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Curia 入選《印度製藥展望》2023 年印度十大 CDMO 公司名單

紐約州奧爾巴尼, Dec. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的合同研究、開發和製造組織 Curia 今日宣布，被《印度製藥展望》雜誌 (India Pharma Outlook) 評為印度十大 CDMO 之一。完整名單可在 2023 年 11 月版《印度製藥展望》雜誌中查看。

這份肯定表彰了 Curia 位於奧蘭加巴德和海得拉巴研究中心的貢獻。奧蘭加巴德工廠提供活性藥物成分 (API) 和中間體的合約生產，而海得拉巴工廠包括擁有藥物化學、化學和分析開發專業知識的海得拉巴研究中心。這些研究中心還設有 Curia 的品質控制中心和全球共享服務 (GSS) 中心，為公司的全球組織提供支援，實現流程標準化和可擴展性。

Curia 專注於持續改進其全面服務，並投資於創新技術，使該公司成為製藥和生物技術公司在藥物研究、開發和製造領域的強大合作夥伴。該報告還強調了 Curia 致力於成為首選僱主，為員工提供充滿職業發展和認可機會的工作場所文化。

Curia 行政總裁 Philip Macnabb 表示：「這一成就證明了我們奧蘭加巴德和海得拉巴工廠的才華和辛勤工作，這對團隊來說是當之無愧的榮譽。」「我們的印度工廠不懈追求卓越，這對於我們改善患者生活的目標至關重要。」

《印度製藥展望》雜誌的編輯委員會與一個由行業專家組成的評審小組（包括高級管理人員和分析師）共同評選出該榜單。獲獎者是透過創造就業機會、促進研究和開發，以及在製藥和生物技術行業提供高品質產品而對印度經濟產生影響。

關於 Curia
Curia 是一間業界領先的合同研究、開發和製造組織，為藥廠和生物製藥客戶提供從研發到商業製造的產品和服務。Curia 在美國、歐洲和亞洲的 27 個辦事處擁有近 4,000 名員工，幫助其客戶實現理念，開發治癒性產品。了解更多資訊請瀏覽CuriaGlobal.com

Curia 聯絡資訊：
Viana Bhagan
+1 518 512 2111
corporatecommunications@CuriaGlobal.com

如欲瀏覽此新聞稿隨附的 PDF，請瀏覽以下網址：https://ml.globenewswire.com/Resource/Download/faac19ea-f26f-4811-946f-e03d10480984


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