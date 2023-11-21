ميرابو الشرق الأوسط يحصد جائزة أفضل بنك خاص للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية
.تعكس هذه الجوائز الخبرة المتخصصة والجهود المتفانية التي يبذلها فريقنا من أجل تقديم أفضل الحلول في مجال إدارة الثروات مع مراعاة الاحتياجات المحددة لكل واحد من عملائنا والحفاظ عليها للأجيال القادمة”دبي, الإمارات العربية المتحدة , November 21, 2023 /EINPresswire.com/ -- حصل بنك ميرابو الشرق الأوسط والتابع لمجموعة ميرابو المصرفية الدولية المتخصصة في إدارة الأصول والثروات وخدمات التمويل للشركات، على جائزة "أفضل بنك خاص لخدمة العملاء ذوي الأصول الاستثمارية بين 1 مليون - 5 مليون دولار أمريكي" خلال الدورة السنوية العاشرة لحفل توزيع جوائز "ويلث بريفينغ" (WealthBriefing) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023.
— سمير عطية الله، الرئيس التنفيذي لبنك ميرابو الشرق الأوسط
وقررت لجنة التحكيم منح الجائزة إلى ميرابو الشرق الأوسط تقديراً للإنجازات التي حققها خلال العام الماضي ولالتزامه الراسخ بتعزيز خدماته في الأسواق المحلية، بما في ذلك قدرته المثبتة على توفير تجربة مميزة وخدمة شخصية للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية، بالإضافة إلى تقديم خدمات متكاملة وحلول مبتكرة تناسب تطلعات العملاء في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
بنك خاص يقدم الخدمات للعملاء ذوي الأصول الاستثمارية التي تتراوح بين 1 مليون دولار أمريكي و5 مليون دولار أمريكي
تأسست مجموعة ميرابو في جنيف، سويسرا في عام 1819، وهي مجموعة مصرفية دولية مستقلة مملوكة ومدارة عائلياً. أطلقت مجموعة ميرابو أنشطتها في منطقة الشرق الأوسط في عام 2007 وحصلت على ترخيص الفئة الأولى الشامل لتقديم الخدمات المالية والمصرفية للعملاء في المنطقة من خلال مقرها في مركز دبي المالي العالمي.
وخلال حفل توزيع الجوائز، أجمعت آراء المحكمين على التزام ميرابو الشرق الأوسط بالتميز الاستثنائي في خدمة العملاء من ذوي الأصول الاستثمارية التي تتراوح قيمتها بين 1 مليون دولار أمريكي و5 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى قدرته على الجمع بين عوامل عدة لتقديم العروض المميزة من خلال إدارة الأصول الخاصة وتبني منصة قوية تتناسب مع احتياجات العملاء وتعزيز الوعي بالسوق المحلي.
ومن أبرز ما يميز مجموعة ميرابو هو قدرتها الكبيرة على تقديم خدمات شخصية تتناسب مع المتطلبات الخاصة لكل عميل، بما في ذلك الوصول المباشر إلى الشركاء الإداريين للمجموعة، وبذل أقصى الجهود لتلبية الاحتياجات المحددة للعملاء وتقديم الحلول المثلى. فالتفوق في تقديم الخدمات وتحقيق الريادة والمرونة هو جوهر التجربة المميزة التي تقدمها مجموعة ميرابو إلى عملائها.
بالإضافة إلى هذه الجائزة المرموقة، يفخر بنك ميرابو الشرق الأوسط أيضاً بفوزه بجائزتين إضافتين من جوائز WealthBriefing، وهي:
- جائزة أفضل بنك خاص لإدارة المحافظ الاستثمارية الخارجية
- جائزة أفضل خدمة مصرفية خاصة تركز على احتياجات العميلات من صاحبات الثروات الفائقة
بنك خاص لإدارة المحافظ الاستثمارية الخارجية
أثبت بنك ميرابو الشرق الأوسط التزامه تجاه المنطقة من خلال الاستثمار في تنمية وتطوير موارده وتعيين فريق متخصص لإدارة المحافظ الاستثمارية الخارجية. وقد أشادت لجنة التحكيم بقدرة البنك الاستثنائية على تسهيل إجراءات تقديم طلبات الاستثمار وضمان التنفيذ الفوري والفعال لها، من خلال إرساء علاقات قوية مع مدراء المحافظ الاستثمارية الخارجية في هذه المنطقة التي تنبض بالحيوية والديناميكية.
خدمة مصرفية خاصة تركز على احتياجات العميلات من صاحبات الثروات الفائقة
لم يفت لجنة التحكيم الثناء على الإنجازات التي حققها بنك ميرابو الشرق الأوسط في مجال تمكين المرأة وفهم الاحتياجات والمتطلبات الفريدة للنساء في قطاع الخدمات المصرفية والاستثمارية.
