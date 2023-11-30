蝸牛遊戲在PlayStation 5推出《方舟： 生存飛升》 - 跨平臺遊戲和超過250+ MODS遊戲改裝模組

遊戲發佈以來，PC 和 Xbox 平臺上總銷量超過 1 百萬份

加利福尼亞州卡爾弗城, Nov. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Snail， Inc.（納斯達克股票代碼：SNAL）（以下簡稱 “蝸牛”或“公司”）是一家全球領先的互動數位娛樂獨立開發商和發行商。 今天在 PlayStation®5 上發佈了《方舟： 生存飛升》。 這次備受期待的推出，將一組新的遊戲機玩家引入了廣闊的冒險世界，另外還增加了250多個改裝模組，以增強遊戲體驗。

自 10 月份在 Steam 和 Xbox Series X|S 上發佈《方舟： 生存飛升》以來，該遊戲全球銷量已超過 1 百萬份。 PlayStation®5上的《方舟》玩家們現在可以加入新推出的官方伺服器，並以更高的速率來到他們的島上。

作為我們一直致力於在《方舟》社區中培養創造力的一部分，蝸牛與狂卡工作室一起，攜手Overwolf 的 CurseForge，合作宣佈“《方舟》馬拉松模組改裝大賽” （ARKathon Modding Contest）。 這項全新的活動以35萬美元作為獎金，邀請所有的個人改裝者和改裝工作室對《方舟： 生存飛升》進行改裝創作，釋放他們的想像力，為《方舟》宇宙做出貢獻。

《方舟：生存飛升》主要特點：

虛幻引擎 5 製作： 納米（Nanite） 網格渲染，直接在遊戲中呈現令人難以置信的高細節美術資產。 這些資產會即時縮放並傳輸到圖形處理器上，從而極大地提高《方舟：生存飛升》的視覺保真度。 這項技術提供了更多的環境細節，包括逼真的岩石肌理、樹紋和繁茂的植物生態。 借助完全動態的「流明」技術（Lumen），遊戲中的光線現在從數億個三角形中真實地反射，以呈現極致的細節。 “混沌”（Chaos）技術，一種物理破壞系統，在遊戲中實時類比大規模的破壞。



建築升級： 《方舟：生存飛升》 升級了建築系統。 玩家可以使用超過 15 種新建築，建造夢想中的基地，該升級包含紋理、裝飾以及增強遊戲玩法的泰克傳送器，讓玩家生活品質進一步升級（如結構捕捉點的改進、升高/降低地基）。 該升級提供玩家在建造基地時擁有更多選擇和穩定性！





《方舟：生存飛升》 升級了建築系統。 玩家可以使用超過 15 種新建築，建造夢想中的基地，該升級包含紋理、裝飾以及增強遊戲玩法的泰克傳送器，讓玩家生活品質進一步升級（如結構捕捉點的改進、升高/降低地基）。 該升級提供玩家在建造基地時擁有更多選擇和穩定性！ 物理系統大升級： 動態水流。 每一個在水中游動的生物都會自然地產生波浪，漣漪，飛濺和氣泡。 完全交互式的生態環境物理，每一片草、灌木和樹木都會對角色、爆炸、射彈和物理物件做出反應。 撞倒一棵樹，樹幹會撞到其他樹上，擾亂樹葉，然後，樹幹會翻滾到下面的草地上！拆除建築物時，可以看到建築真實地瓦解，碎片在掉落時與草地和水流交互。





動態水流。 每一個在水中游動的生物都會自然地產生波浪，漣漪，飛濺和氣泡。 完全交互式的生態環境物理，每一片草、灌木和樹木都會對角色、爆炸、射彈和物理物件做出反應。 撞倒一棵樹，樹幹會撞到其他樹上，擾亂樹葉，然後，樹幹會翻滾到下面的草地上！拆除建築物時，可以看到建築真實地瓦解，碎片在掉落時與草地和水流交互。 玩家遊戲生活品質和遊戲玩法提升： 各個方面讓玩家在遊戲中生活品質全面提升：重新設計的使用者介面、智慧生物尋路的動態導航、新的相機和地圖系統、恐龍跟蹤系統、野生小恐龍、新添加的建築與物品，等等。





