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Teledyne用於高速、高解析度線掃描成像的接觸式圖像傳感器現已投產

安大略省滑鐵盧, Nov. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne DALSA很高興地宣佈新系列高速和高解析度全整合式線掃描成像模組AxCIS™現已投產。這些易於使用的接觸式圖像傳感器 (CIS) 整合傳感器、光學鏡頭和光源於一體，為許多要求苛刻的機器視覺應用提供更低成本的檢測系統。

AxCIS使用Teledyne的多線性CMOS圖像傳感器，提供單色最高120 kHz線速率或60 kHz x 2 HDR成像，像素大小為28 µm或900 dpi解析度，檢測瑕疵可達到前所未有的精度。

其獨特的感應器設計可覆蓋整個視域，不會丟失像素，可提供沒有任何插值的100%無縫圖像。HDR成像是通過獨立曝光控制的雙行圖像傳感器來實現，改善的動態範圍針對高反射性材料實現更出色的檢測能力，非常適合用於計量等應用。

AxCIS的設計適合多種範圍的視域。憑藉小巧的尺寸和防塵設計，AxCIS可安裝於系統內幾乎任何位置，甚至是有限的垂直間隙。它的Camera Link HS SFP+光纖介面可透過標準低成本,長距離的高可靠性資料傳輸線纜（最長300米），提供高解析度圖像。

請造訪AxCIS產品網頁以瞭解更多資訊，若需銷售諮詢，請造訪我們的聯絡網頁

Teledyne DALSA 隸屬於 Teledyne 的 Vision Solutions 集團，是設計、製造和部署機器視覺數位成像元件的先驅者。Teledyne DALSA 圖像感測器、相機、智慧型相機、取像卡、軟體和視覺解決方案是全球和眾多行業數千種檢測系統的核心組件。若需更多資訊，請造訪 www.teledynedalsa.com/imaging。

媒體聯絡
Yuki Chan
Yuki.Chan@teledyne.com

此公告隨附的照片可在以下網址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/30f63c2f-758c-4dfc-bace-e1351b500c6f/zh-Hant


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Teledyne DALSA AxCIS Contact Image Sensor

新的AxCIS是一款用於空間受限系統的高速、高解析度線掃描解決方案

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