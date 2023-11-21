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全球首個寵物網絡服務 (PNS) XOOX 推出後引發熱議

- 因其短片內容挑戰、寵物音樂、疾病診斷試劑盒應用程式等而備受歡迎

- 提供利用寵物眼睛進行身分登記的全新概念服務

紐約, Nov. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- XOOX 是一款以短片內容挑戰為特色的寵物網絡服務 (PNS) 應用程式，本月一經推出，就贏得了全球寵物主人的青睞。XOOX 在紐約時代廣場的一則廣告中開始提供服務，強調對我們的四條腿夥伴的獨家關注。

XOOX 透過寵物 ID 註冊在寵物帳戶下進行獨特的營運，該寵物 ID 註冊由 XOOX 的全球研究和人工智能團隊（包括世界各地的獸醫專家）設計，利用眼瞼圖案和眼部皺紋等創新的生物識別技術。XOOX 研究團隊表示，「透過寵物 ID，寵物被識別為 XOOX 上的帳戶用戶，可以進行寵物登記、保險、健康管理、交友等各種活動，」並補充說，「為了提高生物識別的準確性，我們採用了一種比鼻紋和虹膜掃描更先進的方法。」

在 XOOX 中，寵物透過 ID 成為網紅，透過分享自己的日常生活、與粉絲互動以及參與短片內容挑戰來提高知名度。他們透過各種活動賺取積分，可用於連接的應用程式、創建頭像和購買產品。寵物主人（稱為 Petler）負責管理寵物的 ID 並支援它們的活動。XOOX 致力於促進人們對寵物態度的積極轉變，歡迎目前沒有寵物的個人也加入。不過，他們目前還無法使用發布內容的功能。XOOX 技術顧問 Peter Kim 表示：「XOOX 旨在創造一個積極的空間，讓現代人可以逃離複雜的現實，與他們的寵物建立聯繫。」Kim 補充說：「XOOX 將利用故事化的方法和資訊豐富的獨特服務，讓寵物與他們的主人一起創造更多回憶。」

XOOX 的世界充滿了寵物的專屬內容。其最受歡迎的音樂應用程式 (XOOX M) 可讓寵物選擇適合寵物喜好的音樂。該應用程式由 XOOX 的音樂內容關聯公司 Jo studios（行政總裁：Woojin Cho) 專為等待主人的寵物而設計，目前收錄了 3,000 多首歌曲。寵物主人們還可以創作並上傳自己的音樂，賺取人氣積分，這些積分可以供他們的寵物使用。XOOX M 確保寵物在舒適的分貝水平上獲得友善的聆聽體驗。

此外，還有一款與 Push Pull System 合作開發的產品（行政總裁：Sungmyon Song）正在製作中。透過分析和利用深度學習技術，它將確定寵物是否真正喜歡音樂，而不是將其視為噪音。該產品將與寵物相機和揚聲器無縫同步，為您的寵物提供個性化的音樂推薦。

作為寵物主人，值得關注該應用程式目前的發布推廣活動。為了慶祝該產品的推出，XOOX 向全球帳戶持有者免費贈送 10,000 個尿液檢測試劑盒。這些檢測試劑盒提供了一種透過動物尿液檢測疾病的簡單方法，非常適合獸醫服務有限地區的寵物使用，有助於維護您心愛寵物的健康。

此外，在與基於 NGS 技術的全球基因分析公司 Medi Cloud 推出寵物尿液診斷試劑盒應用程式的基礎上，XOOX 還將推出連接寵物 DNA 和 MBTI 的應用程式。

註冊後，1 美分將自動捐贈給 XOOX 基金會。這些捐款將用於全球範圍內旨在積極影響寵物相關立法的活動。XOOX 讓寵物能夠在我們的世界中扮演重要角色，我們堅信，它將為創造一個更具支援性和關愛寵物的環境做出重大貢獻。

聯絡方式：

XOOX LAB, INC

www.xoox.pet

Kristen Kim

電話：+1 (213) 944-2679

電郵： press@xoox.pet

此公告隨附的照片可在以下網址查看： https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1f092720-eaa2-478b-8bd4-99fa5c3fc51c


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