Walliance annonce l'acquisition de Lymo Finance, le pionnier français du crowdfunding immobilier

Walliance annonce officiellement l'acquisition de Lymo Finance, le pionnier français du crowdfunding immobilier.

PARIS, FRANCE, November 25, 2023 / EINPresswire.com / -- Walliance , la première plateforme italienne de crowdfunding immobilier, poursuit son expansion sur le marché européen et annonce officiellement l'acquisition de Lymo Finance, le pionnier français du crowdfunding immobilier.La plateforme Lymo Finance, présente sur le marché français depuis 2013 et avec dix ans d’activité au compteur au cours desquels plus de 50 millions d’euros ont été collectés, a été choisie par Walliance pour consolider sa position de leader sur le marché du crowdfunding immobilier en Europe. Cette acquisition représente une action stratégique importante pour Walliance, lui permettant d'accéder plus rapidement aussi bien au marché immobilier français, de nature complexe et très compétitive, qu’au marché européen, de manière plus consolidée.Giacomo Bertoldi, CEO de Walliance, précise : « Nous sommes ravis d'accueillir Lymo Finance au sein de notre groupe, une société qui partage notre vision de la démocratisation de l'investissement immobilier grâce à l’innovation numérique.Lymo Finance a été un véritable pionnier de cette industrie sur le marché français, cette intégration apportera à notre groupe une évolution substantielle de nos activités sur le marché local.Lymo Finance s’est toujours démarquée en opérant dans le segment du lending crowdfunding, et ses connaissances en matière de ce produit d’investissement et de financement sont d’une richesse considérable. Son expertise permettra d’offrir plus d’opportunités d’investissement et de multiplier l'offre de projets immobiliers en Europe, proposant aux investisseurs un plus large éventail d'opportunités. »Damien Truchard, président du groupe Lymo, confirme : « La particularité du groupe Lymo depuis sa création est d’avoir intégré les compétences d’opérateur immobilier et de plateforme de financement participatif, via sa filiale Lymo Finance. La nouvelle Réglementation européenne rentrée en vigueur dernièrement imposait une scission claire de ces activités. Nous sommes ravis d’avoir trouvé dans le groupe Walliance un partenaire de qualité pour continuer à développer les activités de crowdfunding, offrant à nos investisseurs à la fois un cadre solide, structuré et international pour continuer à investir dans des opérations immobilières de qualité, et au groupe Lymo un partenaire financer pour l’accompagner dans le développement de ses activités. »Jean-Baptiste Vayleux, cofondateur de Lymo Finance, a été nommé Head of Development du marché français du groupe.Avec l'intégration de Lymo Finance dans Walliance, le groupe consolide plus de 160 millions d'euros de fonds levés, et compte environ 97 000 utilisateurs enregistrés et plus de 8 000 investisseurs actifs qui ont réalisé 40.500 transactions d'investissement.Toutes les transactions effectuées sur Lymo Finance seront progressivement transférées sur Walliance, où les investisseurs français seront accueillis et accompagnés par un processus assisté de migration de compte.Les investisseurs auront ainsi accès à une très large gamme d’offres d’investissement et pourront se constituer un portefeuille diversifié d'investissements immobiliers dans deux des marchés les plus dynamiques et les plus prometteurs d'Europe, la France et l'Italie étant respectivement le premier et le quatrième marché européen en termes de volume de fonds levés.Cette annonce marque un nouveau chapitre dans l'évolution du crowdfunding immobilier en Europe et souligne l'engagement de Walliance à proposer de nouvelles opportunités aux investisseurs et à contribuer à la croissance du secteur immobilier en Italie et en France.Walliance a été suivie dans tous les aspects juridiques jusqu'à la finalisation de l'acquisition par Maître Luca Lo Po' du cabinet DWF Italie, et par Maître Sébastien Pontillo du cabinet Kramer Levin en France.Lymo Finance et la partie vendeuse ont été assistés par le cabinet Mayer Brown et ses avocats, Maître Vincent Nedellec et Maître Alban Dorin.