Dolomagic Bergführer Südtirol gibt Einblick in neue Wander-Reisen in Südtirol und den Dolomiten

SELVA VAL GARDENA, BZ, ITALY, December 11, 2023 / EINPresswire.com / -- Dolomagic Bergführer Südtirol , ein führender Anbieter von geführten Bergtouren in der Dolomitenregion, ist stolz darauf, die neuen aufregenden Angebote für geführte Wanderungen in den Dolomiten bekannt zu geben."Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass unser Angebot für geführte Wanderungen in Südtirol um zwei aufregende neue Optionen erweitert wurde: die 7-tägige Dolomiten Durchquerung und der 7-tägige Dolomiten-Höhenweg Nr. 2, jeweils begleitet von erfahrenen Bergwanderführern", sagte Florian Grossrubatscher, Leiter von Dolomagic Bergführer. "Um den steigenden Wünschen unserer Kunden nach umfassenden Reisepaketen gerecht zu werden und den Aufwand mehrerer Einzelbuchungen zu minimieren, ist es unser Ziel, sie mit diesen neuen Reisepaketen in den Dolomiten bestmöglich zu unterstützen un ihr geführtes Wandererlebnis in den Südtirol zu maximieren."Die neuesten geführten Wanderreisen in Südtirol finden Sie unter: https://www.dolomagic.it/touren/dolomiten-hoehenweg-nr2 Auf dieser umfassenden Seite erhalten Sie alle Details zu diesem herausragenden Wanderurlaub in den Dolomiten. Die Berg- und Skiführer von Dolomagic genießen die höchsten Bewertungen in den Dolomiten und haben eine beeindruckende 5-Sterne-Bewertung bei Google. Diese Auszeichnung spiegelt ihr Engagement wider, einzigartige, individuelle und unvergessliche geführte Erlebnisse in den Dolomiten zu bieten. Zusätzlich bleiben auch unsere anderen Angebote, wie beispielsweise die geführte Dolomiten-Durchquerung, weiterhin Bestseller für geführte Wandertouren in den Dolomiten und ziehen Kunden aus aller Welt an.DIE BESTEN WANDERTOUREN IN DEN DOLOMITEN: DOLOMAGIC BERGFÜHRERUnter der Leitung des staatlich geprüften Bergführers Florian Grossrubatscher machen die Dolomagic Berg- und Bergwanderführer Ihren Wanderlurlaub in Gröden und den Dolomiten unkompliziert. Sie bieten umfassende All-Inclusive-Services, die die Verwaltung von Unterkünften, Führungen und Leihausrüstung umfassen. Dank des ganzheitlichen Ansatzes von Dolomagic können Kunden ihren atemberaubenden Dolomitenurlaub mühelos genießen und sich ganz auf das Erleben ihres Urlaubs konzentrieren.Es ist wichtig zu beachten, dass Florian Grossrubatscher und die Dolomagic Bergführer Experten für geführte Touren in Südtirol und den Dolomiten sind. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.dolomagic.it ÜBER DOLOMAGIC BERGFÜHRERDolomagic Bergführer Südtirol ist der führende Partner für Wanderurlaube in Südtirol und den Dolomiten und richtet sich an Bergsportbegeisterte sowie Liebhaber der Dolomiten und Südtirols. Der Tourenanbieter bietet ein breites Leistungsspektrum, das Tagestouren, Mehrtagesausflüge, Schulungen und Bergurlaube sowohl im Sommer als auch im Winter umfasst.

