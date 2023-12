Tenchijin wurde von Tokio ausgewählt, um sein Geschäft in Nordrhein-Westfalen auszubauen

Tenchijin was selected Tokyo city program for entering NRW region in Germany

MINATO, TOKYO, JAPAN, December 13, 2023 /EINPresswire.com/ -- Ziel von JAXA Venture Tenchijin ist es, die Ausweitung von Kartenlösungen für Wasserleckrisiken auf dem europäischen Markt, insbesondere in der Region Nordrhein-Westfalen, zu beschleunigen.

Das von der JAXA akkreditierte Raumfahrtunternehmen Tenchijin wurde für das „Germany NRW Hands-On Support Program“ ausgewählt, das vom Tokyo Metropolitan Small and Medium Enterprise Support Center durchgeführt wird. Dieses Programm, das auf einer Absichtserklärung zur Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen zwischen Tokio und ausländischen Städten basiert, zielt darauf ab, in Tokio ansässige Unternehmen bei der Expansion zu unterstützen, indem es die in Partnerstädten verfügbaren Netzwerke nutzt.

■ Deutschland NRW Hands-On-Förderprogramm

Das deutsche Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW) liegt im Herzen Europas und ist eine wichtige Wirtschaftsregion. Tenchijin wird regionale Unterstützungsorganisationen, die starke japanische Gemeinschaft in der Region und Expertennetzwerke nutzen, um strategische Unterstützung für eine effektive Expansion in Deutschland NRW zu erhalten. Mit diesem Programm möchte Tenchijin die Verbreitung von Kartenlösungen für Wasserleckrisiken auf dem europäischen Markt, insbesondere in der NWR-Region in Deutschland, beschleunigen.

■ Geschäftsexpansion mit Ausrichtung auf den europäischen Markt

In Nordeuropa sind die Leistungsfähigkeit und der Wasserertrag des Wassernetzes aufgrund einer nachhaltigen und umfassenden Inspektion hoch. Allerdings altert die Infrastruktur rapide und es wird in naher Zukunft zu weiteren Leckagen kommen. Ebenso explodieren die Wartungskosten und der Arbeitskräftemangel ist akut. Folglich stehen die Wasserversorger vor enormen Herausforderungen: Sie müssen eine hohe Leistung aufrechterhalten und gleichzeitig die Kosten kontrollieren. Tenchijin unterstützt sie, indem es die zu untersuchenden Netzabschnitte hinsichtlich der Leckagerisiken und der Bedeutung für die Haushalte priorisiert. Tenchijins Wasserleck-Risikomanagementsystem „Tenchijin Compass KnoWaterleak“ kombiniert Umweltdaten, die sich auf Lecks auswirken (Oberflächentemperatur, Vegetationsveränderungen, Wetter, Landbewegung usw.), die mit mehreren Erdbeobachtungssatelliten im optischen, Infrarot- und SAR-Spektralbereich mit Wasser gewonnen wurden Rohrnetzdaten vom Netzverwaltungsunternehmen. Mithilfe patentierter (Patentanmeldung 2023-48636: Leak Investigation Planning Support System and Method), einzigartiger, robuster Algorithmen für maschinelles Lernen findet das System die Trends in diesem Smart Data-Set und die Korrelationen zwischen Rohr- und Umgebungsfaktoren sowie Leckagerisiken. Anschließend visualisiert es die Gebiete mit höherer Leckagewahrscheinlichkeit und kartiert die städtischen Gebiete mit der höchsten Priorität mit einer räumlichen Auflösung von 100 Quadratmetern Fläche. Schließlich umfasst es grundlegende GIS-eigene Funktionen wie Kartierungs- und Druckfunktionen.

Durch Verifizierungsexperimente mit dem Kabinettsbüro im Haushaltsjahr 2022 und Interviews mit anderen Kommunen werden folgende Auswirkungen dieses Systems erwartet:

- Es wurden 20 Mal mehr Leckagen gefunden als mit herkömmlichen Methoden

- 85 % Zeitersparnis für die Untersuchung des Netzwerks

- 65 % Kostenreduzierung bei der Suche nach Lecks

- 52 % Budgeteinsparung

■ Kommentar von Yuhei Urabe, Global Business Development Manager bei Tenchijin

Wasserprobleme werden durch den Klimawandel erheblich beeinflusst und sind in den letzten Jahren in Europa zu einem kritischen Problem geworden. Konkret wird prognostiziert, dass der Wasserbedarf das Wasserangebot übersteigen wird. Ziel von Tenchijjin ist es, die Wasserressourcen zu schützen, indem es Wasserlecks reduziert und gleichzeitig die Inspektions- und Planungsprozesse effizienter macht. Tenchijin hat seine Auslandspräsenz in Europa, Asien und Afrika ausgebaut. Mit Unterstützung der Stadtverwaltung von Tokio gehen wir Partnerschaften mit Kommunen und Unternehmen im nordrhein-westfälischen Bundesland ein, um den europäischen Einsatz unserer KnoWaterleak-Software zu beschleunigen. Mit den Lösungen von Tenchijin wollen wir zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung beitragen.

■Über Tenchijin

Tenchijin stellt seine „Land Evaluation Engine“ bereit, indem es Satellitendaten und KI nutzt. Es analysiert die Merkmale jedes Landes und bewertet seine Leistungen. Es unterstützt Unternehmen dabei, ihre Geschäftsaktivitäten möglichst profitabel und nachhaltig durchzuführen, insbesondere in den Bereichen Wasserinfrastruktur, erneuerbare Energien und Landwirtschaft. Tenchijin ist eines der von der JAXA (Japan Space Agency) zertifizierten Start-ups (JAXA Venture).

