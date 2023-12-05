مؤتمر الأطراف كوب 28 في دولة الإمارات يعلن إطلاق قمة الهيدروجين الأفريقية العالمية الأولى عام 2024
EINPresswire.com/ -- أعلن مجلس تنمية وتطوير الاستثمار في ناميبيا، بالشراكة مع صندوق الاستثمار البيئي في ناميبيا وشركة دي إم جي إيفنتس وشركة فاسكو دا غاما إينرجي، عن إطلاق قمة الهيدروجين الأفريقية العالمية في إطار برنامج مؤتمر الأطراف كوب 28 في جمهورية ناميبيا. ويجري التحضير لعقد القمة بالعاصمة ويندهوك في ناميبيا بين 3 و5 سبتمبر 2024.
وتنعقد القمة تحت عنوان "من الطموح إلى العمل: تعزيز الثورة الصناعية الخضراء في أفريقيا"، حيث تجمع على مدى ثلاثة أيام رؤساء الدول والوكالات الحكومية ورواد الأعمال في القطاع وأصحاب المشاريع والمستثمرين وقادة الفكر وخبراء التقنية من جميع أنحاء أفريقيا والعالم لدعم الاستثمارات الهامة وتوفير تمويل مصرفي لمشاريع الطاقة الخضراء المناسبة. وتغطي عروض المشاريع والاستثمار قطاعات الهيدروجين والطاقة المتجددة والطاقة الكهربائية والبنية التحتية والنقل والمواصلات.
وتركز القمة على الدور العالمي الذي من المتوقع أن تلعبه أفريقيا في سوق الهيدروجين، وتعمل على تسهيل التعاون وتكريس مبدأ الحوار من خلال رسم السياسات وتعزيز الاستثمار وسلسلة القيمة في قطاع الهيدروجين الناشئ. وتتمتع القارة بالقدرة على مواءمة التحول الصناعي الخاص بها لتصبح قوة عالمية في مجال المنتجات المصنعة بطريقة صديقة للبيئة، مع تحقيق تأثير مضاعف على الدخل القومي المحلي، وتعزيز قيمة القطاع ضمن القارة بما في ذلك خلق فرص عمل وقطاعات ملحقة وتصنيع المنتجات الخفيفة وتكرير الموارد الطبيعية للارتقاء باقتصاد الدول في جميع أنحاء أفريقيا، مع إيجاد حلول مستدامة لتوفير الطاقة.
ويمكن أن يغطي الهيدروجين النظيف جزء كبير من احتياجات تحول الطاقة العالمية، لا سيما في القطاعات والمجالات التي يصعب الحد من إنتاجها مثل صناعة الصلب والطيران. وتسعى مصر وكينيا وموريتانيا والمغرب وناميبيا وجنوب أفريقيا والعديد من الدول الأفريقية الأخرى إلى تحقيق أهداف إنتاج الهيدروجين النظيف. وشكلت هذه الدول معاً التحالف الأفريقي للهيدروجين الأخضر في مايو 2023 للتعاون على تعزيز القدرات والتمويل وإصدار الشهادات وجداول الأعمال التنظيمية والسياسية لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في أفريقيا. ويشير تقرير صادر عن شركة ماكنزي آند كومباني إلى توقعات بارتفاع الاستثمار السنوي المطلوب لأكثر من الضعف ليصل إلى 160 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2050، مع إمكانية تحول تركيز الاستثمار إلى 43% من إنفاق رأس المال المصروف على الهيدروجين.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال هاجي جينجوب، رئيس جمهورية ناميبيا: "نعمل على تنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر في ناميبيا، وتحديد مسار واضح لتعزيز الاستثمارات وترسيخ مكانة ناميبيا على الصعيدين الإقليمي والعالمي في الحد من الانبعاثات الكربونية".
وتستضيف ناميبيا الدورة الافتتاحية من قمة الهيدروجين الأفريقية العالمية، وتتمتع بإمكانية فريدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر منخفض التكلفة نظراً لوفرة مواردها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى احتوائها على مساحات واسعة من الأراضي غير المأهولة بالسكان. وتستثمر الدولة حالياً في البحث والتطوير في مجال تقنيات الهيدروجين الأخضر بمشاركة ودعم المعاهد الأجنبية والدول الشريكة مثل ألمانيا. وأعلنت حكومة ناميبيا عن توقيع صفقة بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي مع شركة هايفن هيدروجين إنرجي في مايو 2023 لبدء المرحلة التالية من مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث سيتم تصدير جزيئات خضراء إلى أوروبا بمجرد اكتماله. ومن المتوقع إبرام اتفاقيات شراء طويلة الأجل في هذه الحالة. ويساعد تطوير سوق الهيدروجين الأخضر على تسهيل الاستثمار في مهارات القوى العاملة المحلية وخلق المزيد من فرص العمل في السوق المحلي وتحسين سُبل العيش.
