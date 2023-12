Ambulances Recommended for Pregnant People in the East Bay / Se recomienda el uso del servicio de ambulancias para personas embarazadas que viven en East Bay

The Rhode Island Department of Health (RIDOH) is recommending that ambulances be used by pregnant people in the East Bay who are in labor and who, after consulting with their healthcare professional, need to get to a medical facility west of the Washington Bridge immediately. The Washington Bridge carries 195 between East Providence and Providence. People can contact an ambulance by calling 911.

This recommendation is being made because of current traffic disruptions on the Washington Bridge. Currently, emergency vehicles (including ambulances) can travel westbound on the bridge. Personal vehicles are not currently permitted to travel westbound on the Washington Bridge.

RIDOH will provide additional updates as traffic patterns over the bridge change.

El Departamento de Salud de Rhode Island (RIDOH por sus siglas en inglés) recomienda que las personas embarazadas que viven en East Bay utilicen el servicio de ambulancias cuando estén en trabajo de parto y que, después de consultar con su profesional de atención médica, necesiten llegar inmediatamente a un centro médico al oeste del Puente Washington. El Puente de Washington es el tránsito de la interestatal 195 entre East Providence y Providence. Las personas pueden comunicarse para el servicio de ambulancias llamando al 911.

Esta recomendación se hace debido a las actuales interrupciones del tráfico en el Puente de Washington. Actualmente, los vehículos de emergencia (incluidas las ambulancias) pueden transitar por el Puente de Washington en dirección oeste pero no se permite el tránsito en dirección oeste de los vehículos personales.

RIDOH proporcionará actualizaciones adicionales a medida que cambien las recomendaciones de tráfico sobre el puente.