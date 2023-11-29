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第三届多哈智慧城市博览会将于明天开幕

巴塞罗那，西班牙, Nov. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 随着本周三至周四新一届多哈智慧城市博览会的召开，卡塔尔首都将再次成为备受瞩目的都市创新中心。这场智慧城市活动将在Al Bidda公园举行，是当地的顶级盛事。 今年是举办多哈智慧城市博览会（SCE Doha）的第三个年头，届时该博览会将迎来70位海内外演讲嘉宾以及80多个国家的代表，其旨在促进创新并利用颠覆性技术塑造都市未来。 虽然多哈智慧城市博览会的举办地点是Al-Bidda公园，但该活动也将在Tomorrow.city平台上进行直播。

多哈智能城市博览会由卡塔尔通信与信息技术部（MCIT）主办，是全球智慧城市大会（Smart City Expo World Congress）和Fira Barcelona International的活动。本届博览会将于11月29日至30日与卡塔尔国际园艺博览会同期举行。

本届多哈智能城市博览会的主题是“数据世界，连接你我，改善生活”（A World of Data, Connecting People, Elevating Lives），大会将强调数据、连接性和科技在为其市民打造更智能、更具有可持续性和更宜居城市过程中的重要作用，并彰显尖端科技的变革潜力。

在为期两天的活动中，70位演讲嘉宾将围绕四大主题发表二十多场演讲：绿色都市环境、数字治理、认知城市和宜居场所。 Ooredoo、QNB、Meeza、Mshreib Properties、Malomatia、Huawei、Deloitte和Google Cloud等约四十家顶尖公司和机构亦将参与本届活动，并就如何将智能开发成果引入城市介绍他们的知识和创新想法，展开相关讨论，互相启发及交流，同时展示不同的项目、倡议和解决方案，以实现更具创新性、可持续性和包容性的都市未来。

多哈智慧城市博览会是全球智慧城市大会国际化策略的一部分， 而全球智慧城市大会是世界顶尖的智慧城市和都市解决方案博览会，由Fira de Barcelona每年举办一次，于去年11月举办第13届大会。 基于同样的策略，阿根廷、巴西、哥伦比亚、美国、墨西哥和中国已于2023年举办了海外版的博览会。

媒体垂询请联系：

Salvador Bilurbina
电子邮箱：sbilurbina@firabarcelona.com
电话：+34628162674

本公告所附图片可在以下网址获取：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/75f33445-f865-49ce-aebe-e5071dad07ef


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