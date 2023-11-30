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King Faisal 专科医院暨研究中心表彰员工二十年来的衷心奉献

沙特阿拉伯利雅得, Dec. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- King Faisal 专科医院暨研究中心对其多样化的员工队伍颇感自豪，每位成员为患者护理的崇高使命做出了二十年的贡献，对他们的卓越奉献表示充分认可。首席执行官 Majid Al-Fayad 博士阁下在分别于 11 月 20 日和 22 日在吉达和利雅得举行的第 44 届先锋表彰仪式上亲自向这些开拓者表示敬意。

为了表达对医疗保健坚定承诺的赞赏，该医院纪念了致力于改善整体患者体验的重要时刻。这些努力的结晶积累了丰富的经验和技能，为 King Faisal 专科医院暨研究中心如今拥有的崇高地位奠定了基础。

这一成功的核心是对员工发展的坚定承诺和培养强大的组织文化。该医院特别重视其人力资本，承认他们在实现其全球卓越地位方面发挥着关键作用。通过实施旨在改善工作环境和员工生产力的质量计划和服务，这一承诺得到了体现。

这些举措的成功在一项内部调查中得到体现，78％的参与者推荐工作环境，81％的参与者对医院提供的服务表示满意。几年前， King Faisal 专科医院暨研究中心成立了员工社交俱乐部，进一步体现了对员工的关爱。该举措营造了积极的工作环境，促进社交互动、个人成长和社区参与，确保个人感到受到重视、相互联系和支持。

为了彰显医院对个人和职业持续发展的承诺，KFSH&RC 定期举办工作坊、研讨会和对话会，内容涵盖领导力、时间管理、压力管理、财务福祉和职业发展等各种主题。这些教育机会旨在促进组织内员工的潜在成长。

通过这些举措，King Faisal 专科医院暨研究中心希望创造一个有吸引力的工作环境，吸引全球顶级医疗保健专业人员。这项承诺与其战略目标相一致，支持其近 50 年的发展历程，通过研究和创新成为提供专业医疗保健的全球领导者。

联系信息：
kfshrc@mcsaatchi.com

本公告随附的照片可在以下网址获取

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