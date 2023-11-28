هايسنس تحصد ثلاث جوائز ابتكار قبل انطلاق أبرز المعارض العالمية بمجال تكنولوجيا المعلومات في لاس فيغاس
EINPresswire.com/ -- أعلنت هايسنس، الشركة العالمية المصنعة للإلكترونيات الاستهلاكية والتجهيزات الكهربائية المنزلية، عن حصولها على ثلاث جوائز ابتكار ضمن معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، وعزمها إطلاق منتجاتها الحاصلة على الجوائز في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2024، الفعالية الأبرز على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا، والذي يُقام بين 9 و12 يناير القادم في لاس فيغاس.
وحصل تلفاز UX 110 الجديد ونظام الإسقاط داخل السيارة وغسالة الصحون الذكية والمدمجة من هايسنس على اعتماد جمعية تكنولوجيا المستهلك، الجهة المنظمة لمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية، ضمن أبرز المنتجات التقنية الاستهلاكية الجديدة من ناحية التصميم والهندسة. وفازت هايسنس بجوائز فئات الأجهزة المنزلية، ومكونات وإكسسوارات الصوت والفيديو، والترفيه داخل السيارة.
وانطلاقاً من مكانتها الرائدة في صناعة المنتجات بتقنية LED المبتكرة، تقدّم هايسنس تلفاز UX 110 المزود بشاشة عرض LCD متطورة ترسم ملامح جديدة للتجارب المرئية وتشكل قفزة نوعية في عالم شاشات LED. وتمثل هذه الشاشات فئة جديدة كلياً من الأجهزة التي تستخدم تقنية Mini-LED المتطورة، والتي حصدت جوائز مهمة ضمن معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023، الفعالية الأبرز على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا. ويضمن UX 110 أعلى مستويات الدقة والأداء من خلال دمج أكثر من 40 ألف منطقة إضاءة خلفية، مع شاشة واسعة قياس 110 بوصة، بالإضافة إلى تميزه في تقليل تسرب الإضاءة الخلفية ورفع شدة التباين، فضلاً عن تزويده بتقنية Mini-LED الفائقة لتوفر مستويات سطوع استثنائية تصل إلى 10 آلاف شمعة، مما يعزز التباين والنطاق الديناميكي.
ونجحت هايسنس بدمج أحدث تقنيات العرض المتطورة لديها في عالم السيارات، حيث أطلقت أول نظام عرض داخل السيارة، والذي يجمع بسلاسة شاشة العرض ثلاثية الأبعاد وعالية الأداء مع شاشة العرض البانورامية، وأنظمة الإسقاط الضوئية الخارجية، مما يحدث نقلة نوعية في تقنيات التفاعل مع المركبات الذكية المتصلة.
ويجمع النظام الجديد بين تصميم هايسنس الذي يحاكي بيئة السيارة باستخدام تقنية الإسقاط الليزري المتقدمة، وشاشة العرض الرأسيّة الجديدة بتقنية الواقع المعزّز ثلاثية الأبعاد، والتي تتيح عرض المعلومات المتعلقة ببيانات السيارات ومعلومات الطريق على الزجاج الأمامي للسيارة، بينما يضيف نظام إسقاط الضوء في المصابيح الأمامية قيمة ترفيهية من خلال عرض الصور لتعزيز تجربة المشاهدة الترفيهية أو عرض معلومات السلامة على الطرق عند الطلب.
وتواصل هايسنس إبداعاتها من خلال توسيع محفظة منتجاتها من الأجهزة المنزلية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، ويبرز ذلك من خلال السلسلة الأحدث من غسالات الصحون الذكية 5S، والتي تقوم بتحميل الأطباق واختيار برنامج التنظيف المناسب لها، وإضافة المنظفات تلقائياً إلى الأطباق بالكمية الدقيقة المطلوبة لكل عملية غسيل.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد جايسون أو، رئيس شركة هايسنس في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تمثل هذه الجوائز دليلاً آخراً على جودة منتجات هايسنس ومستويات الابتكار لديها في الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية. ونحرص في هايسنس على مواصلة تحسين منتجاتنا وتوسيع نطاقها. ونتطلع إلى تقديم العديد من هذه المنتجات لعملائنا في الشرق الأوسط، حيث ندرك رغبتهم الكبيرة باستخدام أحدث المنتجات التقنية".
