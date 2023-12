Tenchijin-Zusammenarbeit mit Microsoft Azure: „COMPASS AI on Azure“, Fragen und Antworten basierend auf generativer KI

Temperature is a key factor driving business decision. Here is COMPASS A.I answer to a user question.

Microsoft Japan heißt „Tenchijin COMPASS“ auf Azure herzlich willkommen. Dieser innovative Service schafft neue Geschäftsmöglichkeiten und Forschungsperspektiven.” — Tomoko Mikami, Microsoft Japan

MINATO, TOKYO, JAPAN, December 8, 2023 /EINPresswire.com/ -- Tenchijin, ein von der JAXA akkreditiertes Raumfahrtunternehmen unter der Leitung von CEO Yasuhito Sakuraba, freut sich, eine neue, zeitlich begrenzte Funktion seiner COMPASS-Software bekannt zu geben: COMPASS AI auf Azure. Diese Funktionalität nutzt generative KI von ChatGPT (OpenAI, Microsoft Azure) und ermöglicht es dem System, Geschäftsfragen seiner Benutzer in so unterschiedlichen Bereichen wie Landwirtschaft, erneuerbare Energien und Infrastruktur zu beantworten.

Der Dienst ist Freemium und wird bis zum 31. März 2024 verfügbar sein. Referenzbeispiele werden auf der Tenchijin Note-Plattform veröffentlicht.

Tenchijin COMPASS ist ein Landbewertungsdienst, der verschiedene Daten, darunter Big Data von Erdbeobachtungssatelliten, zur Analyse, Visualisierung und Datenbereitstellung nutzt. Es kann für verschiedene Zwecke angepasst werden, sodass Benutzer das am besten geeignete Land für ihre Geschäftsaktivitäten finden können.

◾️COMPASS AI auf Azure

COMPASS AI auf Azure ist eine weiterentwickelte Version von COMPASS, die vorübergehend im August 2023 veröffentlicht wurde. Sie nutzt die generative ChatGPT-KI-Funktionalität von Open AI und Microsoft Azure, um in Tenchijin COMPASS gesammelte räumliche Big Data abzurufen. Wenn Sie beispielsweise fragen: „Wie hoch ist heute die Temperatur am Pariser Bahnhof?“ Compass AI kann Temperaturdaten von Satelliten lokalisieren und Ihre Frage beantworten. Diese Funktion ist einzigartig, da sie es ChatGPT ermöglicht, auf Originaldaten zu trainieren, die es zuvor noch nicht gelernt hat.

COMPASS AI auf Azure ist für den professionellen Einsatz gedacht. Sehen wir uns als Beispiel an, wie es in einem Restaurant oder Café verwendet werden könnte. Angenommen, ein italienisches Restaurant in Paris erwägt, ein Tagesmenü anzubieten. Durch das Stellen von Fragen wie „Bitte sagen Sie mir die stündliche Temperaturvorhersage für Shibuya morgen“ oder „Bitte teilen Sie mir die stündliche Sonneneinstrahlungsvorhersage für Shibuya morgen mit“ können Sie Temperatur- und Sonneneinstrahlungsvorhersagen für den nächsten Tag erhalten. Basierend auf diesen Daten können Sie fragen: „Ich betreibe derzeit ein italienisches Restaurant in Shibuya und möchte ein Menü vorschlagen, das an die Temperatur und Sonneneinstrahlung von morgen angepasst ist.“ Welche Menüpunkte könnten sich zu verschiedenen Tageszeiten gut verkaufen? » Als Reaktion darauf kann COMPASS AI auf Azure Menüvorschläge, einschließlich Menünamen, bereitstellen und dabei helfen, Ideen zu generieren. Mithilfe von COMPASS AI auf Azure können Unternehmen ihre Vertriebs-/Marketingstrategien basierend auf Wetterdaten verbessern.

◾️Tenchijin KOMPASS

Tenchijin COMPASS wurde in verschiedenen Projekten eingesetzt, darunter im Space Big Data Rice-Projekt, bei der Auswahl von Satellitenstandorten für Campingplätze und Früchte sowie bei der Bewertung der Ähnlichkeit mehrerer Gebiete aus meteorologischer Sicht.

Wenn Menschen an Satellitendaten denken, stellen sie sich oft Bilder vor, die von Satelliten aufgenommen wurden. Obwohl Satellitenbilder in der Tat eine wichtige Form von Satellitendaten sind, kann Tenchijin COMPASS auf verschiedene Arten von Daten aus der ganzen Welt zugreifen, beispielsweise auf Wetterinformationen wie Niederschlag, durch 3D-Karten dargestellte Geländeinformationen und mithilfe von Infrarotstrahlung beobachtete Temperaturoberflächen. Darüber hinaus ermöglicht Tenchijin COMPASS Benutzern die Überlagerung ihrer eigenen Bodendaten und Leistungsdaten und ermöglicht so eine umfassende Analyse. COMPASS AI wurde entwickelt, um neue Anforderungen in Tenchijin COMPASS zu erkunden. Es wird weiterhin für zukünftige Funktionserweiterungen und die Entwicklung neuer Dienste verwendet.

◾️Kommentare

Herr Yasutoshi Hyakusoku, COO von Tenchijin Co., Ltd. Zustände:

„Mit COMPASS AI auf Azure haben wir das Abrufen von Fernerkundungsdaten so einfach wie ein Gespräch gemacht, sodass sich jeder mit Fernerkundungsdaten verbunden fühlt. Darüber hinaus möchten wir unseren Kunden durch die Kombination von Fernerkundungsdaten mit ChatGPT-Antworten neue Erkenntnisse liefern. Wir glauben, dass wir Hindernisse für Satellitenfernerkundungsdaten beseitigen, die traditionell Fachwissen erforderten, und zu einer weiteren Demokratisierung beitragen. Tenchijin wird die kommerzielle Nutzung von Fernerkundungsdaten durch die Kombination von Tenchijin COMPASS und Azure weiterhin fördern.

◾️COMPASS AI in der Azure Freemium-Version

・Sprache: Japanisch, Englisch

・Browser: Google Chrome wird empfohlen, nur auf dem PC

・Bitte gehen Sie zu: https://www.ai.compass.tenchijin.co.jp/ und geben Sie die Informationen unten ein

E-Mail: dummy-user@test.co.jp

Passwort:Aka_akiga3Ao_akiGa3Ki_iga3

Über Tenchijin Co., Ltd.

Adresse: Raum 13, THE E.A.S.T. Mitsui-Gebäude, 5. Etage, Nihonbashi 1-4-1, Nihonbashi 1-chome, Chuo-ku, Tokio, Japan

Vertreter: Yasuhito Sakuraba, CEO

Website-URL: https://tenchijin.co.jp/

Kontakt: bizdev@tenchijin.co.jp