وتبدأ قمة الهيدروجين الأفريقية العالمية أعمالها يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023، مما يوفر فرصة هامة لكبار الشخصيات الحكومية؛ بما في ذلك سعادة السيد توم الويندو، وزير المناجم والطاقة في جمهورية ناميبيا، وقادة القطاع العام ورواد المجال لاستكشاف جدوى المشاريع ومتطلبات الاستثمار وفرص الشراكة على امتداد قارة أفريقيا وقطاع الهيدروجين المزدهر في ناميبيا.
Pragati Malik
وتنعقد القمة تحت عنوان "من الطموح إلى العمل: تعزيز الثورة الصناعية الخضراء في أفريقيا"، حيث تجمع على مدى ثلاثة أيام رؤساء الدول والوكالات الحكومية ورواد الأعمال في القطاع وأصحاب المشاريع والمستثمرين وقادة الفكر وخبراء التقنية من جميع أنحاء أفريقيا والعالم لدعم الاستثمارات الهامة وتوفير تمويل مصرفي لمشاريع الطاقة الخضراء المناسبة. وتغطي عروض المشاريع والاستثمار قطاعات الهيدروجين والطاقة المتجددة والطاقة الكهربائية والبنية التحتية والنقل والمواصلات.
وتركز القمة على الدور العالمي الذي من المتوقع أن تلعبه أفريقيا في سوق الهيدروجين، وتعمل على تسهيل التعاون وتكريس مبدأ الحوار من خلال رسم السياسات وتعزيز الاستثمار وسلسلة القيمة في قطاع الهيدروجين الناشئ. وتتمتع القارة بالقدرة على مواءمة التحول الصناعي الخاص بها لتصبح قوة عالمية في مجال المنتجات المصنعة بطريقة صديقة للبيئة، مع تحقيق تأثير مضاعف على الدخل القومي المحلي، وتعزيز قيمة القطاع ضمن القارة بما في ذلك خلق فرص عمل وقطاعات ملحقة وتصنيع المنتجات الخفيفة وتكرير الموارد الطبيعية للارتقاء باقتصاد الدول في جميع أنحاء أفريقيا، مع إيجاد حلول مستدامة لتوفير الطاقة.
ويمكن أن يغطي الهيدروجين النظيف جزء كبير من احتياجات تحول الطاقة العالمية، لا سيما في القطاعات والمجالات التي يصعب الحد من إنتاجها مثل صناعة الصلب والطيران. وتسعى مصر وكينيا وموريتانيا والمغرب وناميبيا وجنوب أفريقيا والعديد من الدول الأفريقية الأخرى إلى تحقيق أهداف إنتاج الهيدروجين النظيف. وشكلت هذه الدول معاً التحالف الأفريقي للهيدروجين الأخضر في مايو 2023 للتعاون على تعزيز القدرات والتمويل وإصدار الشهادات وجداول الأعمال التنظيمية والسياسية لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في أفريقيا. ويشير تقرير صادر عن شركة ماكنزي آند كومباني إلى توقعات بارتفاع الاستثمار السنوي المطلوب لأكثر من الضعف ليصل إلى 160 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2050، مع إمكانية تحول تركيز الاستثمار إلى 43% من إنفاق رأس المال المصروف على الهيدروجين.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال هاجي جينجوب، رئيس جمهورية ناميبيا: "نعمل على تنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر في ناميبيا، وتحديد مسار واضح لتعزيز الاستثمارات وترسيخ مكانة ناميبيا على الصعيدين الإقليمي والعالمي في الحد من الانبعاثات الكربونية".
وتستضيف ناميبيا الدورة الافتتاحية من قمة الهيدروجين الأفريقية العالمية، وتتمتع بإمكانية فريدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر منخفض التكلفة نظراً لوفرة مواردها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى احتوائها على مساحات واسعة من الأراضي غير المأهولة بالسكان. وتستثمر الدولة حالياً في البحث والتطوير في مجال تقنيات الهيدروجين الأخضر بمشاركة ودعم المعاهد الأجنبية والدول الشريكة مثل ألمانيا. وأعلنت حكومة ناميبيا عن توقيع صفقة بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي مع شركة هايفن هيدروجين إنرجي في مايو 2023 لبدء المرحلة التالية من مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث سيتم تصدير جزيئات خضراء إلى أوروبا بمجرد اكتماله. ومن المتوقع إبرام اتفاقيات شراء طويلة الأجل في هذه الحالة. ويساعد تطوير سوق الهيدروجين الأخضر على تسهيل الاستثمار في مهارات القوى العاملة المحلية وخلق المزيد من فرص العمل في السوق المحلي وتحسين سُبل العيش.
وتبدأ قمة الهيدروجين الأفريقية العالمية أعمالها يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023، مما يوفر فرصة هامة لكبار الشخصيات الحكومية؛ بما في ذلك سعادة السيد توم الويندو، وزير المناجم والطاقة في جمهورية ناميبيا، وقادة القطاع العام ورواد المجال لاستكشاف جدوى المشاريع ومتطلبات الاستثمار وفرص الشراكة على امتداد قارة أفريقيا وقطاع الهيدروجين المزدهر في ناميبيا.
Pragati Malik
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