Les économies provinciales en mode attente

OTTAWA, 27 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les provinces canadiennes ressentent la pression exercée par les taux d’intérêt restrictifs, lesquels ont eu d’importantes répercussions sur le pouvoir d’achat des consommateurs et des entreprises, selon une nouvelle étude du Conference Board du Canada. La croissance du PIB réel canadien ne devrait être que de 0,9 % en 2023, suivie d’une plus faible progression de 0,6 % en 2024.



« La forte croissance démographique dans l’ensemble du pays continue d’être un élément positif déterminant pour l’économie, car elle contribue à soutenir l’emploi et l’activité économique », soutient Pedro Antunes, économiste en chef du Conference Board du Canada. « Pourtant, de nombreux ménages subissent les conséquences des coûts d’emprunt élevés qui s’ajoutent aux pressions inflationnistes, ce qui a entraîné un fléchissement des marchés de l’habitation dans la plupart des provinces. »

Le secteur agricole de l’Île-du-Prince-Édouard a connu des difficultés en 2023, les conditions humides ayant nui au rendement des cultures, tandis que l’accroissement substantiel de la population continue de soutenir la croissance économique, malgré les taux d’intérêt élevés qui freinent la croissance. Le PIB de la province devrait augmenter de 2,7 % en 2023 et de 1,0 % en 2024.

Malgré le ralentissement économique, les investissements des entreprises albertaines devraient faire preuve de résilience l’année prochaine. La croissance de cette année peut être attribuée à l’augmentation des investissements dans le secteur non résidentiel de l’économie, en particulier le secteur de l’énergie. La vigueur de l’économie provinciale est étroitement liée à la croissance de la population et de l’emploi, qui fournit une base solide pour la consommation. Le PIB de l’Alberta devrait progresser de 2,2 % en 2023 et de 1,5 % en 2024.

Le secteur manufacturier du Manitoba connaît une forte croissance, New Flyer ayant décroché un contrat de cinq ans avec la Toronto Transit Commission pour la construction d’autobus électriques à batterie, dans le cadre du projet de parc ferroviaire CentrePort Canada, d’une valeur de 2,5 G$. En outre, la mine de potasse Harrowby de PADCOM a entamé sa première phase de production. Ces facteurs permettront à l’économie de la province de croître de 2,1 % en 2023 et de 0,4 % en 2024.

La croissance démographique rapide du Nouveau-Brunswick a été stimulée par des hausses sans précédent de la migration internationale et interprovinciale nette. Cette poussée a alimenté la croissance du marché provincial du travail, qui atteindra ses taux les plus élevés depuis le milieu des années 1980. Le PIB du Nouveau-Brunswick devrait ainsi augmenter de 1,5 % en 2023, puis stagner en 2024 lorsque l’économie ralentira.

L’exploitation de la potasse en Saskatchewan a connu un début morose en 2023 en raison d’une chute importante des prix des engrais par rapport aux sommets atteints en 2022. La production nationale n’a cessé de diminuer au cours de l’année écoulée jusqu’en juillet. Les communautés agricoles de la Saskatchewan ont vu la plupart de leurs rendements chuter en dessous de leur moyenne décennale cette année, les cultures ayant été touchées par la sécheresse, le stress thermique, les spermophiles et les sauterelles. L’économie devrait croître de 0,6 % en 2023, puis de 1,5 % en 2024.

L’achèvement du gazoduc Coastal GasLink donnera un coup de pouce à l’industrie minière de la Colombie-Britannique au cours des prochaines années. Le tourisme a continué de croître dans la province et une reprise complète est attendue d’ici 2024, ce qui est plus tard que prévu. Dans l’ensemble, l’économie provinciale ne devrait progresser que de 1,0 % en 2023 et de 0,8 % en 2024.

Le tourisme demeure un point positif pour l’économie de la Nouvelle-Écosse, qui bénéficie encore de la demande refoulée induite par les fermetures dues à la pandémie. Toutefois, la forte demande intérieure et mondiale qui a contribué à propulser l’économie provinciale l’an dernier et au début de 2023 s’est estompée. Le Conference Board du Canada anticipe une croissance du PIB de 0,5 % en 2023 et de 0,8 % en 2024.

Au cours des deux prochaines années, l’Ontario connaîtra ses niveaux de croissance démographique les plus élevés depuis le début des années 1970, ce qui permettra à l’économie d’éviter un ralentissement brutal. Les taux d’intérêt élevés continueront d’affecter le marché du logement cette année, car les investissements dans la construction résidentielle et les mises en chantier diminueront en 2023 pour la deuxième année consécutive. En gros, le Conference Board du Canada prévoit que la croissance du PIB de la province sera de 0,8 % en 2023, avant de chuter à seulement 0,3 % en 2024.

Les dépenses de consommation ont été la pierre angulaire de la croissance de l’économie du Québec au cours des derniers trimestres, mais la hausse des coûts d’emprunt et la baisse de l’épargne excédentaire pèsent de plus en plus sur la consommation des ménages. La demande pour certaines des principales exportations de la province est également faible, car les économies de ses principaux partenaires commerciaux ont connu un ralentissement. L’économie provinciale devrait donc augmenter de 0,1 % en 2023 et de 0,1 % en 2024.

Malgré certains éléments positifs à long terme, l’économie de Terre-Neuve-et-Labrador devrait connaître une autre année difficile en raison de la faiblesse persistante des secteurs du pétrole et du gaz, de la pêche, de l’agriculture et de l’industrie manufacturière. Le PIB provincial devrait à nouveau diminuer de 0,9 % en 2023, avant de s’accroître de 1,1 % en 2024, sous l’effet d’une reprise de la capacité de production pétrolière.