各個方面讓玩家在遊戲中生活品質全面提升：重新設計的使用者介面、智慧生物尋路的動態導航、新的相機和地圖系統、恐龍跟蹤系統、野生小恐龍、新添加的建築與物品，等等。 跨平臺模組改裝： 在遊戲直接中使用專用模組瀏覽器，下載並開玩由玩家自己創建的新自定義內容，包括新地圖、生物、物品和遊戲模式！ 享受源源不斷的《方舟》內容，讓社區的創造力和才華在遊戲平臺上得到充分釋放！ 通過 Overwolf 的 CurseForge 平臺，改裝模組的創作者們已經為《方舟》 的粉絲群構建了令人興奮的新內容，包括更多恐龍、建築和武器，而 藍色島嶼工作室 （Blue Isle Studios） 和 天空地圖遊戲工作室 （Skymap Games） 等遊戲開發商也正在創建 DLC 級別的高級改裝模組包。





在遊戲直接中使用專用模組瀏覽器，下載並開玩由玩家自己創建的新自定義內容，包括新地圖、生物、物品和遊戲模式！ 享受源源不斷的《方舟》內容，讓社區的創造力和才華在遊戲平臺上得到充分釋放！ 通過 Overwolf 的 CurseForge 平臺，改裝模組的創作者們已經為《方舟》 的粉絲群構建了令人興奮的新內容，包括更多恐龍、建築和武器，而 （Blue Isle Studios） 和 （Skymap Games） 等遊戲開發商也正在創建 DLC 級別的高級改裝模組包。 跨平臺多人遊戲： 在不同的遊戲平臺上組建您的在線部落，共同努力在方舟上生存和發展！





在不同的遊戲平臺上組建您的在線部落，共同努力在方舟上生存和發展！ 支援多人： 支援 70 名玩家的公共在線多人遊戲、最多 8 名玩家的個人遊戲會話、以及 2 名玩家的本地分屏遊戲。





支援 70 名玩家的公共在線多人遊戲、最多 8 名玩家的個人遊戲會話、以及 2 名玩家的本地分屏遊戲。 照片模式：使用遊戲內置的相機功能，與朋友們分享精彩的屏幕截圖和縮圖。 通過擁有繽紛選擇的設置選項，獲得與您最喜歡的恐龍的完美鏡頭。 戴上導演的帽子，開始拍攝您腦海中的《方舟》大電影！





“我們非常高興能夠通過'《方舟》馬拉松改裝大賽' 將改裝社區帶到聚光燈下。 這是對創造力和創新力的一場狂歡盛宴，我們迫不及待地想看到令人耳目一新的改裝模組，它們將把 PlayStation、Xbox 和 Steam 上的《方舟》遊戲體驗提升到新的高度。 —— Snail 首席執行官 Jim Tsai

點擊觀看 《方舟：生存飛升》功能高光預告片，其中展示現在可在主機上使用的跨平台模組

《方舟：生存飛升》現已登陸 PlayStation 5、 Xbox Series X|S 、Windows PC 、 Steam 和 playARK.com， 售價 44.99 美元。

關於蝸牛遊戲

蝸牛是一家領先的全球獨立開發商和發行商，為世界各地的消費者提供互動數位娛樂，擁有一流的優質遊戲產品群組，專為在各種平臺（包括遊戲機、個人電腦和行動裝置）上使用而設計。

前瞻性陳述

本新聞稿包含構成前瞻性陳述的陳述。 本新聞稿中包含的許多前瞻性陳述可以通過使用前瞻性詞語來識別，例如“預期”、“相信”、“可以”、“預期”、“應該”、“計劃”、“ 打算”、“可能”、“預測”、“繼續”、“估計”和“潛力”，或這些術語或其他類似表達的否定形式。 前瞻性陳述出現在本新聞稿中的許多地方，包括但不限於有關 Snail 的意圖、信念或當前期望的陳述。 這些前瞻性陳述包括有關 Snail 業務未來可能或假設結果、財務狀況、運營結果、流動性、計劃和目標的資訊。 Snail 就以下事項發表的聲明本質上具有前瞻性： 增長前景和戰略; 推出新遊戲以及商業上成功的遊戲的附加功能，包括推出《方舟：生存提升》、《方舟：動畫系列》和《方舟 2》; 對未來增長重要驅動力的預期; 其保留和增加玩家基礎、開發新視頻遊戲和增強現有遊戲的能力; 來自多個行業的公司的競爭，包括其他遊戲開發商和發行商以及大型和小型、公共和私營互聯網公司; 與 Xbox Live 和 Game Pass、PlayStation Network、Steam、Epic Games Store、Apple App Store、 Google Play Store、My Nintendo Store 和 Amazon Appstore 等第三方平台的關係; 對未來增長和業績的預期; 以及上述任何內容所依據的假設。

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