BuildingPoint Canada offrira les systèmes de cartographie mobile NavVis VLX au marché de la construction du Canada

Le système de cartographie mobile NavVis VLX

Les systèmes portables de cartographie mobile seront vendus et soutenus dans tout le Canada exclusivement chez BuildingPoint Canada

Chez BuildingPoint, nous sommes fiers d’offrir la meilleure et la plus utile des technologies à nos clients du domaine du bâtiment.” — Martin Trudelle, chef de la direction du Groupe Cansel

BURNABY, BC, CANADA, December 5, 2023 / EINPresswire.com / -- BuildingPoint Canada , un fournisseur d’équipements, de logiciels et de solutions de flux de travail pour le marché de la construction de bâtiments, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord de distribution avec la société allemande NavVis, chef de file dans le développement de solutions de cartographie mobile et de capture de la réalité. Dans le cadre de cette entente, BuildingPoint assurera la vente et le soutien de la solution NavVis VLX, un système de numérisation portable permettant la capture rapide de données de structures complexes grâce à la technologie avancée de localisation et de cartographie simultanées (SLAM). BuildingPoint sera le revendeur exclusif de la solution NavVis pour le marché du bâtiment au Canada.Idéal pour les entrepreneurs généraux, les entrepreneurs de travaux en béton, les corps de métiers MEP, les fabricants/poseurs d’acier d’armature, ainsi que les architectes, le NavVis VLX a été conçu pour capturer avec rapidité et précision des zones complexes à mesure que l'utilisateur se déplace sur un site.Grâce à une combinaison de capteurs LiDAR, de quatre caméras d’imagerie à 360 degrés, d'une unité de mesure inertielle (IMU) et d’un logiciel SLAM avancé, le NavVis VLX permet de générer des données de nuages de points d’une qualité d’arpentage, jusqu'à dix fois plus rapidement que les méthodes de balayage laser 3D terrestres.« Chez BuildingPoint, nous sommes fiers d’offrir la meilleure et la plus utile des technologies à nos clients du domaine du bâtiment, » a affirmé Martin Trudelle, chef de la direction du Groupe Cansel. « La solution NavVis vient enrichir le portefeuille de BuildingPoint Canada en matière de capture de la réalité. Cette solution SLAM de haute précision représente un outil complémentaire pour les utilisateurs spécialisés en capture de la réalité, qu'ils soient nouveaux ou chevronnés, œuvrant dans le domaine de l'architecture, du BIM, du VDC et de la construction de bâtiments. Nous sommes ravis de pouvoir intégrer ce produit unique à notre gamme de solutions de pointe. »« Grâce à notre partenariat avec l’équipe NavVis en Allemagne, notre équipe des services professionnels est formée et prête à soutenir la clientèle de BuildingPoint, » a ajouté David Davidson, directeur général.« L’entreprise BuildingPoint contribue grandement à la richesse des connaissances, de l'expérience et de l'innovation, et nous sommes extrêmement heureux d'annoncer notre partenariat avec elle afin de servir le marché canadien du bâtiment », a expliqué Finn Boysen, directeur général des finances chez NavVis. « Nous partageons pleinement la vision de BuildingPoint, laquelle consiste à renforcer l'efficacité et la rentabilité des opérations de terrain, et nous sommes certains que notre solution matérielle révolutionnaire NavVis VLX aidera ses clients à y parvenir », a-t-il ajouté.Pour planifier une démonstration sur la solution NavVis, envoyez un courriel à l’adresse info@buildingpoint.ca ou visitez le site https://buildingpoint.ca/contact/?lang=fr À propos de BuildingPoint CanadaBuildingPoint Canada, une compagnie Cansel, aide l’industrie de la construction de bâtiments à tirer profit des données constructibles, de la modélisation et de la collaboration en temps réel par l’entremise de logiciels, de solutions de terrain et de services professionnels. Pour en apprendre davantage, visitez le site https://buildingpoint.ca/?lang=fr À propos de NavVisDans une optique de rapprochement entre le monde physique et le monde numérique, NavVis permet aux fournisseurs de services et aux entreprises de capturer et de partager l'environnement bâti sous forme de jumeaux numériques photoréalistes.Nos systèmes de cartographie mobile reposant sur la technologie SLAM génèrent des données de haute qualité avec une précision équivalente à celle d'arpentage, et ce, rapidement et à grande échelle. Grâce à nos solutions d'usine numérique, les utilisateurs peuvent prendre de meilleures décisions opérationnelles, renforcer leur productivité, rationaliser leurs processus commerciaux et optimiser leur rentabilité.Établie à Munich, en Allemagne, avec des bureaux aux États-Unis et en Chine, NavVis compte des clients dans le monde entier dans les secteurs de l'arpentage, de l'AEC et de la fabrication. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.navvis.com