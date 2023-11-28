KFSH&RC Jeddah 舉辦第 10 屆國際護理大會，全球知名專家和專業人士齊聚一堂

- 宣佈護理實習計劃獲得榮譽認證

沙特阿拉伯，利雅得, Nov. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 第 10 屆國際護理大會於今天上午在吉達開幕，會議主題為「護士：是醫療保健領域的催化劑、領航人和創新者」。此次會議由費薩爾國王專科醫院和研究中心 (KFSH&RC) 主辦，旨在為醫療保健專業人員創建一個統一的平台，以分享見解和經驗。它還致力於轉變醫療服務方式，促進護理專業的發展，並加強醫院作為全球護理實踐領導者的地位。

今年是 2019 冠狀病毒病疫情時代後的第一屆會議，會議為期三天，共有 14 場主題演講、40 場同期會議、10 場深度研討會和 55 場同步演講。預計出席人數約為 650 人。

今天的會議宣佈了一則重要消息，吉達費薩爾國王專科醫院和研究中心的護理實習計劃通過了美國護士認證中心 (ANCC) 的認證，獲得了榮譽地位。該認證使該醫院成為美國境外首家也是唯一一家獲得 ANCC 這一卓越級別認證的醫療機構。

經認可的護理實習計劃旨在為最近的應屆護理畢業生提供必要的知識和實踐經驗。這一舉措旨在確保他們做好充分準備，為患者提供一流的醫療服務，堅持卓越醫療的最高標準。

KFSH&RC 已入選了備受尊敬的「Sigma Theta Tau」國際護理榮譽學會。這是美國境外非學術醫療機構的第一次會員資格，強調了醫院在護理實踐方面的領先地位，不僅在中東地區，而且在全球舞台上也是如此。

有了這個會員資格，KFSH&RC 的員工可以從全球領先的醫療保健機構獲得大量科學資源和世界一流的護理實踐。這種機會對於提高護理標準、改善醫療成果和提升患者的整體體驗至關重要。

此外，會員資格使醫院能夠與全球 600 多家醫療機構和超過 100,000 名會員的網絡分享其在護理和醫療領域積累了四十多年的專業知識和實踐。這些會員是學會的一部分，致力於透過促進社區實踐、教育和研究來推進護理知識、教育、學習和服務。

今年是該會議舉辦的第 20 年，會議將探討護理行業的關鍵主題。護理工作在實現《沙特 2030 願景》的宏偉目標中發揮着不可或缺的作用，這也是會議議程的重點。會議還將深入探討醫療保健的未來，特別是技術和創新如何重塑行業的格局。討論將延伸到醫療保健服務的可持續發展，以及護士招聘和保留的戰略見解。此外，會議還將重點介紹護理研究的最新進展以及循證實踐在現代醫療保健中的關鍵作用。

費薩爾國王專科醫院和研究中心因其專業的醫療保健和先進的護理服務而在全球脫穎而出。值得注意的是，它已連續第三次獲得著名的磁吸認證，證明了其在護理方面的卓越表現。該認證由美國護士認證中心 (ANCC) 頒發，代表了全球護理領域的黃金標準。這項榮譽只授予那些提供卓越護理服務、高質量患者護理服務、創新實踐和非凡醫療成果的卓越醫院。這一認可具有高度選擇性，全球僅有約 8%的醫院獲得這一資格。

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