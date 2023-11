The governments of Canada and British Columbia invest in a wastewater treatment strategy in the Village of Daajing Giids

CANADA, November 22 - De : Infrastructure Canada - https://www.canada.ca/fr/bureau-infrastructure/nouvelles/2023/11/les-gouvernements-du-canada-et-de-la-colombie-britannique-investissent-dans-une-strategie-de-traitement-des-eaux-usees-dans-le-village-de-daajing-g.html

Daajing Giids améliorera sa conformité aux exigences réglementaires en matière d’eaux usées et sa capacité à protéger l’habitat des poissons, des mollusques et des crustacés, grâce à un investissement combiné de plus de 1,5 million de dollars des gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique, ainsi que du Village de Daajing Giids. Annoncé par le ministre Sean Fraser, la ministre Anne Kang et la mairesse Lisa Pineault, ce projet permettra de préserver la santé de la communauté et des écosystèmes environnants.

Le financement soutiendra un projet de planification et de conception axé sur l’augmentation de la capacité de traitement et de gestion des eaux usées dans le Village. Le projet permettra à la collectivité de se conformer aux exigences réglementaires fédérales et provinciales, ce qui contribuera à un environnement plus propre et plus sain.

Une fois le projet achevé, l’amélioration du traitement des eaux usées contribuera à protéger la vie marine essentielle, dont beaucoup dépendent pour leur alimentation, leur emploi ou leurs loisirs.

Citations

« Protéger les moyens de subsistance, les habitations et l’environnement est la priorité absolue du gouvernement fédéral. C’est pourquoi je suis heureux de travailler avec nos partenaires en Colombie-Britannique pour investir dans des projets qui protègent nos communautés et nos écosystèmes, à la fois sur terre et sous l’eau. Lorsque nous investissons dans les infrastructures de traitement des eaux usées, nous aidons le Canada à devenir plus sûr et plus résilient. »

L’honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités

« La beauté des environs et le travail acharné des résidents accueillants font de Daajing Giids un endroit vraiment spécial en Colombie-Britannique. L’investissement dans ce projet lié à l’eau permettra au Village de bénéficier de services plus propres et plus fiables et de soutenir une communauté plus saine pour de nombreuses années. »

L’honorable Anne Kang, ministre des Affaires municipales

« Un environnement marin en santé fait partie intégrante de la vie à Haida Gwaii. Ces améliorations du traitement des eaux usées permettront à la communauté de protéger à la fois la vie marine et les personnes, tout en contribuant à un environnement plus propre et plus sain. »

Jennifer Rice, députée provinciale de North Coast

« Cet investissement nous donne la possibilité de rechercher des technologies novatrices en matière de traitement des eaux usées et de les comparer à des solutions plus conventionnelles, ce qui nous permettra de prendre la meilleure décision pour Daajing Giids et Haida Gwaii. »

Lisa Pineault, mairesse de Daajing Giids

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 619 400 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d’infrastructure Investir dans le Canada. Ce programme fait partie du plan du gouvernement Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 516 115 $ et la contribution du Village de Daajing Giids s’élève à 412 985 $.

Le volet Infrastructures vertes vise à permettre aux collectivités de devenir plus vertes en les aidant à se préparer au changement climatique et à réduire les émissions de gaz à effet de serre, et en soutenant les technologies renouvelables.

En tenant compte de l’annonce d’aujourd’hui, 87 projets ou groupes de projets d’infrastructure ont été annoncés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totale de plus de 403 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 252 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu’il s’agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

