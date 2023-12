LeddarTech et TTTech Auto annoncent un bond en avant dans la sécurité de la conduite autonome

Annonce de la réalisation réussie d’un démonstrateur commun d’architecture opérationnelle en cas de défaillance

QUÉBEC, Canada et VIENNE, Autriche, 06 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, une société de logiciels automobiles qui fournit des technologies logicielles de fusion bas niveau de capteurs et de perception reposant sur l’IA, innovatrices et brevetées pour systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD), et TTTech Auto, leader technologique dans le domaine des logiciels de sécurité automobile, sont heureuses d’annoncer l’achèvement d’un démonstrateur commun d’architecture opérationnelle en cas de défaillance reposant sur le logiciel LeddarVision™ de LeddarTech et la solution Safety Co-Pilot de TTTech Auto.



La solution innovante Safety Co-Pilot de TTTech Auto relève les défis d’une architecture de sécurité adaptée à la conduite autonome au niveau 3 de la classification SAE et au-delà. Elle est basée sur un canal d’exécution, responsable de la tâche principale de conduite, et un canal de vérification indépendant. Si le vérificateur identifie une situation anormale, le canal d’exécution est ignoré et un canal de repli permet d’arrêter le véhicule en toute sécurité.

Dans le cadre de cette collaboration, TTTech Auto met à profit sa maîtrise des mécanismes de sécurité et des plateformes automobiles, complétée par les capacités de fusion et de perception avancées de LeddarTech. TTTech Auto fournit des plateformes et des cadres opérationnels, facilitant le développement d’architectures décomposées pour des applications de sécurité. LeddarTech renforce le partenariat avec sa solution de fusion et de perception haute performance, bâtie autour de la fusion de bas niveau. Elle fournit des jeux de données précieux pour l’exploration d’architectures agiles et la démonstration de chemins de perception décomposés. Les deux entreprises font valoir une approche agile, en recourant à l’évaluation des risques et à des évaluations de faisabilité d’événements critiques pour la sécurité afin de présenter une solution potentielle. Cet effort de collaboration vise à aider les équipementiers automobiles à élaborer leurs solutions de sécurité de niveau SAE 2-3.

Pour démontrer la viabilité de cette approche et son potentiel en matière de sécurité et de coût-efficacité, TTTech Auto et LeddarTech se sont associées pour combiner la solution LeddarVision de LeddarTech et Safety Co-Pilot de TTTech Auto, créant ainsi un démonstrateur orienté sur le canal de vérification. Les caractéristiques principales comprennent :

LeddarVision de LeddarTech : un puissant logiciel de fusion bas niveau et de perception basé sur l’IA qui exploite les données brutes générées par les caméras et les radars pour construire un modèle environnemental. En fonction du jeu de capteurs et du concept de diversité, LeddarVision peut être déployé soit dans le canal d’exécution, soit dans le canal de vérification.

: un puissant logiciel de fusion bas niveau et de perception basé sur l’IA qui exploite les données brutes générées par les caméras et les radars pour construire un modèle environnemental. En fonction du jeu de capteurs et du concept de diversité, LeddarVision peut être déployé soit dans le canal d’exécution, soit dans le canal de vérification. Safety Co-Pilot de TTTech Auto : une solution polyvalente pour le canal de vérification équipée d’un ensemble de modules de validation, chacun englobant des vérifications liées à des exigences de sécurité critiques. Le démonstrateur présente des modules de validation traitant des risques probabilistes associés à des trajectoires physiquement irréalisables et à des collisions potentiellement dangereuses. Pour garantir la sécurité, il est essentiel que ces vérifications soient effectuées sur la base d’un modèle environnemental distinct –en l’occurrence, LeddarVision–, ce qui garantit une indépendance totale par rapport au canal d’exécution.

Ce démonstrateur a été testé sur des données recueillies sur autoroute en Allemagne et en Israël. Les résultats démontrent que le modèle environnemental de haute qualité de LeddarTech et la vérification probabiliste de TTTech Auto mettent en œuvre un canal de vérification efficace et fiable. Cette avancée constitue un solide argument de sécurité pour les systèmes AD de niveau SAE 3 et au-delà.

