遊戲《Bellwright》在TGA發佈全新預告片，引發玩家期待

Bellwright在 Steam上擁有超過 300,000 玩家願望清單關注，有望成為生存城鎮建設 RPG 類型的新星

洛杉磯, Dec. 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Snail， Inc.（納斯達克股票代碼：SNAL）（以下簡稱 “蝸牛”或“公司”）是一家全球領先的互動數位娛樂獨立開發商和發行商。 蝸牛與驢子幫工作室（Donkey Crew）在TGA遊戲大獎中展示了即將推出的遊戲 《貝爾萊特 Bellwright》 的全新預告片。 TGA 遊戲大獎一直致力於展示尖端的遊戲體驗。 一周前，《貝爾萊特》正式宣佈將於 2024 年初在 Steam 搶先體驗中首次亮相。 同時，該遊戲還已經在PC Gaming Show中獲得最值得期待的遊戲的頭銜。



主要亮點：

預告片首秀：蝸牛一直致力於用令人著迷的故事元素吸引了觀眾。 預告片 《你就是布爾萊特 （You Are The Bellwright）》 以精彩的視覺效果、複雜的製作以及多元的動作和探索元素吸引玩家的視線。 這款開放世界生存遊戲以中世紀作為背景，包含了豐富而扣人心弦的背景故事與民俗傳說。 這是蝸牛發行的遊戲中一個新的突破。

願望清單里程碑： 《貝爾萊特》在今年夏天的 Steam Next Fest 上首次出現在公眾視野之中。 遊戲現已在 Steam 平臺上上擁有超過 300,000 個玩家願望清單關注，成為蝸牛最受期待的遊戲之一。

《方舟》系列的巨大成功體現了蝸牛遊戲在開放世界生存遊戲領域的專業性。 《貝爾萊特》的推出進一步凸顯了蝸牛遊戲致力於突破開放世界生存遊戲界限，並鞏固了公司作為創造沉浸的、趣味橫生的開放世界體驗的領導者的聲譽。 《貝爾萊特》的中世紀背景和錯綜複雜的傳說故事，展示了蝸牛遊戲在這一遊戲類型中的靈活度和專業性。

《貝爾萊特》主要特點：

生存和探索：進入充滿挑戰的世界，採集、狩獵、搭建和製作對於生存都至關重要。 踏上這片土地的旅程，揭開隱藏秘密，開啟新的冒險，與國王和皇家軍隊的壓迫與統治勢不兩立。

征服和擴張：從一個卑微的陣營中崛起，成為叛亂的領袖。 通過改善與居民的關係、發展軍隊、將不同地區從王室的影響中解放出來。 釋放你的野心。 學習獨特的技能，發展你忠誠的追隨者們。 解鎖新的資源，來推進城鎮的科學與技術。

資源和城鎮管理：將村莊從殘暴的皇室壓迫中解放出來。 建造、管理和升級你的前哨基地和城鎮。 管理你的工人並訓練強大的士兵，煽動群眾反對皇室的統治。

基於技能的定向戰鬥：從各種不同的中世紀武器和盔甲中進行選擇，在戰鬥中磨練你的獨特風格。 選擇劍、斧頭、重錘或者弓，在戰鬥中展示你的技能。

指揮軍隊：戰略性地領導你的軍隊，採用精明的戰術來獲得優勢。 定製和訓練你的軍隊，以維護你在戰場上的統治地位。

深度進步：增強你的戰鬥和生存技能，訓練你的士兵，見證你的工匠成長為專業的大師。 每個新成員的加入都會帶來獨特的知識，提供無限的成長機會。

故事和角色扮演：揭開家族的秘密，發現謀殺王子的真相。 在你擴大自己影響力的同時，揭開王國的神秘面紗。

Steam 上的搶先體驗：遊戲在 Steam 上的寶貴的搶先體驗階段，將聽取玩家反饋，協作打造遊戲的最終開發。

“《貝爾萊特》證明瞭我們堅定不移地致力於打造卓越的開放世界生存體驗。 《方舟》系列的成功為《貝爾萊特》奠定了基礎，我們期待和我們的玩家一起，繼續為該類型帶來創新，並共用這一全新而迷人的旅程。 “ - Jim Tsai，Snail， Inc. 首席執行官

點擊觀看《貝爾萊特 Bellwright》預告片！

關於Snail

Snail 是一家領先的全球獨立開發商和發行商，為世界各地的消費者提供互動數位娛樂，擁有一流的優質遊戲產品群組，專為在各種平臺（包括遊戲機、個人電腦和行動裝置）上使用而設計。

前瞻性陳述

本新聞稿包含構成前瞻性陳述的陳述。 本新聞稿中包含的許多前瞻性陳述可以通過使用前瞻性詞語來識別，例如“預期”、“相信”、“可以”、“預期”、“應該”、“計劃”、“打算”、“可能”、“預測”、“繼續”、“估計”和“潛力”，或這些術語或其他類似表達的否定形式。 前瞻性陳述出現在本新聞稿中的許多地方，包括但不限於有關蝸牛的意圖、信念或當前期望的陳述。 這些前瞻性陳述包括有關蝸牛業務未來可能或假設結果、財務狀況、運營結果、流動性、計劃和目標的資訊。 蝸牛就以下事項發表的聲明本質上具有前瞻性： 增長前景和戰略;推出新遊戲以及商業上成功的遊戲的附加功能;對未來增長重要驅動力的預期;其保留和增加玩家基礎、開發新視頻遊戲和增強現有遊戲的能力;來自多個行業的公司的競爭，包括其他遊戲開發商和發行商以及大型和小型、 公共和私營互聯網公司;與第三方平台的關係;對未來增長和業績的預期;以及上述任何內容所依據的假設。

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