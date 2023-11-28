KFSH&RC Jeddah 举办第 10 届国际护理大会，全球知名专家和专业人士齐聚一堂

- 宣布护理实习计划获得荣誉认证

沙特阿拉伯，利雅得, Nov. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 第 10 届国际护理大会于今天上午在吉达开幕，会议主题为‘护士：是医疗保健领域的催化剂、领航人和创新者’。此次会议由费萨尔国王专科医院和研究中心 (KFSH&RC) 主办，旨在为医疗保健专业人员创建一个统一的平台，以分享见解和经验。它还致力于转变医疗服务方式，促进护理专业的发展，并加强医院作为全球护理实践领导者的地位。

今年是 2019 冠状病毒病疫情时代后的第一届会议，会议为期三天，共有 14 场主题演讲、40 场同期会议、10 场深度研讨会和 55 场同步演讲。预计出席人数约为 650 人。

今天的会议宣布了一则重要消息，吉达费萨尔国王专科医院和研究中心的护理实习计划通过了美国护士认证中心 (ANCC) 的认证，获得了荣誉地位。该认证使该医院成为美国境外首家也是唯一一家获得 ANCC 这一卓越级别认证的医疗机构。

经认可的护理实习计划旨在为最近的应届护理毕业生提供必要的知识和实践经验。这一举措旨在确保他们做好充分准备，为患者提供一流的医疗服务，坚持卓越医疗的最高标准。

KFSH&RC 加入了备受尊敬的 ‘Sigma Theta Tau’国际护理荣誉学会。这是美国境外非学术医疗机构的第一次会员资格，强调了医院在护理实践方面的领先地位，不仅在中东地区，而且在全球舞台上也是如此。

有了这个会员资格，KFSH&RC 的员工可以从全球领先的医疗保健机构获得大量科学资源和世界一流的护理实践。这种机会对于提高护理标准、改善医疗成果和提升患者的整体体验至关重要。

此外，会员资格使医院能够与全球 600 多家医疗机构和超过 100,000 名会员的网络分享其在护理和医疗领域积累了四十多年的专业知识和实践。这些会员是学会的一部分，致力于通过促进社区实践、教育和研究来推进护理知识、教育、学习和服务。

今年是该会议举办的第 20 年，会议将探讨护理行业的关键主题。护理工作在实现《沙特 2030 愿景》的宏伟目标中发挥着不可或缺的作用，这也是会议议程的重中之重。会议还将深入探讨医疗保健的未来，特别是技术和创新如何重塑行业的格局。讨论将延伸到医疗保健服务的可持续发展，以及护士招聘和保留的战略见解。此外，会议还将重点介绍护理研究的最新进展以及循证实践在现代医疗保健中的关键作用。

费萨尔国王专科医院和研究中心因其专业的医疗保健和先进的护理服务而在全球脱颖而出。值得注意的是，它已连续第三次获得著名的磁吸认证，证明了其在护理方面的卓越表现。该认证由美国护士认证中心 (ANCC) 颁发，代表了全球护理领域的黄金标准。这项荣誉只授予那些提供卓越护理服务、高质量患者护理服务、创新实践和非凡医疗成果的卓越医院。这一认可具有高度选择性，全球仅有约 8%的医院获得这一资格。

联系信息：

kfshrc@mcsaatchi.com

此公告随附的照片可在以下网址查看

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2f309382-e99c-4c05-804d-a04a91d5a9f2

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b96d43a1-485b-4807-86a2-ccf23f50c707