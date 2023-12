Creative Society Ha Ospitato Il Forum Online Globale "Crisi Globale. Responsabilità" Il 2 Dicembre 2023 Sul Clima

Crisi Globale. La Responsabilità | Forum Internazionale Online. 2 Dicembre 2023 Quali paesi saranno distrutti per primi e cosa attende il resto del mondo? Se avessi saputo di QUESTO prima....

Scienziati rivelano minacce cosmiche nel Forum "Crisi Globale. La Responsabilità", evento globale tradotto in 100 lingue.

È per questo che siamo tutti qui oggi, è la motivazione principale delle nostre azioni: sono le vite e il futuro dei nostri figli.” — John Ahn, PhD, MBA

Il 2 Dicembre 2023, la ' Società Creativa ' ha ospitato il Forum Internazionale Online " Crisi Globale. La Responsabilità ", focalizzato sull'esplorazione scientifica e l'informazione pubblica riguardo ai cambiamenti climatici e geodinamici. L'evento, trasmesso su Rumble, YouTube e altre piattaforme, è stato tradotto in 100 lingue per raggiungere un pubblico globale.Il forum ha presentato una serie di ricerche scientifiche, tra cui studi sui fenomeni cosmici che influenzano periodicamente il nostro sistema solare, con un particolare interesse per le loro implicazioni scientifiche e ambientali. Esperti del campo hanno condiviso le loro conoscenze, enfatizzando l'importanza di comprendere questi fenomeni per una migliore preparazione e risposta ai cambiamenti climatici.John Ahn, PhD, MBA, un rinomato esperto di cambiamenti climatici, ha partecipato al forum, condividendo la sua visione e l'importanza dell'innovazione tecnologica nel contesto ambientale. Il forum è ora disponibile su tutte le principali piattaforme video, inclusa la pagina ufficiale: creativesociety.com/it.Durante l'evento, Olga Schmidt e Marina Ovtsynova, tra le relatrici principali, hanno discusso l'attuale situazione climatica, sottolineando l'importanza dell'educazione e della consapevolezza pubblica. Hanno invitato il pubblico a riflettere sulle proprie responsabilità individuali e collettive in questa sfida globale.Il forum non ha avuto una connotazione politica, ma ha mirato a sensibilizzare e supportare gli sforzi scientifici per affrontare i cambiamenti ambientali. Sono state presentate due proposte principali: la collaborazione scientifica secondo il modello di Egon Cholakian e l'adozione del modello di 'Società Creativa', per porre la vita umana e le sfide socio-economiche al centro dell'attenzione globale.'Società Creativa' incoraggia la condivisione dei contenuti del forum sui social media, inclusi TikTok, Twitter, Facebook, Instagram e LinkedIn, per promuovere una maggiore consapevolezza e azione collettiva.Infine, 'Società Creativa' è un'iniziativa globale di volontariato, impegnata a stimolare azioni e soluzioni per le urgenti questioni climatiche e geodinamiche. Il forum rappresenta un passo significativo in questa direzione, offrendo una piattaforma per la ricerca, il dialogo e l'azione comunitaria.

