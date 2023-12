Collaboration Tenchijin avec Microsoft Azure : « COMPASS AI on Azure », questions-réponses basée sur l'I.A générative

Temperature is a key factor driving business decision. Here is COMPASS A.I answer to a user question.

Microsoft Japon accueille le service Tenchijin COMPASS sur Azure. Il combine les méta-données et l'I.A générative et créera de nouvelles perspectives de recherche et opportunités commerciales.” — Tomoko Mikami, Microsoft Japon

PARIS, ILE-DE-FRANCE, FRANCE, December 8, 2023 /EINPresswire.com/ -- Tenchijin, une entreprise spatiale accréditée par la JAXA et dirigée par le PDG Yasuhito Sakuraba, est heureuse d'annoncer une nouvelle fonctionnalité à durée limitée de son logiciel COMPASS: COMPASS AI sur Azure. Cette fonctionnalité utilise l'I.A générative de ChatGPT (OpenAI, Microsoft Azure) et permet au système de répondre aux questions métiers que se posent ses utilisateurs dans des domaines aussi variés que l'agriculture, les énergies renouvelables, les infrastructures.

Le service est freemium et sera disponible jusqu'au 31 mars 2024. Des exemples de référence sont publiés sur la plateforme Note de Tenchijin.

Tenchijin COMPASS est un service d'évaluation des terres qui utilise diverses données, notamment les mégadonnées des satellites d'observation de la Terre, à des fins d'analyse, de visualisation et de fourniture de données. Il peut être personnalisé à diverses fins, permettant aux utilisateurs de trouver le terrain le plus approprié pour leurs activités commerciales.

◾️COMPASS AI sur Azure

COMPASS AI sur Azure est une version évoluée de COMPASS, qui a été temporairement publiée en août 2023. Elle exploite la fonctionnalité d'IA générative ChatGPT d' Open AI et de Microsoft Azure pour récupérer le Big Data spatial accumulé dans Tenchijin COMPASS. Par exemple, si vous demandez : « Quelle est la température à la gare de Paris aujourd’hui ? Compass AI peut localiser les données de température des satellites et répondre à votre question. Cette fonctionnalité est unique car elle permet d'entrainer ChatGPT sur des données originales qu’il n’a pas appris auparavant.

COMPASS AI sur Azure est destiné à un usage professionnel. À titre d’exemple, voyons comment il pourrait être utilisé dans un restaurant ou un café. Supposons qu'un restaurant italien de Paris envisage de proposer un menu du jour. En posant des questions telles que « S'il vous plaît, dites-moi les prévisions horaires de température pour Shibuya demain » ou « S'il vous plaît, dites-moi les prévisions horaires de rayonnement solaire pour Shibuya demain », vous pouvez obtenir des prévisions de température et de rayonnement solaire pour le lendemain. Sur la base de ces données, vous pouvez demander : « Je dirige actuellement un restaurant italien à Shibuya et j'aimerais proposer un menu adapté à la température et au rayonnement solaire de demain. Quels éléments de menu pourraient bien se vendre à différents moments de la journée ? » En réponse, COMPASS AI sur Azure peut fournir des suggestions de menu, y compris des noms de menu, et aider à générer des idées. En utilisant COMPASS AI sur Azure, les entreprises peuvent améliorer leurs stratégies de vente/marketing basées sur les données météorologiques.

◾️BOUSSOLE Tenchijin COMPASS

Tenchijin COMPASS a été utilisé dans divers projets, notamment le projet Space Big Data Rice, la sélection de sites par satellite pour les campings et les fruits, et l'évaluation de la similitude de plusieurs terres d'un point de vue météorologique.

Lorsque les gens pensent aux données satellitaires, ils imaginent souvent des images capturées par des satellites. Bien que les images satellites constituent en effet une forme importante de données satellitaires, Tenchijin COMPASS peut accéder à divers types de données du monde entier, telles que des informations météorologiques telles que les précipitations, des informations de terrain représentées par des cartes 3D et la température de surface observée à l'aide du rayonnement infrarouge. De plus, Tenchijin COMPASS permet aux utilisateurs de superposer leurs propres données de sol et données de performances, permettant ainsi une analyse complète. COMPASS AI a été développé pour explorer de nouveaux besoins dans Tenchijin COMPASS. Il continuera à être utilisé pour les futurs ajouts de fonctionnalités et le développement de nouveaux services.

◾️Commentaires

M. Yasutoshi Hyakusoku, COO de Tenchijin Co., Ltd. déclare :

« Avec COMPASS AI sur Azure, nous avons rendu la récupération de données de télédétection aussi simple qu'une conversation, permettant à chacun de se sentir proche des données de télédétection. De plus, en combinant les données de télédétection avec les réponses de ChatGPT, nous visons à fournir de nouvelles informations à nos clients. Nous pensons que nous supprimons les obstacles aux données de télédétection par satellite, qui nécessitaient traditionnellement des connaissances spécialisées, et contribuons à une démocratisation plus poussée. Tenchijin continuera à promouvoir l'utilisation commerciale des données de télédétection grâce à la combinaison de Tenchijin COMPASS et Azure.

◾️COMPASS AI sur la version Azure Freemium

・Langue : japonais, anglais

・Navigateur : recommander Google Chrome, uniquement sur PC

・Veuillez accéder à : https://www.ai.compass.tenchijin.co.jp/ et saisir les informations ci-dessous

E-mail : dummy-user@test.co.jp

Mot de passe:Aka_akiga3Ao_akiGa3Ki_iga3

À propos de Tenchijin Co., Ltd.

Adresse : Salle 13, THE E.A.S.T. Bâtiment Mitsui, 5e étage, Nihonbashi 1-4-1, Nihonbashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japon

Représentant : Yasuhito Sakuraba, PDG

URL du site Web : https://tenchijin.co.jp/

Contact: bizdev@tenchijin.co.jp