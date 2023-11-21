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全球首个宠物网络服务 (PNS) XOOX 推出后引发热议

- 因其短片内容挑战、宠物音乐、疾病诊断试剂盒应用程序等而备受欢迎

- 提供利用宠物眼睛进行身份登记的全新概念服务

纽约, Nov. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- XOOX 是一款以短片内容挑战为特色的宠物网络服务 (PNS) 应用程序，本月一经推出，就赢得了全球宠物主人的青睐。XOOX 在纽约时代广场的一则广告中开始提供服务，强调其对我们的四条腿伙伴的独家关注。

XOOX 通过宠物 ID 注册在宠物帐户下进行独特的运营，该宠物 ID 注册由 XOOX 的全球研究和人工智能团队（包括世界各地的兽医专家）设计，利用眼睑图案和眼部皱纹等创新的生物识别技术。XOOX研究团队表示，“通过宠物 ID，宠物被识别为 XOOX 的账户用户，可以进行宠物登记、保险、健康管理、交友等各种活动，”并补充说，“为了提高生物识别的准确性，我们采用了一种比鼻纹和虹膜扫描更先进的方法。”

在 XOOX 中，宠物通过 ID 成为网红，通过分享自己的日常生活、与粉丝互动以及参与简片内容挑战来提高知名度。他们通过各种活动赚取积分，可用于连接的应用程序、创建头像和购买产品。宠物主人（称为 Petler）负责管理宠物的 ID 并支持它们的活动。XOOX 致力于促进人们对宠物态度的积极转变，欢迎目前没有宠物的个人也加入。不过，他们目前无法使用发布内容的功能。XOOX 技术顾问 Peter Kim 表示：“XOOX 旨在创造一个积极的空间，让现代人可以逃离复杂的现实，与他们的宠物建立联系。”Kim 补充道：“XOOX 将利用故事化的方法和信息丰富的独特服务，让宠物与他们的主人一起创造更多回忆。”

XOOX 的世界充满了宠物的专属内容。其最受欢迎的音乐应用程序（XOOX M）可让宠物选择适合宠物喜好的音乐。该应用程序由 XOOX 的音乐内容关联公司 Jo studios（首席执行官：Woojin Cho) 专为等待主人的宠物而设计，目前收录了 3,000 多首歌曲。宠物主人们还可以创作并上传自己的音乐，赚取人气积分，这些积分可以供他们的宠物使用。XOOX M 确保宠物们在舒适的分贝水平上获得友好的聆听体验。

此外，还有一款与 Push Pull System 合作开发的产品（首席执行官：Sungmyon Song）正在制作中。通过分析和利用深度学习技术，它将确定宠物是否真正喜欢音乐，而不是将其视为噪音。该产品将与宠物摄像头和扬声器无缝同步，为您的宠物提供个性化的音乐推荐。

作为宠物主人，值得关注该应用程序目前的發布推廣活动。为了庆祝该产品的推出，XOOX 向全球账户持有者免费赠送 10,000 个尿液检测试剂盒。这些检测试剂盒提供了一种通过动物尿液检测疾病的简单方法，非常适合兽医服务有限地区的宠物使用，有助于维护您心爱宠物的健康。

此外，在与基于 NGS 技术的全球基因分析公司 Medi Cloud 推出宠物尿液诊断试剂盒应用程序的基础上，XOOX 还将推出连接宠物 DNA 和 MBTI 的应用程序。

注册后，1 美分将自动捐赠给 XOOX 基金会。这些捐款将用于全球范围内旨在积极影响宠物相关立法的活动。XOOX 让宠物能够在我们的世界中扮演重要角色，我们坚信，它将为创造一个更具支持性和关爱宠物的环境做出重大贡献。

联系方式：

XOOX LAB, INC

www.xoox.pet

Kristen Kim

电话： +1 (213) 944-2679

电子邮件: press@xoox.pet

此公告随附的照片可在以下网址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1f092720-eaa2-478b-8bd4-99fa5c3fc51c


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