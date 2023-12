COP28, COI/UNESCO à Dubai pour porter l’océan et l’Ocean Literacy au centre du débat

Francesca Santoro - COI/UNESCO

Francesca Santoro chargée de programme principal pour la COI/UNESCO participe à la COP28

VENEZIA, ITALY, December 7, 2023 / EINPresswire.com / -- Pendant une année caractérisée par des événements météorologiques extrêmes liés à l'augmentation des températures de la mer et face à la dégradation des évaluations scientifiques des tendances liées au climat, il est plus urgent que jamais de remettre l'océan au centre des débats de la COP28.Pour cette raison, la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO – qui promeut la recherche marine et coordonne la Décennie des Nations Unies des sciences océaniques au service du développement durable (2021-2030) – est présente à la COP28 avec le Pavillon de l'Océan, avec l'Ocean Decade x Pavilion OceanX et avec une série d'événements collatéraux, dans le but de placer les défis et les solutions océaniques et climatiques au centre des négociations, en facilitant la collaboration avec le niveau national, régional et mondial. Précisément pour exhorter les dirigeants mondiaux à renforcer leurs efforts et leurs investissements pour améliorer visiblement les activités océaniques dans le monde entier, la COI/UNESCO et tous les partenaires du Pavillon de l'Océan ont signé et publié la « Déclaration de l'océan de Dubaï de la COP28 ».«Il est fondamental de concentrer l’attention de la politique et des médias sur les solutions nécessaires pour protéger les écosystèmes marins, par exemple à travers le contrôle et la recherche sur l’acidification, sur la désoxygénation et sur le réchauffement de l'océan et ses impacts, en soulignant l’importance de donner accès à ces informations à tout le mond», explique Francesca Santoro, chargée de programme principal pour la COI/UNESCO et responsable mondial de l’Ocean Literacy pour la Décennie des Nations Unies des sciences océaniques au service du développement durable (2021-2030).L'océan couvre 71 % de la surface de la terre et joue un rôle fondamental dans la régulation du climat : il a absorbé plus de 90 % de la chaleur excédentaire et près de 30 % du dioxyde de carbone émis par les activités humaines. Cela entraîne des événements météorologiques extrêmes, une élévation du niveau de la mer, une acidification des océans, un blanchissement des coraux et une augmentation des zones à faible teneur en oxygène. Cependant, les investissements internationaux dans les systèmes d'observation de l'océan - souligne la Déclaration sur l'océan - ne sont pas encore suffisants.« La dégradation de la santé de l'océan entraîne donc une détérioration de la biodiversité et des écosystèmes marins, ainsi qu'une perte de ressources qui fait également peser des risques importants pour les entreprises. Pourtant - souligne Francesca Santoro - les investissements internationaux dans les systèmes d'observation de l'océan ne sont pas encore suffisants et, selon certaines estimations, à ce jour moins de 20 % des fonds marins sont connus et compris par la communauté scientifique. Pour cette raison également, l'un des objectifs à nous fixer est de promouvoir l’Ocean Literacy (Alphabétisation sur l'océan)».L’Ocean Literacy est un outil, un cadre d’action et, plus généralement, un état d’esprit qui considère les relations entre l’océan et tous les aspects de la vie sur Terre. Le programme Ocean Literacy entend diffuser l'ABC de la connaissance de la mer et - à travers de l'inclusion de la communauté scientifique, des gouvernements, du secteur privé et de la société civile - révolutionner la manière d'étudier la mer, afin d'aboutir à des solutions concrètes pour protéger la santé de l’océan et résoudre des problèmes tels que la crise climatique.« En particulier - souligne Santoro - la COI/UNESCO œuvre pour que la connaissance de l'océan soit introduite dans les programmes scolaires du monde entier d'ici à 2025 et la COP28 sera l'occasion de réitérer cette demande et d'entamer d'importants dialogues sur ce sujet avec les représentants des pays. Le sommet sur le climat représente un moment crucial pour renforcer la collaboration internationale, dans le but de remplir les engagements de l'Accord de Paris de 2015 et de promouvoir un avenir durable pour les populations et pour la planète, en mettant le lien océan-climat au premier plan pour proposer collectivement des solutions efficaces et concrètes pour contribuer à la réalisation des objectifs de l’Agenda 2030».