Savourer l’automne avec une raclette à l’italienne

Les Consorzi Cacciatore Italiano, italiano tutela Mortadella Bologna et Zampone e Cotechino Modena IGP, promeuvent la charcuterie italienne.

BRUXELLES, BELGIQUE, November 23, 2023 / EINPresswire.com / -- L’automne s’installe enfin et teint les arbres en rouge et or. C’est le signal tant attendu pour démarrer la saison des raclettes. De la Suisse à l’Italie, il n’y a qu’une frontière. Avec leur campagne « A Slice of Quality : Choose PDO & PGI Deli meats from Europe », les Consortium Cacciatore Italiano, italiano tutela Mortadella Bologna et Zampone e Cotechino Modena IGP, promeuvent la charcuterie italienne sous toutes ses formes. En ce mois de novembre, ils proposent aux plus gourmands les charcuteries qui se marient à merveille avec les fromages à raclette. Le goût puissant et fruité des fromages à raclette et la richesse des charcuteries italiennes régaleront les papilles des invités. Pour célébrer l'ouverture de la saison, voici quelques suggestions pour accompagner une raclette :Sélection de fromages : Le choix du fromage est une étape cruciale pour une raclette réussie. Il suffit d'opter pour le fromage à raclette traditionnel, connu pour sa texture onctueuse et sa saveur douce. Toutefois, il ne faut pas hésiter à explorer d'autres options telles que le provolone ou la scamorza fumée pour une variété de goûts. Il faut les couper en fines tranches pour faciliter la fonte et la répartition uniforme sur les pommes de terre, la charcuterie ou les légumes.Charcuterie : Se laisser emporter par un voyage gustatif en Italie avec une sélection de charcuteries fines. Proposez aux convives :Mortadella Bologna IGP: La Mortadella Bologna IGP apporte une texture tendre et un goût subtil qui complète parfaitement la douceur du fromage à raclette. Ses épices délicates ajoutent un contraste intéressant. La meilleure option est d’opter pour des tranches très fines et sans cuisson.Le Zampone Modena IGP et le Cotechino Modena IGP : Ces charcuteries italiennes offrent une saveur robuste et une texture moelleuse qui apportent chaleur et réconfort au repas de raclette, créant une dimension festive. Pour ces charcuteries, il suffit de couper des tranches et de les faire griller avant d’y apposer une belle tranche de fromage par-dessus.Les Salamini Italiani alla Cacciatora AOP : Ces petits salamis italiens ajoutent une touche de rusticité à la raclette. Leur goût corsé complète la douceur du fromage à raclette, créant une expérience de dégustation mémorable. Prendre des tranches relativement fines à déguster avec un peu de pomme de terre et de fromage est la meilleure option.Accompagnements : Lorsqu'il s'agit d'accompagner la raclette et la charcuterie fine italienne, les possibilités sont infinies. Il suffit de faire preuve de créativité en proposant des pommes de terre cuites à la vapeur, des cornichons croquants, des oignons rouges marinés, des champignons sautés à l'ail, des légumes croquants comme les poivrons et les courgettes grillés, voire même des fruits de mer comme les crevettes pour une touche maritime.Sauces : Offrir à ses invités une variété de sauces pour agrémenter leur repas. Simplement en créant des mélanges maison avec des herbes fraîches, de l'ail rôti, des épices exotiques, ou même des sauces à base de vin blanc pour une touche personnalisée qui ajoutera une nouvelle dimension à chaque bouchée.Vin et boissons : Pour compléter l'expérience, une bouteille de vin blanc sec, comme le Pinot Grigio, constitue un choix idéal pour accompagner la raclette et la charcuterie italienne. Les notes fraîches et les arômes subtils du vin blanc s'accordent parfaitement avec les saveurs riches du fromage fondu et des charcuteries. Pour les amateurs de vin rouge, un bon Chianti Classico aux saveurs fruitées feront très bien l’affaire. Pour les convives qui préfèrent les boissons non alcoolisées, une boisson gazeuse de qualité ou une limonade artisanale offriront une alternative rafraîchissante.Avec cette sélection de mets soigneusement pensée, la raclette aux allures méditerranéennes promet d'être une expérience gastronomique conviviale et exceptionnelle.