Nour Ibrahim
وحصل تلفاز UX 110 الجديد ونظام الإسقاط داخل السيارة وغسالة الصحون الذكية والمدمجة من هايسنس على اعتماد جمعية تكنولوجيا المستهلك، الجهة المنظمة لمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية، ضمن أبرز المنتجات التقنية الاستهلاكية الجديدة من ناحية التصميم والهندسة. وفازت هايسنس بجوائز فئات الأجهزة المنزلية، ومكونات وإكسسوارات الصوت والفيديو، والترفيه داخل السيارة.
وانطلاقاً من مكانتها الرائدة في صناعة المنتجات بتقنية LED المبتكرة، تقدّم هايسنس تلفاز UX 110 المزود بشاشة عرض LCD متطورة ترسم ملامح جديدة للتجارب المرئية وتشكل قفزة نوعية في عالم شاشات LED. وتمثل هذه الشاشات فئة جديدة كلياً من الأجهزة التي تستخدم تقنية Mini-LED المتطورة، والتي حصدت جوائز مهمة ضمن معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023، الفعالية الأبرز على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا. ويضمن UX 110 أعلى مستويات الدقة والأداء من خلال دمج أكثر من 40 ألف منطقة إضاءة خلفية، مع شاشة واسعة قياس 110 بوصة، بالإضافة إلى تميزه في تقليل تسرب الإضاءة الخلفية ورفع شدة التباين، فضلاً عن تزويده بتقنية Mini-LED الفائقة لتوفر مستويات سطوع استثنائية تصل إلى 10 آلاف شمعة، مما يعزز التباين والنطاق الديناميكي.
ونجحت هايسنس بدمج أحدث تقنيات العرض المتطورة لديها في عالم السيارات، حيث أطلقت أول نظام عرض داخل السيارة، والذي يجمع بسلاسة شاشة العرض ثلاثية الأبعاد وعالية الأداء مع شاشة العرض البانورامية، وأنظمة الإسقاط الضوئية الخارجية، مما يحدث نقلة نوعية في تقنيات التفاعل مع المركبات الذكية المتصلة.
ويجمع النظام الجديد بين تصميم هايسنس الذي يحاكي بيئة السيارة باستخدام تقنية الإسقاط الليزري المتقدمة، وشاشة العرض الرأسيّة الجديدة بتقنية الواقع المعزّز ثلاثية الأبعاد، والتي تتيح عرض المعلومات المتعلقة ببيانات السيارات ومعلومات الطريق على الزجاج الأمامي للسيارة، بينما يضيف نظام إسقاط الضوء في المصابيح الأمامية قيمة ترفيهية من خلال عرض الصور لتعزيز تجربة المشاهدة الترفيهية أو عرض معلومات السلامة على الطرق عند الطلب.
وتواصل هايسنس إبداعاتها من خلال توسيع محفظة منتجاتها من الأجهزة المنزلية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، ويبرز ذلك من خلال السلسلة الأحدث من غسالات الصحون الذكية 5S، والتي تقوم بتحميل الأطباق واختيار برنامج التنظيف المناسب لها، وإضافة المنظفات تلقائياً إلى الأطباق بالكمية الدقيقة المطلوبة لكل عملية غسيل.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد جايسون أو، رئيس شركة هايسنس في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تمثل هذه الجوائز دليلاً آخراً على جودة منتجات هايسنس ومستويات الابتكار لديها في الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية. ونحرص في هايسنس على مواصلة تحسين منتجاتنا وتوسيع نطاقها. ونتطلع إلى تقديم العديد من هذه المنتجات لعملائنا في الشرق الأوسط، حيث ندرك رغبتهم الكبيرة باستخدام أحدث المنتجات التقنية".
Nour Ibrahim
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