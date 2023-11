Wings of freedom 1 BIbi Leblanc Culture to color 1

Zweisprachiges Malbuch erscheint zum 75 Jahrestag der Berliner Luftbrücke

Wenn ich über dieses entscheidende Kapitel der Weltgeschichte nachdenke, möchte ich diese Geschichte von Einigkeit, Kooperation und Widerstandskraft weitergeben.” — Autorin Bibi LeBlanc

UNITED STATES, November 27, 2023 / EINPresswire.com / -- Anlässlich des 75. Jahrestages der Berliner Luftbrücke erscheint das zweisprachige Malbuch „Wings of Freedom-The Story of the Berlin Airlift | Flügel der Freiheit – Die Geschichte der Berliner Luftbrücke“. Das Malbuch ist für alle Altersgruppen geeignet und stellt die Geschichte der Berliner Luftbrücke in Form von Text und Ausmalbildern da. Das Buch setzt sich auf innovative und fesselnde Art mit einem der bedeutendsten Kapitel der Weltgeschichte auseinander.Zwei Sprachen, eine Geschichte – ein Buch vereint Kreativität und HistorieDas Buch kombiniert die deutsche und englische Sprache mit aussagekräftigen Ausmalbildern. LeBlanc will mit ihrem Werk Kreativität und Historie zusammenbringen: „In einer Zeit, in der wir über viele Themen geteilter Meinung sind, verspüre ich den starken Wunsch, die Geschichte der Berliner Luftbrücke zu erzählen, weil ich glaube, dass wir so viel daraus lernen können“, sagt LeBlanc.„Ohne die Bemühungen und Beiträge der Männer und Frauen der Berliner Luftbrücke 1948-1949 hätte der Lauf der Geschichte eine ganz andere Richtung genommen. Auf diesen Seiten möchte ich ihre außergewöhnlichen Leistungen veranschaulichen. Wenn ich über dieses entscheidende Kapitel der Weltgeschichte nachdenke, möchte ich diese Geschichte von Einigkeit, Kooperation und Widerstandskraft weitergeben; eine Geschichte, in der aus Feinden Freunde wurden; eine Geschichte, die zeigt, dass jeder von uns, manchmal entgegen aller Wahrscheinlichkeit, etwas für die Gestaltung der Welt, in der wir leben, tun kann", so die Autorin.Das Buch ist ab sofort für 16,95 EUR (UVP) im Handel und bei Amazon (LINK) erhältlich.Über Bibi LeBlanc & Culture To Color, LLCBibi LeBlanc ist Unternehmerin und Weltenbummlerin mit einer Leidenschaft für das Erzählen von Geschichten und das Schaffen von Gemeinschaft. Geboren und aufgewachsen während des Kalten Krieges in West-Berlin, absolvierte sie eine Ausbildung als Bürokauffrau, bevor sie eine Karriere als Flugbegleiterin einschlug. Sie verliebte sich in den Fallschirmsport und zog in die Welthauptstadt des Fallschirmsports nach Florida, wo sie ihre drei Söhne aufzog. Als Gründerin und CEO von Culture to Color nutzt sie ihre Erfahrungen, um Erklär-Malbücher als Marketinginstrumente für Unternehmen, Organisationen und Destinationen zu erstellen, die die Schönheit und Vielfalt der Welt einem neuen Publikum nahebringen. Sie ist ein #1 Amazon Bestseller und hat zahlreiche Buchpreise gewonnen.Mit ihrer Kamera als treuer Begleiterin reist Bibi durch die Welt, um neue Menschen und Kulturen kennenzulernen, immer darauf bedacht, ihre Geschichten zu hören und der Welt Farbe zu verleihen, eine Geschichte nach der anderen."Für weitere Anfragen senden Sie bitte eine E-Mail an cs@ culturetocolor .com