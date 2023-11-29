Yıllık Yatırım Toplantısı, Mayıs 2024'te Abu Dabi'de 13. kez toplanarak AIM Kongresi olarak yeniden adlandırıldı

Yıllık Yatırım Toplantısı, AIM Kongresi olarak yeni kimliğini duyurmakta olup Mayıs 2024 tarihinde Abu Dabi'de 13. kez toplanıyor

ABU DHABI, November 29, 2023 / EINPresswire.com / -- Yıllık Yatırım Toplantısı, AIM Kongresi olarak yeni kimliğini duyurmakta olup Mayıs 2024 tarihinde Abu Dabi'de 13. kez toplanıyorYeni kimliğiyle “AIM Kongresi” olarak, Dünyanın Önde Gelen Yatırım Platformu Organizasyon Komitesi, 7 - 9 Mayıs 2024 tarihleri arasında Abu Dabi Ulusal Fuar Merkezi'nde (ADNEC) gerçekleşecek etkinliğin 13. buluşmasında bir kez daha bir araya gelecek.“Değişmekte Olan Yatırım Ortamına Uyum Sağlamak: Küresel Ekonomik Kalkınma için Yeni Potansiyelden İstifade Etmek” temasına bağlı olan AIM Kongresi 2024, Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanlığı ve Abu Dabi Ekonomik Kalkınma Departmanı (ADDED) tarafından ortak olarak desteklenmektedir.AIM Kongresi 2024, 175 farklı ülkeden 10.313 katılımcı ve 693 konuşmacının katıldığı geçen yılki buluşmasının elde ettiği başarıyı daha da ileriye taşımayı planlıyor.AIM Kongresi, özellikle gelişmekte olan piyasalarda doğrudan yabancı yatırımların (DYY) ekonomik büyümeyi teşvik etmedeki hayati rolünü vurgulamayı kendisine hedef olarak belirlemiştir.BAE Dış Ticaret Bakanı Ekselansları Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, AIM Kongresi 2024 için duyduğu coşkuyu dile getirerek, “AIM Kongresi, on yılı aşkın bir süredir, küresel ekonomik işbirliğini teşvik etme ve ülkelerin, özellikle de gelişmekte olan piyasaların potansiyelini kullanma taahhüdünde kararlılıkla ilerlemektedir. Değişen küresel yatırım sahnesinin arka planında, ülkelerin büyüme için yeni yollar benimsemesi ve keşfetmesi hayati önem arz etmektedir. 2024 buluşması için AIM Kongresi, dünyanın kilit ekonomik paydaşlarının diyaloğu kolaylaştırmak ve her biri için daha parlak, daha iyi bir gelecek sağlayan etkili yatırımların önünü açmak için bir araya geldiği önde gelen konum olmaya devam edecektir.”"Bunun da ötesinde, böylesine hayati bir küresel etkinliğe ev sahipliği yapmak, BAE'nin sürdürülebilir büyüme, genişleme ve başarı fırsatları arayan uluslararası yatırımcılar için tercih edilen bir yatırım hedefi olarak küresel yatırım haritasındaki stratejik konumunu daha da artırmaktadır" diye sözlerine devam etmiştir.Abu Dabi Ekonomik Kalkınma Departmanı Başkanı Ekselansları Ahmed Jasim Al Zaabi (DEVAM EDERKEN): “AIM'in önceki buluşmasının olağanüstü başarısını temel almak suretiyle, küresel yatırım topluluğunun beklentilerini karşılamak için çıtayı daha da yükseltiyoruz. Başkent Abu Dabi olarak, mega değişimlerle karakterize edilen bir çağda yatırımların görünümü ve dinamikleri hakkında küresel konuşmalara öncülük etmekteyiz. İç ve dış yatırımlara yaklaşımımız, insani kalkınma, sürdürülebilirlik ve ileri teknolojiyi yerel ve uluslararası düzeydeki sosyo-ekonomik planların merkezine oturtma, ESG gündemlerini destekleme ve herkes için yaşamı iyileştirmek adına uluslararası işbirliği yoluyla sinerjileri artırma konusundaki sarsılmaz taahhüdümüz tarafından güdülenmektedir.”AIM Global Vakfı Başkanı Dawood Al Shezawi ise şunları dile getirdi: “İklim değişikliği, küresel değer zinciri kesintileri, gıda güvenliği ve artan fiyat enflasyonu gibi bugün dünyamızın karşılaştığı çeşitli zorluklar karşısında, küresel ekonomik büyümedeki devam eden düşüşle birleştiğinde, AIM'in AIM Kongresi olarak yeni kimliğinin açıklanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.”Etkinliğin hedeflerini destekleyen ve faaliyetleri için bir çerçeve sağlayan beş temel dayanağı – FDI, FPI, Startup'lar, KOBİ'ler ve Gelecek Şehirler – üzerine inşa edilen 2024 AIM Kongresi, diğerlerinin yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Turizm Örgütü, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı gibi en önde gelen uluslararası kuruluşlardan bazılarıyla oturumlar, forumlar ve çalıştaylar düzenleyecektir.2024 AIM Kongresi'nde hükümet ve özel kuruluşlar, uluslararası ve bölgesel sivil toplum kuruluşları, dernekler, federasyonlar ve dünyanın dört bir yanından akademisyenler de dahil olmak üzere çeşitli kitlelerin bir çatı altında toplanması beklenilmektedir.