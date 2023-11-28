تعقد أول مسابقة لمهارات الخدمة العالمية لشركة JETOUR على نطاق واسع ،مم
تعقد أول مسابقة لمهارات الخدمة العالمية لشركة JETOUR على نطاق واسع ،مما يسمح للمستخدمين في جميع أنحاء العالم بالاستمتاع بجودة الخدمةWUHU, CHINA, November 28, 2023 /EINPresswire.com/ -- (ARAB NEWSWIRE) -- تم عقد أول مسابقة عالمية لمهارات الخدمة لشركة JETOUR في المدينة ووهو الصين في الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر. وباعتبارها الملكية الفكرية لمسابقات الخدمة تم إنشاؤه بجهد كبير من قبل شركةJETOUR ، فأن المسابقة تحت عنوان "JETOUR STAR SERVICE FROM HEART" قام المتنافسون من 17 دولة من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الوسطى والجنوبية وأفريقيا ومناطق أخرى بعد عدة جولات المنافسة في المرحلة المبكر ،واختاروا أكثر من 30 من موظفي الاستقبال وفنيي الصيانة ذوي المهارات المتميزة للمشاركة في المنافسة، عن طريق المنافسة كبديل للتدريب وتعزيز التعلم من خلال المنافسة وتحسين القوة المهنية والتقنية لموظفي خدمة JETOUR ، ومواصلة تحسين معايير الخدمة العالمية JETOUR، مما يساعد على تعزيز ثقة العملاء والولاء، وتسريع وتيرة تطوير عولمة العلامة التجارية.
تظهر المنافسة العالمية لمهارات الخدمة روح العلامة التجارية للتميز
تتضمن المسابقة ثلاث مراحل ،بما في ذلك استقبال الخدمة ومهارات الصيانة والتعاون الجماعي، والتي تختبر بشكل كامل القدرة الشاملة لنخبة الخدمة المشاركة العالمية.
من خلال محاكاة سيناريو خدمة العملاء، تختبر مسابقة استقبال الخدمة ما إذا كان بإمكان المتسابقين تحقيق رضا العملاء من خلال عملية الاستقبال الاحترافية وحركات الاستقبال الماهرة وشرح مواديل السيارات بطلاقة أم لا وتتطلب عملية الاستقبال تفاعلا جيدا وصداقة عالية و باسنخدام وقتا قصيرا. تختبر مسابقة مهارات الصيانة اللاحقة حساسية المتسابقين لأعطال المركبات وتتطلب اكتشاف الأعطال من خلال الكشف في غضون فترة زمنية محددة ،واستكشاف الأعطال وإصلاحها بسرعة في أقصر وقت ممكن. وتبحث مسابقة المجموعة النهائية في قدرة المتنافسين على الملاحظة ،واحتياطي المعرفة وردود الفعل خارج الصناعة ،والتوافق الضمني والتعاون بين أعضاء الفريق من خلال طريقة الأسئلة والأجوبة.
في النهاية، فاز مستشار الخدمة Mohamed Gamal Abdelmohsen Ahmed Moharam من مصر وفني الصيانة Gouthom Venugopalan من بحرين وفريق مصر بالبطولات الفردية والجماعية على التوالي بفضل قدراتهم الرائعة ومعرفتهم الغنية.أظهر كل من "نجوم "JETOUR مواهبهم في المنافسة وأظهروا بشكل شامل روح العلامة التجارية للتميز.
تسريع استراتيجية تدويل العلامة التجارية للسماح لمزيد من المستخدمين بالاستمتاع بخدمات عالية الجودة
تركز JETOUR على قطاع سوق "السفر"+ وتلتزم ببناء علامة تجارية رائدة في قطاع سوق "السفر"+ باعتبارها علامة تجارية عالمية جديدة للسيارات. قد تجاوزت مبيعاتها العالمية الحالية 000،800 وحصلت على الحب والاعتراف من 39 مليون المشجعين. دخلت JETOUR أكثر من 40 سوقا حول العالم ولديها أكثر من 600 منفذ بيع وخدمة والتي تغطي منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشمال أفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية ومناطق أخرى، ويحتل حجم مبيعاتها المرتبة الأولى بين سيارات الدفع الرباعي في بعض البلدان مثل أنغولا وكولومبيا وأوروغواي وأوزبكستان.
ترتبط هذه الإنجازات ارتباطا وثيقا بتحسين مستوى الخدمة. أطلق تطبيق JETOUR أنواعا مختلفة من وظائف الخدمة الذكية بدءا من مايو 2021 من خلال إنشاء علاقة "استشارية عبر الإنترنت" لتحقيق مبادئ الخدمة الاحترافية والحكمة والاحترام والاتصال مع المستخدمين. إن عقد مسابقة مهارات الخدمة العالمية هذا العام يرفع قدرة خدمة العلامة التجارية إلى مستوى المنافسة العالمية. ستقوم JETOUR ببناء نظام بيئي أكثر تنوعا للمستخدمين على أساس تقديم خدمات عالية الجودة في المستقبل، مما يسمح للمستخدمين بتحقيق المزيد من الحقوق والمصالح القيمة بمساعدة منصة الخدمة أثناء الاستمتاع بتجربة خدمة مريحة.
تخطط JETOUR لإنشاء 10 مصانع لتجميع السيارات في جميع أنحاء العالم في المستقبل ،والتي تستهدف 60 سوقا في العالم، وأن مبيعات سنوية تتجاوز مليون سيارة ،وتصل شبكة توزيع إلى أكثر من 600،1 وحدة، مما تحسين شامل للقدرة التجارية العالمية للعلامة التجارية والقدرة على الخدمة العالمية وسلسلة القيمة المحلية والقدرة على التشغيل البيئي ونقل خدمة براعة العلامة التجارية JETOUR إلى العالم
جهة الاتصال الإعلامية:
Tim Brown
Jetour
tim198515@gmail.com
+34 655578099
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Tim Brown
Jetour
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