，營運商可以利用這些解決方案在其市場上推出。電視機可與 Irdeto USB CAM 捆綁，為營運商創造新的商業模式，並為消費者提供輕鬆、高品質的觀看體驗。

「這是一款顛覆性的的產品，」Skardin Industry 董事長 Kevin Yu 表示。「它的簡約之美將創造卓越的用戶體驗，並在業界引起轟動。Skardin 因其高品質製造和與客戶的共同發展而享有盛譽，我們很高興能與 Irdeto 合作，將這款世界一流的產品帶給消費者，推動 CI Plus 2.0 USB CAM 在全球廣泛採用。Skardin 將繼續與 Irdeto 合作，提供有價值的解決方案。」

「Irdeto 是業內唯一一家提供 2.0 版 Common Interface Plus 的公司，」Irdeto 視訊娛樂營運總監 Andrew Bunten 表示。「這對行業來說是一個巨大的轉變，因為 USB 端口在電視中的普及是一種全球趨勢。我們投入巨資推出了 Irdeto USB CAM，確保我們的 CI+ 產品在未來十年內始終處於技術前沿。」

Irdeto 推出的 CI Plus 2.0 USB CAM 標誌着電視技術的一個重要里程碑，有望為不斷發展的電視市場提供更高的便利性、世界一流的安全性、減少對環境的影響以及面向未來的功能。

如欲了解關於 Irdeto 及其尖端解決方案的更多資訊，請造訪 www.Irdeto.com

關於 IRDETO
Irdeto 是全球數碼平台安全領域的領導者，提供解決方案和服務，幫助客戶保護其收入、創造新產品並有效打擊網絡犯罪。Irdeto 擁有 50 多年的經驗，是內容、視訊廣播和串流服務領域領先的解決方案和服務提供商，與整個內容價值鏈的電影製片廠、體育版權持有者以及 OTT 和廣播營運商合作。Irdeto 擁有獨特的付費電視營運商傳統，是打造一個安全世界的首選合作夥伴，讓人們可以放心地進行聯繫。如欲了解更多資訊，請造訪 www.irdeto.com

關於 Skardin
Skardin 是一家消費電子製造公司，專注於機頂盒和寬頻產業解決方案。自 1982 年以來，Skardin 一直致力於創新，並與重要合作夥伴 (CPU, CAS, DRM...) 建立了良好合作關係，為先進網絡和智能家居平台提供信譽卓著的產品。公司總部位於台灣，擁有研發中心，在中國大限設有高度整合的製造基地，在歐洲、美洲和印度擁有成熟的技術和商業團隊，始終以卓越的品質為全球客戶提供靈活的商業模式。如欲了解更多資訊，請造訪：www.skardin.com

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