والملفت أن مجموعة ميرابو قامت بتعيين امرأة لتتولى قيادة المجموعة، وهي من أولى النساء التي تشغل منصب الشريك الإداري في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة في سويسرا، وهي تتميز بجهودها الاستثنائية وتفانيها في سبيل تمكين المرأة وإشراكها في القطاع المصرفي. كما يلتزم بنك ميرابو الشرق الأوسط بتحقيق تكافؤ الفرص بين الموظفين حيث تمثل النساء حوالي 50% على مختلف مستويات المسؤولية كما يوظف البنك فريقاً من النساء المتخصصات في إدارة العلاقات مع العملاء لمراعاة الأعراف الاجتماعية والاعتبارات الثقافية في تقديم الخدمات إلى العملاء من النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال سمير عطية الله، الرئيس التنفيذي لبنك ميرابو الشرق الأوسط: "يشرفنا فوز ميرابو الشرق الأوسط بجوائز مرموقة ضمن جوائز WealthBriefing لهذا العام. تعكس هذه الجوائز الخبرة المتخصصة والجهود المتفانية التي يبذلها فريقنا من أجل تقديم أفضل الحلول في مجال إدارة الثروات مع مراعاة الاحتياجات المحددة لكل واحد من عملائنا والحفاظ عليها للأجيال القادمة. كما تساهم هذه الجوائز في تعزيز مستوى الثقة لدى العملاء وتأكيد حرصنا على التميز التشغيلي لضمان كفاءة واستدامة عملياتنا بالإضافة إلى التزامنا تجاه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تعد واحدة من الأسواق الاستراتيجية التي يستهدفها ميرابو باعتبارها من أسرع الأسواق نمواً وأكثرها ازدهاراً".
وأعرب ستيفن هاريس، الرئيس التنفيذي لشركة ClearView Financial Media، وناشر إصدارات WealthBriefing، عن تهانيه لجميع الفائزين، قائلاً: "لقد وقع الاختيار على الشركات المشاركة للفوز بالجوائز بعد عملية تقييم صارمة من قبل لجنة تحكيم مستقلة، أشادت خلالها بالأداء المتميز الذي حققه الفائزون من مختلف الفئات خلال هذا العام. وتساهم هذه الجوائز في تعزيز قدرات المؤسسات والأفراد على اغتنام الفرص واتخاذ الخطوات الفعالة لتحديد توجهاتها الاستراتيجية، والاستعانة بجهة مستقلة لمراجعة إنجازاتهم والترويج لها من خلال إيلاء اعتراف خاص بالجهود التي تبذلها داخلياً وخارجياً لتحقيق النجاح والاحتفاء به ضمن فعاليات رفيعة المستوى تجمع الأقران والشركاء من مختلف القطاعات."
تم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم خلال الحفل الذي أقيم بفندق "العنوان دبي مول" في تاريخ 16 نوفمبر2023.
نبذة عن جوائز WealthBriefing لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تم تصميم هذه الجوائز لتسليط الضوء على "أفضل المؤسسات" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بناء على فئات تشمل التخصص والتغطية الجغرافية تركز من خلالها لجنة تحكيم مستقلة على تكريم أداء الشركات التي حققت أعلى مستويات "الابتكار والتميز خلال العام الماضي".
جوائز WealthBriefing لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي جزء من برنامج عالمي تديره مجموعة WealthBriefing ومنشوراتها الشقيقة WealthBriefingAsia و Family Wealth Report، التي تشمل جميع المراكز الرئيسية لإدارة الثروات في العالم.
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ملاحظات للمحررين
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ليديا ألبرخت
رئيسة العلاقات الصحفية والمنشورات
مجموعة ميرابو
Lydia.Albrecht@mirabaud.com
نبذة عن "ميرابو" Mirabaud
ميرابو هي مجموعة مصرفية دولية توفر للعملاء من المستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات والشركات والمهنيين الماليين خدمات مميزة تراعي الاحتياجات الفريدة لكل عميل في مجال الاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول. أنشئت مجموعة ميرابو في مدينة جنيف ، سويسرا وتوسعت بشكل كبير على مر السنين، ويبلغ عدد موظفيها اليوم 700 موظف يتمتعون بخبرات متخصصة ومهارات قيادية عالية تجسد روح المبادرة والريادة التي يسترشد بها البنك منذ تأسيسه في عام 1819.
www.mirabaud.com
نبذة عن "كلير فيو" Clearview Financial Media Ltd ("Clearview")
تأسست (Clearview Financial Media) شركة" كلير فيو فايننشال ميديا" من قبل رئيسها التنفيذي ستيفن هاريس في عام 2004، بهدف توفير معلومات عالية الجودة "تستند إلى المعرفة" لمجتمع العملاء من القطاع الخاص. تعمل "كلير فيو" من خلال مقرها في مدينة لندن، ولكن نطاق تركيزها يمتد إلى المستوى العالمي تبث "كلير فيو"مجموعة إصدارات WealthBriefing بالإضافة إلى التقارير البحثية والنشرات الإخبارية، وتنظم أيضاً فعاليات قيادية فكرية على المستوى العالمي وبرنامج توزيع الجوائز.
ياسمين عبدالخالق
إف.تي.آي كونسلتنج
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