透過投資移民，提升適應氣候變化的能力，確保可持續發展的未來

倫敦, Nov. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Henley & Partners 發現私人客戶和政府對 投資移民 計劃的興趣顯著上升，他們將之視為一種有效機制，可提升適應氣候變化影響的能力，以及降低其他不利於可持續發展的風險。 除了逐步淘汰化石燃料外，即將在阿聯酋杜拜舉行的第 28 屆聯合國氣候變化大會（UNFCCC COP28）的另外兩個核心主題是建立具有適應氣候變化能力的社會和投資應對氣候變化的解決方案。 這間全球居留權和公民身分顧問公司在今天發佈的首份 《 Henley 財富與可持續發展報告》 中強調了投資移民如何有助應對這兩個全球重大挑戰。



這項創新研究分析了 150 多個數據點，涵蓋可持續發展的五個關鍵領域和財富參數，包括：人口密度和二氧化碳人均排放量、聯合國可持續發展目標（SDG）的實現情況以及獨特的財富分級和人均財富資料（來源：全球財富情報公司 New World Wealth ）。 該報告聚焦七國集團（G7）國家和金磚國家（BRICS）成員國，包括將於 2024 年 1 月加入後者的 6 個新國家（阿根廷、埃及、埃塞俄比亞、伊朗、沙特阿拉伯和阿聯酋），以及選定的 19 個實施投資移民計劃的國家——得益於這些計劃，投資者能夠獲得居留權或公民身份，其回報是對該國經濟做出重大貢獻。

七國集團匯集了世界上最先進的七個全球北方（Global North）工業經濟體，而包含六個新成員國的金磚國家新格局則代表了全球南方（Global South）的主要新興經濟體。 正如 Henley & Partners 行政總裁 Juerg Steffen 博士 在報告中指出，這兩個集團在全球經濟和人口中都佔有很大份額，並且都致力解決氣候變化等普遍存在的全球問題。 「投資移民可以提供當局急需的外國直接投資，有助我們應對可持續發展的挑戰。 一些國家已經將移民計劃帶來的資金投入到可提升該國適應氣候變化能力的項目中，以造福該國公民。 例如， 格林納達 透過向投資者提供公民身份來換取對該國 National Transformation Fund 基金的捐款，從而提升其抵禦自然災害的能力，該基金支援包括替代能源在內的一系列行業。 另一個例子是向 安提瓜和巴布達的 National Development Fund 基金提供不可退還的捐款，展示了一個國家透過投資入籍計劃來推動該國向可再生能源轉型的途徑。」

Lloyds Bank Commercial Banking 前首席經濟學家 Trevor Williams 教授 表示， 《 Henley 財富與可持續發展報告》 有助那些尋找機會（無論是私人客戶還是公共機構）的人士投資可持續發展項目和其他減少碳排放的倡議。 「對於正在尋求氣候變化威脅較小、適應速度最快、對可持續發展最沒有威脅的地區的人士來說，該報告所展示的架構系統有助他們確定目的地，從而實現目標。 透過這種方法，這些人還能夠了解哪些國家允許投資者透過各種計劃獲得居留身份，以及哪些國家會有緩解和適應氣候變化的機會，從而提供最高的投資回報。 對於尋求透過可持續發展、綠色減排項目和投資活動尋求回報的基金來說，這種計劃還顯示了可提供最佳投資選項的地方。」

Islamic Development Bank (IsDB) Institute 的經濟研究和統計總監 Areef Suleman 博士 在報告中發表評論，他表示該分析提供了一個基於數據的視角，說明如何利用以投資獲得居留權和公民身份的計劃來增強投資靈活性和可持續性。 「投資移民國家在環保責任、基礎設施可靠性、醫療和教育品質、經濟增長和財富累積等關鍵領域的表現持續優於七國集團和金磚國家（包含六個新成員國）。 這些見解彰顯投資移民是一項明智選擇，有助高淨值人士確保自身及其後代擁有可持續發展的未來。 在瞬息萬變的世界中，這種基於數據和實證的決策，為尋求經濟繁榮和可持續發展之路的投資者和家庭指明了正確方向。」

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