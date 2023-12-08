International Directional Services 和 Veracio 宣布建立策略合作夥伴關係，共同推動北美地區的鑽井和井下技術

加州沃森維爾和鹽湖城, Dec. 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Granite 公司 (NYSE:GVA) 旗下 International Directional Services (IDS) 和領先採礦技術公司 Veracio 今日宣布建立合作夥伴關係， 向 IDS 的客戶提供 Veracio 全套鑽機操作工具。



Veracio 正在利用先進的地質技術來增強採礦生命週期，並取得重大進展。雖然 IDS 和 Veracio 已有合作關係，但此次宣布建立合作夥伴關係表明，兩家公司都希望透過更好的數據來改進鑽井工作流程。透過將 IDS 在定向鑽井方面的專業知識與 Veracio 的地質數據收集相結合，該合作夥伴關係將使 IDS 和 Granite 客戶能夠減少不必要的鑽井成本、減少操作失誤、最大限度地減少浪費，並促進可持續的採礦實踐。

Veracio 行政總裁 JT Clark 表示：「我們的合作進一步鞏固了 Veracio 在美國市場的地位，並強化了我們透過提供尖端解決方案來推動採礦業發展的承諾。」「我們與 IDS 一起，致力於重新定義行業標準，提高每次勘測的準確性和完整性，並為採礦業提供無與倫比的解​​決方案。」

「我們很高興能與 Veracio 建立這種策略合作夥伴關係。透過將我們的數據收集專長與 Veracio 的尖端儀器技術相結合，我們的目標是重新定義鑽孔數據在我們行業中的利用方式。」IDS 總經理 Jason Smith 表示。「此次合作代表着 IDS 向前邁出了重要一步，也代表着我們致力於為客戶提供卓越服務的承諾。」

合作關係的主要目標：

加強鑽孔數據分析： 部署尖端技術以提高鑽孔數據分析的準確性和品質，為採礦項目提供有價值的見解。

部署尖端技術以提高鑽孔數據分析的準確性和品質，為採礦項目提供有價值的見解。 提高生產率 ： 利用 Veracio 不斷成長的技術，包括 TruGyro 和 TruSub 技術，可確保鑽井精確且高效，從而以更低的成本實現更好的資源界定、安全性和更低的操作失誤風險。

利用 Veracio 不斷成長的技術，包括 TruGyro 和 TruSub 技術，可確保鑽井精確且高效，從而以更低的成本實現更好的資源界定、安全性和更低的操作失誤風險。 客戶支援和滿意度：雙方的合作旨在透過提供數據驅動的見解和創新解決方案來提高 IDS 客戶的支援和滿意度水平。



該公告的主要產品是鑽井中最緊湊、整合度最高的連續尋北陀螺儀工具，Veracio 的 TruGyro，這是一種尋北陀螺儀工具，旨在在一些最惡劣的環境中提供深度的精確數據。IDS 目前也擔任 Veracio TruShot 的經銷商，TruShot 是專為鑽頭部署而設計的精確磁力勘探工具。TruShot 以其耐用性、精確性和用戶友好的功能而聞名，使鑽孔人員能夠自信地捕獲高品質的 3D 孔路徑數據。除了 TruShot 之外，IDS 還代表 Veracio 分銷核心定向工具。隨着 Veracio 向市場推出新產品，IDS 旨在擴大其客戶產品範圍，提供全面的尖端解決方案。

如欲瀏覽此新聞稿隨附的相片，請瀏覽以下網址：

https://drive.google.com/drive/folders/1AZcrwz8G6Ii4AveB6WDOrHozAgvx7-QY?usp=drive_link

關於 Veracio

Veracio 為採礦業客戶提供一系列解決方案，幫助他們實現在勘探、資源定義和生產方面的礦體科學的改進、自動化和數碼化。Veracio 透過多樣化的產品組合倡導現代方法，使用先進的掃描、傳感、強大的數據治理和 AI 部署，將科學技術與訊息無障礙融為一體，以加速實時決策，顯著提高整個價值鏈的效率、盈利能力和可持續性。如欲了解有關 Veracio 的更多資訊，請瀏覽 www.veracio.com。

關於 Granite

Granite 是美國的基礎設施公司™。Granite 自 1922 年成立 (NYSE: GVA)， 是美國最大的多元化建築和建築材料公司之一，也是全套土木建築供應商。Granite 的行為準則和強大的核心價值指導公司及其員工堅持最高的道德標準。Granite 在安全方面處於行業領先地位，在品質和永續發展方面屢獲殊榮。如需了解更多資訊，請瀏覽 Granite 網站 graniteconstruction.com，並在 LinkedIn、X、Facebook 和 Instagram 上與 Granite 聯繫。

傳媒聯絡