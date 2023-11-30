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Teledyne 为高速高分辨率线阵应用研发的接触式图像传感器已投产

安大略省滑铁卢, Nov. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne DALSA 很高兴地宣布其 AxCIS™ 系列高速高分辨率全集成线阵成像模块已投产。这款使用简便的接触式图像传感器（CIS）将传感器、镜头和灯合为一体，是适合许多要求苛刻的机器视觉应用的低成本检测系统。

AxCIS 配置了 Teledyne 的多线路 CMOS 图像传感器，该传感器在 28 µm 的像素尺寸或 900 dpi 的分辨率下，单色成像采集行频高达 120 kHz ，HDR 成像行频 60 kHz x 2，因而对缺陷的检测精度很高。

其独特的传感器设计覆盖整个视场，没有坏点，提供 100% 无缝图像，无需插值。带独立曝光控制的双行完成 HDR 成像，提高动态范围，提升高反射性材料的可检测性，适合计量学这类应用。

AxCIS 的设计具有可扩展性，适用于多种视场。小巧的外形和防尘设计使之几乎可以安装在系统的任意位置，即便是垂直间隙有限的地方。其 Camera Link HS SFP+ 光纤接口通过标准低成本长电缆（最长 300m）传输高分辨率图像，数据传输可靠性高。

更多信息请访问产品页面，销售咨询请访问联系页面

Teledyne DALSA 隶属 Teledyne 的 Vision Solutions 集团，专于机器视觉数字成像组件的设计、制造和部署。Teledyne DALSA 图像传感器、相机、智能相机、图像采集卡、软件和视觉解决方案是全球多个行业数千种检测系统的核心。欲了解更多信息，请访问 www.teledynedalsa.com/imaging。

媒体联系人
Yuki Chan
Yuki.Chan@teledyne.com

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/30f63c2f-758c-4dfc-bace-e1351b500c6f/zh-Hans


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Teledyne DALSA AxCIS Contact Image Sensor

全新 AxCIS 高速高分辨率线阵解决方案适合空间受限的系统

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