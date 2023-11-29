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第三屆多哈智慧城市博覽會明天揭幕

巴塞隆拿，西班牙, Nov. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 本週三至週四，隨著新一屆多哈智慧城市博覽會（Smart City Expo Doha）隆重揭幕，卡塔爾首都將再次成為都市創新的矚目樞紐。這場智慧城市活動將在 Al Bidda Park 舉行，是當地的頂級盛事。 多哈智慧城市博覽會（SCE Doha）現已進入第三年，屆時將有 70 位本地和國際演講嘉賓，以及 80 多個國家或地區的代表聚首一堂，旨在促進創新並利用顛覆性技術塑造都市未來。 雖然多哈智慧城市博覽會是在 Al-Bidda Park 現場舉辦，但活動亦將在 Tomorrow.city 平台上進行串流直播。

多哈智慧城市博覽會由卡塔爾通訊與資訊科技部（MCIT）主辦，屬於全球智慧城市大會（Smart City Expo World Congress）和 Fira Barcelona International 的活動，將於 11 月 29 日至 30 日在卡塔爾國際園藝博覽會（International Horticulture Exhibition of Qatar）期間舉行。

本屆多哈智慧城市博覽會的主題是「數據世界、聯繫大眾、提升生活」（A World of Data, Connecting People, Elevating Lives），大會將宣揚數據、連通性和科技的重要角色，有助為其公民建立更智能、更可持續和更宜居的城市，並彰顯尖端科技的變革潛力。

在為期兩天的活動中，70 位演講嘉賓將會圍繞四個主題：綠色都市環境、數碼管治、認知城市和宜居場所，進行二十多場講座。 Ooredoo、QNB、Meeza、Mshreib Properties、Malomatia、Huawei、Deloitte 和 Google Cloud 等約四十間頂尖公司和機構亦將參與，並會解釋、討論、互相啟發及交流他們的知識和創新想法，探討如何將智能開發成果融入城市，展示不同的項目、倡議和解決方案，以開創更具創新性、可持續性和包容性的都市未來。

多哈智慧城市博覽會是全球智慧城市大會國際化策略的一部分——這是世界頂尖的智慧城市和都市解決方案博覽會，每年由 Fira de Barcelona 舉辦，第 13 屆於去年 11 月舉行。 基於同樣的策略，大會於 2023 年已在阿根廷、巴西、哥倫比亞、美國、墨西哥和中國等海外地區舉辦了類似活動。

傳媒查詢請聯絡：

Salvador Bilurbina
電郵：sbilurbina@firabarcelona.com
電話：+34628162674

可瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片： https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/75f33445-f865-49ce-aebe-e5071dad07ef


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