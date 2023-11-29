Umate：颠覆私域创作平台，引领全球创意浪潮
EINPresswire.com/ -- 根据《TechnoCrash》最新的报道，创新的内容创作者平台Umate已成功获得内容创作者的青睐。Umate与众不同的地方不仅在于其充足的资金背景，更加在于Umate高度重视创作者的变现体验：提供多种灵活的变现模式，包括订阅制付费、付费图文、VIP定制服务和1v1直播。通过完成特定的创作者任务，创作者可获得额外的阶梯分成，进而实现更高的收益。Umate还引入了专业的资金管理机制，以确保资金的安全性。提现过程迅速，支持多币种的即时结算，并且可使用USDT进行充值和提现，这让Umate无疑率先拿到了Web 3.0生态创作者平台的入场券。这是竞争对手完全不能够企及的。
Umate的首席营销官Lukashenko Leewoods除了在Umate拥有角色扮演变装账号外，他还骄傲地介绍，知名现象级创作者HongKongDoll已经成功地入驻了Umate平台，她可以说是拥有粉丝最多的全平台华人创作者，她在复出之际，第一位选择入驻的合作伙伴就是Umate，据她分析相比于OnlyFans等，Umate支持人民币和USDT，这不仅解决了她的粉丝充值和结算的痛点，还保证了她的提现效率和资金安全。
Umate提供的多元化变现方式，包括创作者可以按月、季度、年度设置自己圈子的订阅付费、也可以设置单组照片、单个视频付费，以及售卖个人联系方式。解锁VIP定制服务，更加提供了进阶的体验，解锁VIP后，在有效期内用户可以无限获得观看圈子权限。而售卖个人物品，以及1V1直播这样的新功能也在密切准备中，不日将与大家见面。相比较传统的知识付费平台，Umate更加注重创作者独特的创作意识，为各个群体，无论是性感的，可爱的，二次元的，文字类型，或者是特殊性癖者，跨性别者，女装男孩等准备了可供其表达自己个性的独特功能和高额奖励以支持不同类型创作者自我的表达。
与此同时，Umate极为重视创作者的隐私保护，为此，平台采取了多项保护措施，包括内容加水印以及为每个粉丝创建独特水印。同时，还能防止受到制裁的用户创建新账户。
Lukashenko认识到在创作者中，有一群不断增长的中坚群体——那些拥有可观粉丝基础和收入但需要新机会进一步获得国际成长的个体，也有看重华语圈粉丝氪金能力的国际大V。因此，Umate将自己定位为是满足这些创作者不断演变需求的理想桥梁。
在收入分成方面，Umate不仅成功规避了谷歌税、苹果税，让粉丝和创作者都不必为繁冗的数码税买单。并在应用中，令不同阶段的创作者通过完成创作者任务，获取额外的阶梯分成，在本来80%基础分成上获得3%-10%更高收益，这比OnlyFans的僵化分成方案更有吸引力。综合来看，Umate崭露头角，成为备受期待的内容创作者平台。结合财务支持、以创作者为中心的方法以及强大的保护措施，Umate为创作者提供了新的增长途径。Umate引起了广泛关注，不仅因为她成功吸引了HongKong Doll这样的国际大咖，还因为她源源不断地为世界各地的知名华语创作者提供出海便利。下一步，它还会凭借本身优势，拼命走进非华语创作者的日常。
Website（网站）:https://umate.me/
Telegram(电报):https://t.me/um_1_bot
Twitter(推特)：https://twitter.com/umate_fans/status/1727692544568647987
Alina Javid
Umate的首席营销官Lukashenko Leewoods除了在Umate拥有角色扮演变装账号外，他还骄傲地介绍，知名现象级创作者HongKongDoll已经成功地入驻了Umate平台，她可以说是拥有粉丝最多的全平台华人创作者，她在复出之际，第一位选择入驻的合作伙伴就是Umate，据她分析相比于OnlyFans等，Umate支持人民币和USDT，这不仅解决了她的粉丝充值和结算的痛点，还保证了她的提现效率和资金安全。
Umate提供的多元化变现方式，包括创作者可以按月、季度、年度设置自己圈子的订阅付费、也可以设置单组照片、单个视频付费，以及售卖个人联系方式。解锁VIP定制服务，更加提供了进阶的体验，解锁VIP后，在有效期内用户可以无限获得观看圈子权限。而售卖个人物品，以及1V1直播这样的新功能也在密切准备中，不日将与大家见面。相比较传统的知识付费平台，Umate更加注重创作者独特的创作意识，为各个群体，无论是性感的，可爱的，二次元的，文字类型，或者是特殊性癖者，跨性别者，女装男孩等准备了可供其表达自己个性的独特功能和高额奖励以支持不同类型创作者自我的表达。
与此同时，Umate极为重视创作者的隐私保护，为此，平台采取了多项保护措施，包括内容加水印以及为每个粉丝创建独特水印。同时，还能防止受到制裁的用户创建新账户。
Lukashenko认识到在创作者中，有一群不断增长的中坚群体——那些拥有可观粉丝基础和收入但需要新机会进一步获得国际成长的个体，也有看重华语圈粉丝氪金能力的国际大V。因此，Umate将自己定位为是满足这些创作者不断演变需求的理想桥梁。
在收入分成方面，Umate不仅成功规避了谷歌税、苹果税，让粉丝和创作者都不必为繁冗的数码税买单。并在应用中，令不同阶段的创作者通过完成创作者任务，获取额外的阶梯分成，在本来80%基础分成上获得3%-10%更高收益，这比OnlyFans的僵化分成方案更有吸引力。综合来看，Umate崭露头角，成为备受期待的内容创作者平台。结合财务支持、以创作者为中心的方法以及强大的保护措施，Umate为创作者提供了新的增长途径。Umate引起了广泛关注，不仅因为她成功吸引了HongKong Doll这样的国际大咖，还因为她源源不断地为世界各地的知名华语创作者提供出海便利。下一步，它还会凭借本身优势，拼命走进非华语创作者的日常。
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