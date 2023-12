HYDROGRID Sammelt 8,5 Mio. USD Frisches Kapital ein, um die Größte Erneuerbare Energiequelle der Welt zu Digitalisieren

The HYDROGRID team ©Adrian Almasan

HYDROGRID’s intelligenter Echtzeit-Steuerung macht Wasserkraft als weltweit größte grüne Batterie für das Stromnetz nutzbar.

Wir sind davon überzeugt, dass eine digitalisierte Wasserkraft eine Schlüsseltechnologie für die Energiewende ist. Diese Aufgabe ist unsere Mission für eine erneuerbare Zukunft.” — Janice Goodenough, CEO HYDROGRID

VIENNA, AUSTRIA, December 15, 2023 / EINPresswire.com / -- Das österreichische Software-Unternehmen HYDROGRID gab heute bekannt, dass es erfolgreich eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 8,5 Mio. USD abgeschlossen hat, um die internationale Expansion voranzutreiben. Die Finanzierungsrunde wurde von den neuen Gesellschaftern Inven Capital und Karma Ventures angeführt und von den bestehenden Investoren CNB Capital und SET Ventures unterstützt.Das frische Kapital erlaubt HYDROGRID, seinen rasanten Wachstumskurs der letzten Jahre noch weiter zu beschleunigen, in neue Märkte zu expandieren und einen wesentlichen Beitrag zu einer erfolgreichen Energiewende zu leisten:Wasserkraft ist die weltweit die größte Quelle an erneuerbarer Energie[1] . Mit einem Anteil von 60 % an der weltweiten Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist Wasserkraft in der Lage, 365 Tage im Jahr zuverlässige Grundlastenergie zu liefern und spielt damit eine entscheidende Rolle für die Versorgungssicherheit. Gleichzeitig ist Wasserkraft in Form von Speicher- und Pumpspeicheranlagen auch die weltweit wichtigste und größte Technologie zur Stromspeicherung[2] und wird trotz aller technologischen Fortschritte im Batterie-Bereich auch bis nach 2035 noch etwa 500 Mal so viel Speicherkapazität Kapazität wie die Batterietechnologie bieten. Wasserkraft ist damit auch eine Schlüsseltechnologie für die erfolgreiche Integration von Wind und Photovoltaik ins Stromnetz."Trotz der wichtigen Rolle, die die Wasserkraft als größte grüne Batterie für das Stromnetz spielt, wird sie oft als Stiefkind der Energiewende behandelt. Das liegt daran, dass ein erheblicher Teil des Wasserkraft-Potenzials aufgrund mangelnder Digitalisierung oder komplexer Regulierung derzeit nicht ausgeschöpft wird. Und das wollen wir ändern", sagt Janice Goodenough, CEO von HYDROGRID.Michal Mravec, Investment Director bei Inven Capital, unterstreicht dies: "Wir bei Inven Capital glauben, dass die Wasserkraft für den Übergang zu einer CO2-neutralen Zukunft von entscheidender Bedeutung ist. Die Fähigkeit von HYDROGRID, Zuflussprognosen, Wassermanagement und Umweltauflagen proaktiv zu managen und dies mit einer optimalen Vermarktung im Stromhandel zu kombinieren, ist ein enormer Mehrwert für Wasserkraftbetreiber. Mit der Echtzeit-Lösung können Betreiber ihre Einnahmen um bis zu 50 % steigern und ihre Prozesse digitalisieren, um in einem immer schnelllebigeren Markt- und Regulierungsumfeld wettbewerbsfähig bleiben. Die positiven Auswirkungen auf das Klima durch die Steigerung der Stromerzeugung aus Wasserkraft um bis zu 10 % im Vergleich zum manuellen Betrieb sind ebenfalls beträchtlich. Wir freuen uns darauf, HYDROGRID auf seinem globalen Wachstumskurs zu unterstützen."Seit der Gründung im Jahr 2016 hat HYDROGRID eine rasante Entwicklung hingelegt: Das Unternehmen ist in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als das Dreifache gewachsen und leistet zugleich einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele: Das Unternehmen wird bis 2033 mehr als 50 Millionen Tonnen CO2 einzusparen.Doch für Tommi Uhari, Partner bei Karma Ventures, sind es nicht nur die Kennzahlen der Vergangenheit, die HYDROGRID zu einem überzeugenden Investment Case machen: "Ich verfolge die Entwicklung sowohl des Produkts als auch des Unternehmens bereits seit 2019. Die herausragenden Talente und der Spirit des HYDROGRID-Teams sind für mich das wichtigste Kapital des Unternehmens. Mit dem Team rund um Janice Goodenough, Ghislain Nicolas, Annette Mossel und Matthew Hobbs bin ich zuversichtlich, dass der ambitionierte Wachstumskurs fortgesetzt werden kann. Deshalb freuen wir uns, an der Seite von Inven Capital und mit Unterstzützung der bestehenden Investoren CNB und SET zu investieren. Dies gibt dem Unternehmen die Freiheit, seine Vision und sein volles Potenzial zu verwirklichen."Das Board von HYDROGRID freut sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit und darauf aus Wasser eine Kraft für die Zukunft zu machen:"Wir sind davon überzeugt, dass eine digitalisierte Wasserkraft eine Schlüsseltechnologie für eine erfolgreiche Energiewende ist. Diese wichtige Aufgabe ist unsere gemeinsame Mission für eine erneuerbare Zukunft, für die es sich zu kämpfen lohnt."Über HYDROGRIDHYDROGRID wurde 2016 in Wien gegründet, erhielt 2019 den Staatspreis Digitalisierung und unterstützt derzeit Wasserkraftbetreiber in 7 Ländern weltweit bei der vollständigen Digitalisierung ihrer operativen Prozesse. Die Produktionsplanungslösung HYDROGRID Insight kombiniert leistungsstarke Machine-Learning-Algorithmen für Zufluss- und Strompreisprognosen mit intelligenter Optimierung über den kurz-, mittel- und langfristigen Horizont für Laufwasser-, Speicher- und Kaskadenkraftwerke - alles in einem integrierten und vollautomatischen Softwarepaket. Dies ermöglicht es den Betreibern von Wasserkraftwerken, in Echtzeit auf Wetterereignisse zu reagieren, Wasserverluste zu minimieren und ihre Strommarkteinnahmen auf vollautomatische Weise zu maximieren und gleichzeitig die Einhaltung von Umweltauflagen sicherzustellen. Das Unternehmen setzt sich weltweit für die Förderung nachhaltiger Praktiken in der Wasserkrafterzeugung ein und unterstützt Betreiber dabei, aus Wasserkraft eine Kraft für die Zukunft zu machen.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hydrogrid.ai oder kontaktieren Sie communications@hydrogrid.ai------[1]Hydropower generates 4300 TWh per year, corresponding to 60% of all renewable generation. See https://www.iea.org/fuels-and-technologies/hydropower [2]Hydro power storage capacity 2035 estimated at 12.500 GWh versus 350 GWh of battery storage capacity. Sources: https://www.iea.org/reports/grid-scale-storage https://www.iea.org/articles/how-rapidly-will-the-global-electricity-storage-market-grow-by-2026 and https://www.statista.com/statistics/1307203/world-battery-storage-electricity-generation-capacity/