« Nous ouvrons la voie à la sécurité de la conduite autonome grâce à de véritables architectures opérationnelles en cas de défaillance », a déclaré Stefan Poledna, chef de la technologie de TTTech Auto. « L’architecture avant-gardiste de TTTech Auto, conjuguée au LeddarVision de LeddarTech, confirme notre engagement en faveur de la conduite autonome de niveau SAE 3 et 4 ».

Frantz Saintellemy, président, chef de l’exploitation et futur chef de la direction de LeddarTech, a ajouté : « Grâce à notre partenariat avec TTTech Auto pour intégrer notre logiciel LeddarVision basé sur l’IA et le Safety Co-Pilot de TTTech Auto, notre objectif collectif a été de présenter une architecture de haut niveau opérationnelle en cas de défaillance, adaptée à la conduite automatisée sécurisée. Cette collaboration conforte notre conviction qu’en nous associant à d’autres leaders du secteur dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant, nous accélérons le déploiement et l’adoption de la technologie ».

À propos de TTTech Auto

TTTech Auto fournit des solutions pour les futures générations de véhicules et la transition vers des véhicules définis par logiciel. L’entreprise est spécialisée dans la fourniture de solutions logicielles et matérielles sûres, ainsi que d’une gamme de services destinés à soutenir les progrès de la conduite automatisée et au-delà, applicables à des programmes de production en série. Grâce à ses solutions technologiques de pointe, TTTech Auto réduit le temps nécessaire à la conception, à l’intégration et aux essais d’une plateforme logicielle prête pour la production en série. Ceci garantit la sécurité et la robustesse électronique dans un monde de plus en plus automatisé.

TTTech Auto a été fondée en 2018 par TTTech Group et les leaders technologiques Audi, Infineon et Samsung pour construire une plateforme logicielle mondiale et sûre pour l’automobile, destinée à la conduite automatisée et autonome. En 2022, l’entreprise a levé 285 millions de dollars américains (250 millions d’euros) auprès d’Aptiv et d’Audi lors de son dernier cycle de financement. Au siège de TTTech Auto à Vienne, en Autriche, et dans plus de 10 sites en Europe et en Asie, 1 100 employés travaillent avec les principaux constructeurs automobiles sur leurs programmes de véhicules définis par logiciel, d’ADAS et de conduite autonome. La société a acquis et investi dans des entreprises technologiques en France, en Espagne, en Turquie, en Chine et en Europe centrale et orientale. www.tttech-auto.com/

À propos de LeddarTech

Entreprise mondiale de logiciels fondée en 2007, basée à Québec et disposant de centres de R&D supplémentaires à Montréal, Toronto et Tel Aviv (Israël), LeddarTech développe et propose des solutions logicielles complètes de fusion bas niveau de capteurs et de perception reposant sur l’intelligence artificielle qui permettent le déploiement d’applications ADAS et de conduite autonome (AD). Le logiciel de classe automobile de LeddarTech applique des algorithmes d’intelligence artificielle et de vision numérique avancés afin de générer des modèles 3D précis de l’environnement, pour une meilleure prise de décision et une navigation plus sûre. Cette technologie performante, évolutive et économique permet la mise en œuvre efficace de solutions ADAS pour véhicules automobiles et hors route par les équipementiers et les fournisseurs de rang 1 et 2.

Ayant déposé plus de 150 demandes de brevets (dont 80 accordées) qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite et de conduite autonome, l’entreprise a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de télédétection. Une plus grande conscience situationnelle est essentielle pour rendre la mobilité plus sûre, plus efficace, plus durable et plus abordable : c’est ce qui motive LeddarTech à vouloir devenir la solution logicielle de fusion de capteurs et de perception la plus largement adoptée.

Renseignements complémentaires disponibles sur www.LeddarTech.com et sur LinkedIn, Twitter (X), Facebook et YouTube.

