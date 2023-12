Tenchijin accélère ses collaborations avec les villes pour relever les défis de la gestion des canalisations d'eau

MINATO, TOKYO, JAPON, December 8, 2023 /EINPresswire.com/ -- Tenchijin, une entreprise spatiale accréditée par la JAXA, est heureuse d'annoncer ses partenariats accélérés avec plusieurs municipalités du Japon, marquant une étape importante dans la résolution des défis mondiaux de gestion des canalisations d'eau. Le quatrième contrat a été récemment signé, six mois seulement après le lancement de notre produit révolutionnaire, KnoWaterleak. Cette réponse robuste souligne la demande croissante et l’optimisme entourant le potentiel du produit à résoudre les problèmes urgents auxquels sont confrontées chaque municipalité. Notamment, Fukushima-shi, Seto-shi, Aomori-shi et Maebashi-shi ont déjà uni leurs forces avec Tenchijin.

■Tenchijin COMPASS KnoWaterleak et ses objectifs

Notre système de gestion des risques de fuite d'eau, KnoWaterleak, a été introduit dans le but principal d'améliorer l'efficience et l'efficacité de la gestion de l'eau grâce à l'utilisation du Big Data spatial. En intégrant les données satellitaires d'observation de la Terre à diverses informations conservées par les services des eaux, Tenchijin utilise l'IA pour évaluer les risques de fuite dans des quartiers de 100 mètres carrés. Le système a démontré un taux élevé de détection de fuites dans les zones identifiées comme à haut risque.

■Avantages démontrés et gestion durable des ressources

Les fuites dans les canalisations d’eau représentent un formidable défi à l’échelle mondiale. Des facteurs tels que le vieillissement des infrastructures hydrauliques, l’augmentation des coûts de maintenance et les budgets et ressources limités exacerbent la gravité de ce problème.

Grâce à une expérience de démonstration complète menée en 2022 en collaboration avec le Cabinet Office, couplée à des tests impliquant les municipalités, KnoWaterleak a montré des améliorations substantielles. Il s’agit notamment d’une réduction estimée à 65 % des coûts d’inspection et jusqu’à 85 % de réduction de la durée de la recherche. Ces résultats soulignent l’efficacité tangible de KnoWaterleak.

KnoWaterleak apparaît comme une lueur d’espoir, tirant parti du Big Data et de l’IA pour soutenir les services publics et privés de l’eau. Son impact comprend la réduction des fuites d’eau, la minimisation de l’eau non facturée et la rationalisation des coûts et du temps d’inspection et d’entretien de l’eau. Cette solution répond non seulement aux défis immédiats auxquels sont confrontées les municipalités, mais s'aligne également sur l'objectif plus large de gestion durable des ressources, démontrant le potentiel du big data et de l'intelligence artificielle pour remodeler le paysage de la gestion des infrastructures d'eau.

À propos de Tenchijin Co., Ltd.

Adresse : Salle 13, L'E.A.S.T. Bâtiment Mitsui, 5e étage, Nihonbashi 1-4-1, Nihonbashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japon

Représentant : Yasuhito Sakuraba, PDG

URL du site Web : https://tenchijin.co.jp/

Contact : bizdev@tenchijin.co.jp