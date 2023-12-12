工矿部公布第三届未来矿产论坛详情





利雅得，沙特阿拉伯, Dec. 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在今天的新闻发布会上，工业和矿产资源部 (MIM) 公布了第三届未来矿产论坛 (FMF) 的详细信息，论坛将于明年1月9日至11日在利雅得King Abdulaziz International Convention Center国际会议中心举行。



负责矿业事务的副部长Khalid Al-Mudaifer在会议上发表讲话，表示很期待部长级圆桌会议和2024年未来矿产论坛将会取得的进一步成果。 在前两届活动中，这两个平台都有部长和来自世界各地的重磅级演讲嘉宾参与，大家探讨了相关问题并付诸实行。

副部长还提及了未来矿产论坛发挥的独特作用：由论坛主办在业界唯一的部长级圆桌会议。 他表示：“我们成功地将此会议打造成一个由政府主导而极具策略意义和影响力的平台，为许多国家和官方组织提供了发声的机会。”

70多个国家政府的部长和高级官员将出席在1月9日举行的部长级圆桌会议。 地质调查局领导人会议将首次与上述圆桌会议同时举行，各机构代表可凭借这个机会讨论超级区域矿产的主要问题。

圆桌会议结束后，250位主要演讲嘉宾将参加为期两天论坛的75场会议， 其中约90%是业内某些最大型公司的首席执行官。

Al-Mudaifer补充道：“我们创立未来矿产论坛是为了支持实现能源转型，并在非洲、西亚和中亚的超级区域建立负责任且稳固的矿产价值链。 上周我们参加了联合国气候变化大会 (COP)，并传达了一个简单信息：没有矿产就不可能实现能源转型。”

会议彰显了沙特阿拉伯在向世界供应能源方面的领导地位，以及目前在支持发展灵活价值链以提供清洁能源解决方案时发挥的重要作用。 沙特阿拉伯有潜力成为绿色矿物生产和加工的国际枢纽。 这得到了Manara Minerals Company的支持，该公司在全球范围内投资矿业资产，有助于构建灵活的全球供应链并推动能源转型。

如需查看完整的演讲嘉宾名单以及进一步了解2024年未来矿产论坛的详情，请浏览 https://www.futuremineralsforum.com/conference-speakers/ 。

如需本公告随附的照片，请访问 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/029ac455-d922-4185-bdb6-7b83fa717128

媒体联系方式： Omar Shereen 电子邮件：Omar.shereen@fleishman.com 手机：+966 50 663 0489