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Teledyne e2v 发布新一代高性能全局快门 CMOS 图像传感器

法国格勒诺布尔, Nov. 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne Technologies [NYSE: TDY] 子公司、全球成像解决方案革新者 Teledyne e2v 发布全新高水准 CMOS 图像传感器系列 Emerald™ Gen2。新系列在 Teledyne e2v 先进成像技术的基础上又增强了性能，使之成为各种机器视觉应用、室外监控以及交通检测与监控相机的理想选择。

Emerald Gen2 的型号分为 8.9 百万像素（4,096 x 2,160）和 12 百万像素（4,096 x 3,072）、单色和彩色、标准速度和高速版。高速型号在食品分拣、检验、智能交通系统等要求超高速清晰成像的苛刻应用中具有卓越性能。

该传感器采用 2.8 μm 的小型全局快门像素，设计了 Teledyne e2v 最新一代光导管技术，在 10-bit 和 12-bit ADC 模式下动态范围高达 67 dB。它允许相机能在高对比度场景中工作，并且图像没有曝光问题。

相比原始 Emerald 系列，新系列进行了多项功能改进。其矩阵采用 21 x 20 mm² 的紧凑型陶瓷平面网格阵列（CLGA）封装，适合 1 英寸光学格式，集成更简便、更具成本效益。它拥有 LVDS 和 MIPI CSI 2 两种输出类型，相机制造商可按客户需求任选一种接口使用。它还具有低噪性能，读出噪声 <3e-，双光导管技术则提高其灵敏度和角响应。

Teledyne e2v 营销经理 Maxime Taupin 表示：“我们很高兴推出 Emerald Gen2 传感器系列，它将满足许多行业当前和未来的需求。这一全新传感器提升了 光电性能，可灵活选择输出，使相机制造商具备高性能解决方案，应对苛刻的客户需求。“

现诚邀您参加 2023 年 12 月 6 - 8日在横滨举办的日本国际成像技术展（ITE），现场观看 Emerald Gen2 演示。如需了解更多信息，请到访 Teledyne 的 D-04 展位或 在线联系我们

现在可根据要求提供文档和样品。

关于 Teledyne e2v

Teledyne e2v 的创新引领着医疗保健、生命科学、太空、交通运输、国防和安全以及工业市场的发展。Teledyne e2v 的独特方式包括了解其客户的市场和应用挑战，并与他们合作提供创新的标准、半定制或完全定制的成像解决方案，为他们的系统带来更多价值。

如需更多信息，请访问 imaging.teledyne-e2v.com

Teledyne e2v 媒体问询联系方式：
Yuki.Chan@teledyne.com

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/392af852-8c4d-417a-970c-7e396437b14b/zh-Hans

 


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Teledyne e2v's Emerald Gen2

Emerald Gen2 是超高速清晰成像应用的理想选择

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