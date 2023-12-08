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游戏《Bellwright》在TGA发布全新预告片，引发玩家期待

Bellwright在 Steam上拥有超过 300,000 玩家愿望清单关注，有望成为生存城镇建设 RPG 类型的新星

洛杉矶, Dec. 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Snail, Inc.（纳斯达克股票代码：SNAL）（以下简称 “蜗牛”或“公司”）是一家全球领先的互动数字娱乐独立开发商和发行商。蜗牛与驴子帮工作室（Donkey Crew）在TGA游戏大奖中展示了即将推出的游戏《贝尔莱特 Bellwright》的全新预告片。 TGA 游戏大奖一直致力于展示尖端的游戏体验。一周前，《贝尔莱特》正式宣布将于 2024 年初在 Steam 抢先体验中首次亮相。同时，该游戏还已经在PC Gaming Show中获得最值得期待的游戏的头衔。

主要亮点：

预告片首秀：蜗牛一直致力于用令人着迷的故事元素吸引了观众。预告片《你就是布尔莱特 （You Are The Bellwright）》以精彩的视觉效果、复杂的制作以及多元的动作和探索元素吸引玩家的视线。这款开放世界生存游戏以中世纪作为背景，包含了丰富而扣人心弦的背景故事与民俗传说。这是蜗牛发行的游戏中一个新的突破。

愿望清单里程碑： 《贝尔莱特》在今年夏天的 Steam Next Fest 上首次出现在公众视野之中。游戏现已在 Steam 平台上上拥有超过 300,000 个玩家愿望清单关注，成为蜗牛最受期待的游戏之一。

方舟》系列的巨大成功体现了蜗牛游戏在开放世界生存游戏领域的专业性。 《贝尔莱特》的推出进一步凸显了蜗牛游戏致力于突破开放世界生存游戏界限，并巩固了公司作为创造沉浸的、趣味横生的开放世界体验的领导者的声誉。 《贝尔莱特》的中世纪背景和错综复杂的传说故事，展示了蜗牛游戏在这一游戏类型中的灵活度和专业性。

《贝尔莱特》主要特点：

生存和探索：进入充满挑战的世界，采集、狩猎、搭建和制作对于生存都至关重要。踏上这片土地的旅程，揭开隐藏秘密，开启新的冒险，与国王和皇家军队的压迫与统治势不两立。

征服和扩张：从一个卑微的阵营中崛起，成为叛乱的领袖。通过改善与居民的关系、发展军队、将不同地区从王室的影响中解放出来。释放你的野心。学习独特的技能，发展你忠诚的追随者们。解锁新的资源，来推进城镇的科学与技术。

资源和城镇管理：将村庄从残暴的皇室压迫中解放出来。建造、管理和升级你的前哨基地和城镇。管理你的工人并训练强大的士兵，煽动群众反对皇室的统治。

基于技能的定向战斗：从各种不同的中世纪武器和盔甲中进行选择，在战斗中磨练你的独特风格。选择剑、斧头、重锤或者弓，在战斗中展示你的技能。

指挥军队：战略性地领导你的军队，采用精明的战术来获得优势。定制和训练你的军队，以维护你在战场上的统治地位。

深度进步：增强你的战斗和生存技能，训练你的士兵，见证你的工匠成长为专业的大师。每个新成员的加入都会带来独特的知识，提供无限的成长机会。

故事和角色扮演：揭开家族的秘密，发现谋杀王子的真相。在你扩大自己影响力的同时，揭开王国的神秘面纱。

Steam 上的抢先体验：游戏在 Steam 上的宝贵的抢先体验阶段，将听取玩家反馈，协作打造游戏的最终开发。

《贝尔莱特》证明了我们坚定不移地致力于打造卓越的开放世界生存体验。《方舟》系列的成功为《贝尔莱特》奠定了基础，我们期待和我们的玩家一起，继续为该类型带来创新，并共享这一全新而迷人的旅程。” - Jim Tsai，Snail, Inc. 首席执行官

点击观看《贝尔莱特 Bellwright》预告片！

关于Snail

Snail 是一家领先的全球独立开发商和发行商，为世界各地的消费者提供互动数字娱乐，拥有一流的优质游戏产品组合，专为在各种平台（包括游戏机、个人电脑和移动设备）上使用而设计。

前瞻性陈述
本新闻稿包含构成前瞻性陈述的陈述。本新闻稿中包含的许多前瞻性陈述可以通过使用前瞻性词语来识别，例如“预期”、“相信”、“可以”、“预期”、“应该”、“计划”、“打算”、“可能”、“预测”、“继续”、“估计”和“潜力”，或这些术语或其他类似表达的否定形式。前瞻性陈述出现在本新闻稿中的许多地方，包括但不限于有关蜗牛的意图、信念或当前期望的陈述。这些前瞻性陈述包括有关蜗牛业务未来可能或假设结果、财务状况、运营结果、流动性、计划和目标的信息。 蜗牛就以下事项发表的声明本质上具有前瞻性： 增长前景和战略；推出新游戏以及商业上成功的游戏的附加功能；对未来增长重要驱动力的预期；其保留和增加玩家基础、开发新视频游戏和增强现有游戏的能力；来自多个行业的公司的竞争，包括其他游戏开发商和发行商以及大型和小型、公共和私营互联网公司；与第三方平台的关系；对未来增长和业绩的预期；以及上述任何内容所依据的假设。

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